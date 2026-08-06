João Fonseca x Casper Ruud: relembre a vitória histórica do brasileiro em Roland Garros
Brasileiro derrotou o especialista em saibro por 3 sets a 1 e encerrou um jejum de 22 anos do país nas quartas de final de um Grand Slam
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A vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud, em Roland Garros 2026, entrou para a história do tênis brasileiro. No dia 31 de maio, o carioca derrotou o norueguês por 3 sets a 1, em uma partida disputada na quadra Philippe-Chatrier, em Paris.
O resultado colocou João Fonseca nas quartas de final do Grand Slam francês e encerrou um jejum de 22 anos do Brasil sem um representante nessa fase da competição. O último havia sido Gustavo Kuerten (Guga), em 2004.
Como foi João Fonseca x Casper Ruud?
O brasileiro venceu após cerca de quatro horas de jogo, com parciais de 7/5, 7/6 (10-8), 5/7 e 6/2.
No primeiro set, Fonseca mostrou segurança nos games de saque e conseguiu a quebra decisiva no momento mais importante da parcial para abrir vantagem.
O segundo set foi ainda mais equilibrado. Após abrir vantagem, viu Ruud reagir e levar a decisão para o tie-break. O brasileiro salvou dois set points e venceu o desempate por 10 a 8, ficando muito perto da classificação.
Ruud conseguiu diminuir a diferença ao vencer o terceiro set por 7/5, aproveitando uma sequência de erros do brasileiro no fim da parcial.
No quarto set, porém, João Fonseca retomou o controle da partida. Com uma quebra logo no início, abriu vantagem rapidamente e administrou o placar até fechar o confronto em 6/2.
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Vitória sobre especialista no saibro
Casper Ruud chegou ao duelo como 16º colocado do ranking mundial e carregava o status de um dos principais especialistas em saibro do circuito, superfície em que conquistou a maior parte de seus títulos.
Mesmo diante de um adversário experiente, João Fonseca manteve uma postura agressiva durante boa parte da partida, apoiado em um saque consistente e em golpes de direita que lhe garantiram o controle de diversos ralis.
Campanha histórica em Roland Garros
O triunfo sobre Ruud aconteceu poucos dias depois de outra grande vitória do brasileiro. Na rodada anterior, João Fonseca havia eliminado Novak Djokovic de virada, mesmo após perder os dois primeiros sets.
A campanha teve um significado especial para o tênis nacional. Presente nas arquibancadas da Philippe-Chatrier, Gustavo Kuerten acompanhou a partida e se emocionou com a classificação do jovem brasileiro.
Após a vitória sobre Casper Ruud, João Fonseca garantiu vaga nas quartas de final de Roland Garros para enfrentar o tcheco Jakub Mensik.