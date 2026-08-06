João Fonseca x Casper Ruud ao vivo: onde assistir, horário e duelo pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal
Brasileiro reencontra o norueguês após vitória em Roland Garros e busca vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal; confira mais detalhes
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João Fonseca enfrenta Casper Ruud pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, nesta sexta-feira (07), em duelo que vale vaga nas oitavas de final do torneio disputado em quadra dura, no Canadá.
O vencedor do confronto terá pela frente quem avançar do duelo entre o belga Zizou Bergs e o norte-americano Ben Shelton, atual campeão da competição. O horário da partida ainda não foi confirmado.
Como chegam os tenistas
João Fonseca vive um dos melhores momentos da carreira. Atual número 27 do ranking mundial, o brasileiro de 19 anos avançou à terceira rodada após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 7/5.
O carioca retornou ao circuito após cerca de um mês sem competir desde Wimbledon e mostrou força mental diante de Tsitsipas. No segundo set, chegou a perder uma vantagem quando sacava para fechar a partida, mas conseguiu uma nova quebra de serviço e confirmou a vitória.
Casper Ruud, atual 14º colocado do ranking e ex-número 2 do mundo, estreou com uma vitória convincente sobre o argentino Juan Manuel Cerúndolo, por 6/1 e 6/2, em apenas 59 minutos.
O norueguês tenta igualar ou superar sua melhor campanha em Montreal, quando foi semifinalista em 2022.
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Onde assistir João Fonseca x Casper Ruud ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming.
Histórico do confronto
João Fonseca e Casper Ruud se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional. O encontro aconteceu nas oitavas de final de Roland Garros 2026, quando o brasileiro venceu por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6, 5/7 e 6/2.
Aquela campanha ficou marcada por grandes resultados do brasileiro, que também eliminou Novak Djokovic durante o Grand Slam disputado em Paris.
Momento de João Fonseca
Orientado pelo técnico Guilherme Teixeira, João Fonseca tem priorizado torneios de maior nível, como Grand Slams e Masters 1000. O tenista também afirmou recentemente que prefere um calendário menos sobrecarregado para preservar sua condição física e mental ao longo da carreira.
Segundo o brasileiro, os confrontos diante de jogadores como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Novak Djokovic contribuíram para sua evolução emocional e para aumentar sua confiança em partidas decisivas.
Ficha técnica
- Competição: Masters 1000 de Montreal 2026
- Fase: Terceira rodada
- Jogo: João Fonseca x Casper Ruud
- Local: Montreal, Canadá
- Piso: Quadra dura
- Data: Sexta-feira (07)
- Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)