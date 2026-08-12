Fórmula E terá disputa pelo título com nove pilotos e despedida de Lucas di Grassi em Londres

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Temporada 2025/26 será decidida neste fim de semana, com Jake Dennis na liderança; brasileiro fará sua última corrida após 30 anos de carreira

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A temporada 2025/26 do Campeonato Mundial de Fórmula E chega ao fim neste fim de semana com uma disputa acirrada pelo título e a despedida de um dos principais nomes da categoria. O E-Prix de Londres, marcado para os dias 15 e 16 de agosto, terá nove pilotos ainda com chances matemáticas de conquistar o campeonato.

A liderança é de Jake Dennis, da Andretti, com 146 pontos. O britânico é seguido de perto por Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, com 144, e Pascal Wehrlein, da Porsche, com 141. Apenas cinco pontos separam os três primeiros colocados antes das duas últimas corridas da temporada.

Além da definição do campeão, a etapa londrina será marcada pela última corrida do brasileiro Lucas di Grassi na Fórmula E. Aos 41 anos, o piloto encerra uma trajetória de 30 anos no automobilismo e se despede da categoria na qual construiu parte importante de sua carreira.

Despedida de Lucas di Grassi

Lucas di Grassi celebra vitória no E-Prix de Xangai de 2026 - Fórmula E/Divulgação

Pioneiro da Fórmula E, Lucas di Grassi participou da primeira temporada da categoria e venceu o primeiro E-Prix da história, em Pequim, em 2014. Ao longo da carreira, conquistou 14 vitórias, 42 pódios e o título mundial de pilotos na temporada 2016/17.

A despedida acontece poucos meses depois de uma das últimas grandes conquistas do brasileiro. No início de julho, em Xangai, di Grassi venceu uma corrida pela Lola Yamaha ABT após apostar em uma configuração para pista seca em uma prova disputada sob chuva. O resultado representou a primeira vitória da equipe na categoria.

Em declaração divulgada pela Fórmula E, o brasileiro afirmou que a etapa de Londres será sua última corrida como piloto profissional. Ele destacou a relação construída com a categoria desde sua criação e afirmou que pretende aproveitar cada momento da despedida.

Briga pelo título

Jake Dennis chega à decisão em busca do segundo título mundial. O piloto da Andretti conquistou o E-Prix de São Paulo, no Brasil, na abertura da temporada, e assumiu a liderança do campeonato após as etapas de Tóquio.

Mitch Evans, por sua vez, tenta conquistar pela primeira vez o título de pilotos. O neozelandês, que já é o piloto com mais vitórias na história da Fórmula E, está apenas dois pontos atrás de Dennis.

Já Pascal Wehrlein busca seu segundo campeonato. O alemão ocupa a terceira colocação e está cinco pontos atrás do líder. A Porsche, equipe de Wehrlein, já garantiu antecipadamente o Campeonato Mundial de Fabricantes.

A decisão também representa o fim de um ciclo para a Fórmula E. O E-Prix de Londres será a última corrida realizada no ExCel London e marcará a despedida da era GEN3. A partir da temporada 2026/27, a categoria passará a utilizar o GEN4 e terá Brands Hatch como novo palco das provas britânicas.

Horários

A 16ª etapa começa na sexta-feira (14), com o primeiro treino livre às 12h. A classificação será no sábado (15), às 6h40, e a corrida está marcada para 11h05, pelo horário de Brasília.

A 17ª e última etapa terá treino livre no domingo (16), às 4h30, classificação às 6h40 e corrida às 11h05. No Brasil, as provas terão transmissão da Band/BandSports e do canal Grande Prêmio no YouTube.



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