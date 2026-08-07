Que horas é João Fonseca x Casper Ruud? Veja horário, onde assistir e detalhes

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Brasileiro disputa vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal nesta sexta-feira; duelo depende dos jogos anteriores na quadra principal

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João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (7) para enfrentar o norueguês Casper Ruud, pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O duelo vale vaga nas oitavas de final da competição.

O horário exato da partida ainda depende da duração dos jogos anteriores na quadra principal, mas a organização do torneio prevê que o confronto não comece antes das 20h (horário de Brasília).

Que horas começa João Fonseca x Casper Ruud?

Segundo a programação oficial do ATP de Montreal, a partida entre João Fonseca e Casper Ruud será a terceira da quadra principal nesta sexta-feira.

A agenda é a seguinte:

13h30: Tallon Griekspoor x Matteo Arnaldi;

Tallon Griekspoor x Matteo Arnaldi; Na sequência: Zizou Bergs x Ben Shelton;

Zizou Bergs x Ben Shelton; Não antes das 20h: Casper Ruud x João Fonseca;

Casper Ruud x João Fonseca; Na sequência: Learner Tien x Tommy Paul.

Como os dois primeiros confrontos podem variar de duração, o início do jogo do brasileiro pode sofrer alterações, mas não acontecerá antes das 20h.

Onde assistir João Fonseca x Casper Ruud

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming.

Como chegam os tenistas

João Fonseca, atual 27º colocado do ranking da ATP, chega embalado após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5, na segunda rodada.

O brasileiro voltou ao circuito depois de cerca de um mês sem disputar partidas oficiais desde Wimbledon e mostrou força mental ao confirmar a vitória mesmo após perder uma vantagem no segundo set.

Do outro lado, Casper Ruud, atual número 14 do mundo e ex-líder do ranking, estreou no torneio com uma vitória sobre o argentino Juan Manuel Cerúndolo, por 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.

Retrospecto entre João Fonseca e Casper Ruud

Este será o segundo encontro entre os dois tenistas no circuito profissional.

O único confronto aconteceu nas oitavas de final de Roland Garros 2026, quando João Fonseca venceu por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6, 5/7 e 6/2.

A campanha em Paris foi uma das mais marcantes da carreira do brasileiro, que também eliminou Novak Djokovic antes de alcançar as quartas de final do Grand Slam francês.

Ficha técnica