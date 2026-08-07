Corrida do Vinho 2026: veja data, local, percursos e como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

7ª edição da prova acontece em setembro, em Lagoa Grande, com percursos de 5 km e 10 km entre os parreirais da Vinícola Rio Sol

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A 7ª Corrida do Vinho será realizada no dia 13 de setembro, em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco. Promovido pela Cronoschip, em parceria com a Vinícola Rio Sol, o evento reúne esporte, natureza e enoturismo em uma experiência entre os parreirais da vinícola, no Vale do São Francisco.

A prova se diferencia das tradicionais corridas de rua pelo cenário. Os participantes percorrem estradas e trilhas cercadas por vinhedos, combinando a prática esportiva com o contato com a natureza e a cultura do vinho.

Corrida do Vinho terá percursos de 5 km e 10 km

Nesta edição, os atletas poderão escolher entre dois percursos temáticos: Chenin Blanc, de 5 km, e Chardonnay, de 10 km. Os nomes fazem referência a variedades de uvas utilizadas na produção de vinhos e reforçam a identidade da prova.

Além do desafio esportivo, o evento também proporciona aos participantes e acompanhantes a oportunidade de conhecer a cultura do vinho, a gastronomia regional e as paisagens do Vale do São Francisco, uma das principais regiões produtoras de vinhos tropicais do mundo.

Segundo Natanael Barros, coordenador da Corrida do Vinho, a proposta é oferecer uma experiência que vá além da competição.

"A Corrida do Vinho nasceu com o propósito de oferecer uma experiência que fosse muito além da corrida de rua. Ao longo desses sete anos, conseguimos construir um evento que une esporte, natureza e turismo. Quem participa não vem apenas para correr, mas para viver uma experiência diferenciada, em meio aos parreirais da Vinícola Rio Sol", afirmou.

Corrida também movimenta o turismo na região

Além de incentivar a prática esportiva, a Corrida do Vinho contribui para fortalecer o turismo esportivo e o enoturismo no Vale do São Francisco.

A expectativa é que corredores e acompanhantes aproveitem a viagem para conhecer a Vinícola Rio Sol, degustar os rótulos produzidos na região e visitar outros atrativos turísticos de Lagoa Grande e do Vale do São Francisco.

José Campos, diretor da Vinícola Rio Sol, destacou a importância da parceria para divulgar a cultura do vinho e o potencial turístico da região.

"A Corrida do Vinho já faz parte da história da Rio Sol e é um exemplo de como parcerias sólidas podem impulsionar o enoturismo e a cultura do vinho na nossa região."

A organização espera reunir 1.500 participantes na sétima edição. Até o momento, cerca de 60% das vagas já foram preenchidas.

Como se inscrever na Corrida do Vinho 2026

As inscrições seguem abertas no site da Cronoschip até 20 de agosto ou até o preenchimento de todas as vagas.

Para participar, os interessados devem acessar cronoschip.com.br e realizar a inscrição.

Sobre a Vinícola Rio Sol

Fundada em 2003, a Rio Sol é uma das principais referências da vitivinicultura tropical brasileira. A vinícola combina o conhecimento português com as características do semiárido nordestino na produção de vinhos e espumantes no Vale do São Francisco.

A região possui condições que permitem a realização de até duas safras de uvas por ano. A Rio Sol conta ainda com rótulos premiados no Brasil e no exterior e oferece experiências voltadas à cultura do vinho e ao turismo.

7ª Corrida do Vinho

Data: 13 de setembro



13 de setembro Local: Vinícola Rio Sol, Lagoa Grande (PE)



Vinícola Rio Sol, Lagoa Grande (PE) Percursos: Chenin Blanc – 5 km; Chardonnay – 10 km



Chenin Blanc – 5 km; Chardonnay – 10 km Inscrições: cronoschip.com.br



cronoschip.com.br Mais informações: corridadovinho.com.br



corridadovinho.com.br Instagram: @corridadovinho

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!