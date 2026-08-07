Que horas é João Fonseca x Casper Ruud? Veja horário, onde assistir e detalhes
Brasileiro disputa vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal nesta sexta-feira; duelo depende dos jogos anteriores na quadra principal
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João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira (7) para enfrentar o norueguês Casper Ruud, pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O duelo vale vaga nas oitavas de final da competição.
O horário exato da partida ainda depende da duração dos jogos anteriores na quadra principal, mas a organização do torneio prevê que o confronto não comece antes das 20h (horário de Brasília).
Que horas começa João Fonseca x Casper Ruud?
Segundo a programação oficial do ATP de Montreal, a partida entre João Fonseca e Casper Ruud será a terceira da quadra principal nesta sexta-feira.
A agenda é a seguinte:
- 13h30: Tallon Griekspoor x Matteo Arnaldi;
- Na sequência: Zizou Bergs x Ben Shelton;
- Não antes das 20h: Casper Ruud x João Fonseca;
- Na sequência: Learner Tien x Tommy Paul.
Como os dois primeiros confrontos podem variar de duração, o início do jogo do brasileiro pode sofrer alterações, mas não acontecerá antes das 20h.
Onde assistir João Fonseca x Casper Ruud
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming.
Como chegam os tenistas
João Fonseca, atual 27º colocado do ranking da ATP, chega embalado após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5, na segunda rodada.
O brasileiro voltou ao circuito depois de cerca de um mês sem disputar partidas oficiais desde Wimbledon e mostrou força mental ao confirmar a vitória mesmo após perder uma vantagem no segundo set.
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Do outro lado, Casper Ruud, atual número 14 do mundo e ex-líder do ranking, estreou no torneio com uma vitória sobre o argentino Juan Manuel Cerúndolo, por 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.
Retrospecto entre João Fonseca e Casper Ruud
Este será o segundo encontro entre os dois tenistas no circuito profissional.
O único confronto aconteceu nas oitavas de final de Roland Garros 2026, quando João Fonseca venceu por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6, 5/7 e 6/2.
A campanha em Paris foi uma das mais marcantes da carreira do brasileiro, que também eliminou Novak Djokovic antes de alcançar as quartas de final do Grand Slam francês.
Ficha técnica
- Competição: Masters 1000 de Montreal 2026
- Fase: Terceira rodada
- Jogo: João Fonseca x Casper Ruud
- Data: Sexta-feira (07)
- Horário: Não antes das 20h (de Brasília)
- Local: Montreal, Canadá
- Piso: Quadra dura
- Transmissão: ESPN e Disney+