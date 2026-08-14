ABECC leva 15 atletas ao Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em Brasília

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe participa da principal competição nacional da modalidade, que reúne atletas de todo o país entre os dias 12 e 16 de agosto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) está participando do Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Brasília (DF), entre os dias 12 e 16 de agosto. A instituição conta com 15 atletas na competição nacional, que reúne representantes de diferentes estados do país.

O evento acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (Expo Brasília) e é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). Durante os dias de disputa, os atletas entram em ação em busca de bons resultados e experiência em uma das principais competições do calendário nacional.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Alícia Assunção é um dos destaques da equipe

Entre os nomes da delegação da ABECC está Alícia Assunção, atual campeã pan-americana e medalhista nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. A atleta chega ao Brasileiro como uma das principais referências da equipe após acumular resultados expressivos ao longo da temporada.

A presença de Alícia reforça o momento de crescimento dos atletas formados pela instituição, que vem ganhando espaço em competições de alto nível.

ABECC acumula quatro medalhas pan-americanas em 2026

O Campeonato Brasileiro acontece em um ano de resultados importantes para a ABECC. Ao longo de 2026, os atletas da associação já conquistaram quatro medalhas em competições pan-americanas.

Os resultados fazem parte do processo de desenvolvimento esportivo promovido pela instituição, que aposta na formação de jovens atletas e na participação em torneios de diferentes níveis.

Técnico destaca preparação para competição

À frente da equipe, o técnico Víctor Matheus ressalta a preparação realizada antes da competição e a importância da experiência adquirida pelos atletas durante o Brasileiro.

"Estamos levando uma equipe preparada e muito motivada. O Campeonato Brasileiro é uma competição de alto nível e será uma experiência importante para todos os nossos atletas. Mais do que buscar medalhas, queremos que eles tenham a oportunidade de competir, aprender e colocar em prática tudo o que vêm treinando", afirmou.

Segundo o treinador, a expectativa é de que os atletas possam representar a ABECC da melhor maneira durante os dias de competição em Brasília.

"Estamos muito confiantes no trabalho que foi feito e vamos representar a ABECC da melhor maneira possível", completou.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!