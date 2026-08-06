Quem é Casper Ruud? Conheça o próximo adversário de João Fonseca em Montreal

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Ex-número 2 do mundo, norueguês é especialista no saibro, soma 14 títulos na carreira e reencontra João Fonseca após duelo em Roland Garros

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Casper Ruud será o próximo adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal. Aos 27 anos, o norueguês construiu uma trajetória entre os principais nomes do circuito da ATP, chegou ao posto de número 2 do mundo e acumula títulos importantes na carreira.

Atualmente ocupando a 14ª posição do ranking mundial, Ruud busca dar sequência à campanha no torneio canadense e também tentar uma revanche diante do brasileiro, que o derrotou em Roland Garros neste ano.

Quem é Casper Ruud?

Nascido na Noruega, Casper Ruud iniciou sua formação no tênis ainda na infância, aos quatro anos, treinado pelo pai, Christian Ruud, ex-tenista profissional que chegou ao 39º lugar do ranking da ATP.

Ao longo da carreira, o norueguês alcançou o auge em setembro de 2022, quando se tornou o segundo melhor tenista do mundo, a melhor posição já obtida por ele no ranking.

Além da ascensão na ATP, Ruud já acumulou aproximadamente R$ 150 milhões em premiações ao longo da carreira profissional.

Carreira e principais títulos

Casper Ruud soma 14 títulos de simples no circuito da ATP. A maior parte deles foi conquistada no saibro, superfície na qual se consolidou como um dos principais especialistas da atualidade.

Entre as principais conquistas está o Masters 1000 de Madri, além de três finais de Grand Slam disputadas: duas em Roland Garros e uma no US Open.

Dos 14 troféus conquistados, 12 foram no saibro, característica que fez do norueguês um dos atletas mais consistentes nesse tipo de quadra.

Treinos com Rafael Nadal

Entre 2018 e 2023, Ruud treinou na academia de Rafael Nadal, um dos maiores nomes da história do tênis. O período contribuiu para o desenvolvimento de um estilo de jogo baseado na regularidade do fundo de quadra e em golpes de direita potentes.

O norueguês também recebeu reconhecimento pela postura dentro do circuito. Em 2022, foi eleito pelos próprios atletas para receber o Prêmio Stefan Edberg de Esportividade.

Imagem do tenista norueguês Casper Ruud - Reprodução/ Instagram/ @casperruud

Como chega para enfrentar João Fonseca?

Na temporada de 2026, Casper Ruud soma 25 vitórias e 14 derrotas. Em sua estreia no Masters 1000 de Montreal, venceu o argentino Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.

O torneio canadense marca sua quinta participação em Montreal. O melhor desempenho ocorreu em 2022, quando alcançou as semifinais.

Histórico contra João Fonseca

O confronto desta semana será o segundo encontro entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional.

O único duelo aconteceu nas oitavas de final de Roland Garros 2026, quando o brasileiro venceu por 3 sets a 1 após quase quatro horas de partida, garantindo classificação histórica às quartas de final do Grand Slam francês.

Agora, em Montreal, Ruud tenta igualar o retrospecto diante do jovem brasileiro.