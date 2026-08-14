ABECC leva 15 atletas ao Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em Brasília
Equipe participa da principal competição nacional da modalidade, que reúne atletas de todo o país entre os dias 12 e 16 de agosto
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A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) está participando do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Brasília (DF), entre os dias 12 e 16 de agosto. A instituição conta com 15 atletas na competição nacional, que reúne representantes de diferentes estados do país.
O evento acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (Expo Brasília) e é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). Durante os dias de disputa, os atletas entram em ação em busca de bons resultados e experiência em uma das principais competições do calendário nacional.
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Alícia Assunção é um dos destaques da equipe
Entre os nomes da delegação da ABECC está Alícia Assunção, atual campeã pan-americana e medalhista nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. A atleta chega ao Brasileiro como uma das principais referências da equipe após acumular resultados expressivos ao longo da temporada.
A presença de Alícia reforça o momento de crescimento dos atletas formados pela instituição, que vem ganhando espaço em competições de alto nível.
ABECC acumula quatro medalhas pan-americanas em 2026
O Campeonato Brasileiro acontece em um ano de resultados importantes para a ABECC. Ao longo de 2026, os atletas da associação já conquistaram quatro medalhas em competições pan-americanas.
Os resultados fazem parte do processo de desenvolvimento esportivo promovido pela instituição, que aposta na formação de jovens atletas e na participação em torneios de diferentes níveis.
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Técnico destaca preparação para competição
À frente da equipe, o técnico Víctor Matheus ressalta a preparação realizada antes da competição e a importância da experiência adquirida pelos atletas durante o Brasileiro.
"Estamos levando uma equipe preparada e muito motivada. O Campeonato Brasileiro é uma competição de alto nível e será uma experiência importante para todos os nossos atletas. Mais do que buscar medalhas, queremos que eles tenham a oportunidade de competir, aprender e colocar em prática tudo o que vêm treinando", afirmou.
Segundo o treinador, a expectativa é de que os atletas possam representar a ABECC da melhor maneira durante os dias de competição em Brasília.
"Estamos muito confiantes no trabalho que foi feito e vamos representar a ABECC da melhor maneira possível", completou.
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