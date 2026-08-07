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Corrida do Vinho 2026: veja data, local, percursos e como se inscrever

7ª edição da prova acontece em setembro, em Lagoa Grande, com percursos de 5 km e 10 km entre os parreirais da Vinícola Rio Sol

Por Lucas Valle Publicado em 07/08/2026 às 12:49
Imagens da Corrida do Vinho
Imagens da Corrida do Vinho - Divulgação/ Corrida do Vinho

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A 7ª Corrida do Vinho será realizada no dia 13 de setembro, em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco. Promovido pela Cronoschip, em parceria com a Vinícola Rio Sol, o evento reúne esporte, natureza e enoturismo em uma experiência entre os parreirais da vinícola, no Vale do São Francisco.

A prova se diferencia das tradicionais corridas de rua pelo cenário. Os participantes percorrem estradas e trilhas cercadas por vinhedos, combinando a prática esportiva com o contato com a natureza e a cultura do vinho.

Corrida do Vinho terá percursos de 5 km e 10 km

Nesta edição, os atletas poderão escolher entre dois percursos temáticos: Chenin Blanc, de 5 km, e Chardonnay, de 10 km. Os nomes fazem referência a variedades de uvas utilizadas na produção de vinhos e reforçam a identidade da prova.

Além do desafio esportivo, o evento também proporciona aos participantes e acompanhantes a oportunidade de conhecer a cultura do vinho, a gastronomia regional e as paisagens do Vale do São Francisco, uma das principais regiões produtoras de vinhos tropicais do mundo.

Segundo Natanael Barros, coordenador da Corrida do Vinho, a proposta é oferecer uma experiência que vá além da competição.

"A Corrida do Vinho nasceu com o propósito de oferecer uma experiência que fosse muito além da corrida de rua. Ao longo desses sete anos, conseguimos construir um evento que une esporte, natureza e turismo. Quem participa não vem apenas para correr, mas para viver uma experiência diferenciada, em meio aos parreirais da Vinícola Rio Sol", afirmou.

Corrida também movimenta o turismo na região

Além de incentivar a prática esportiva, a Corrida do Vinho contribui para fortalecer o turismo esportivo e o enoturismo no Vale do São Francisco.

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A expectativa é que corredores e acompanhantes aproveitem a viagem para conhecer a Vinícola Rio Sol, degustar os rótulos produzidos na região e visitar outros atrativos turísticos de Lagoa Grande e do Vale do São Francisco.

José Campos, diretor da Vinícola Rio Sol, destacou a importância da parceria para divulgar a cultura do vinho e o potencial turístico da região.

"A Corrida do Vinho já faz parte da história da Rio Sol e é um exemplo de como parcerias sólidas podem impulsionar o enoturismo e a cultura do vinho na nossa região."

A organização espera reunir 1.500 participantes na sétima edição. Até o momento, cerca de 60% das vagas já foram preenchidas.

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Como se inscrever na Corrida do Vinho 2026

As inscrições seguem abertas no site da Cronoschip até 20 de agosto ou até o preenchimento de todas as vagas.

Para participar, os interessados devem acessar cronoschip.com.br e realizar a inscrição.

Sobre a Vinícola Rio Sol

Fundada em 2003, a Rio Sol é uma das principais referências da vitivinicultura tropical brasileira. A vinícola combina o conhecimento português com as características do semiárido nordestino na produção de vinhos e espumantes no Vale do São Francisco.

A região possui condições que permitem a realização de até duas safras de uvas por ano. A Rio Sol conta ainda com rótulos premiados no Brasil e no exterior e oferece experiências voltadas à cultura do vinho e ao turismo.

7ª Corrida do Vinho

  • Data: 13 de setembro
  • Local: Vinícola Rio Sol, Lagoa Grande (PE)
  • Percursos: Chenin Blanc – 5 km; Chardonnay – 10 km
  • Inscrições: cronoschip.com.br
  • Mais informações: corridadovinho.com.br
  • Instagram: @corridadovinho

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.