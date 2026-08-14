NBA 2026/27: Prime Video define primeiros jogos que serão exibidos no Brasil

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Temporada começa em outubro e terá 147 jogos da fase regular exibidos pela plataforma, além da NBA Cup, Play-In e Finais da Conferência Leste

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A temporada 2026/27 da NBA começa no dia 23 de outubro com dois jogos que serão exibidos com exclusividade pelo Prime Video no Brasil. A plataforma divulgou, nesta sexta-feira (14), os primeiros 67 dos 147 jogos da temporada regular que fazem parte de sua programação.

A primeira partida será entre Boston Celtics e New York Knicks, às 20h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston. O Knicks é o atual campeão da NBA. Depois, às 22h30, Houston Rockets e San Antonio Spurs se enfrentam no Moody Center, no Texas.

Os outros 80 jogos que completam a programação da temporada regular serão anunciados em setembro.

Confira abaixo:

NBA Cup e Play-In também serão transmitidos

O Prime Video terá ainda jogos da Emirates NBA Cup, incluindo toda a fase eliminatória. A competição começa em 30 de outubro. A final está marcada para 11 de dezembro, no Hinkle Fieldhouse, em Indianápolis.

Entre os jogos da fase de grupos estão Knicks x Philadelphia 76ers e Los Angeles Lakers x Golden State Warriors, em 30 de outubro. A última rodada da fase de grupos terá Miami Heat x New York Knicks e Lakers x San Antonio Spurs.

Em janeiro, a programação inclui duas partidas do NBA Global Games na Europa. No dia 14, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans jogam em Paris, na França. No dia 17, as equipes se enfrentam novamente, desta vez em Manchester, na Inglaterra.

A plataforma também transmitirá seis partidas do NBA Play-In Tournament, em abril de 2027. A competição reúne os times que terminarem entre a sétima e a décima posição de cada conferência na disputa pelas últimas vagas nos playoffs.

Na pós-temporada, haverá jogos selecionados das duas primeiras rodadas dos playoffs. O acordo também prevê exclusividade do Prime Video nas Finais da Conferência Leste.

Entre os confrontos já anunciados estão ainda Philadelphia 76ers x Boston Celtics, em 21 de janeiro, no retorno de Jaylen Brown a Boston, e Miami Heat x Milwaukee Bucks, no dia 28, no reencontro de Giannis Antetokounmpo com sua antiga equipe.



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