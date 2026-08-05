Próximo jogo de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal: veja data e possível adversário

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Após vencer Stefanos Tsitsipas em sets diretos, brasileiro aguarda Casper Ruud ou Juan Manuel Cerúndolo na terceira rodada do torneio

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João Fonseca segue em busca de uma campanha histórica no Masters 1000 de Montreal. Após derrotar o grego Stefanos Tsitsipas na estreia, o brasileiro garantiu vaga na terceira rodada e agora aguarda a definição de seu próximo adversário.

O tenista de 19 anos enfrentará o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud e o argentino Juan Manuel Cerúndolo. A partida da terceira rodada será disputada após a conclusão desse confronto, com a programação oficial sendo divulgada pela organização do torneio.

Quando será o próximo jogo de João Fonseca?

João Fonseca volta à quadra pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal após a definição do confronto entre Casper Ruud e Juan Manuel Cerúndolo.

A ATP ainda divulgará a data e o horário oficiais da partida depois da confirmação do adversário do brasileiro.

Quem pode ser o adversário?

O próximo rival de João Fonseca será:

Casper Ruud (Noruega) , atual número 14 do ranking mundial;

, atual número 14 do ranking mundial; Juan Manuel Cerúndolo (Argentina), número 52 do mundo.

Se o adversário for Casper Ruud, João Fonseca reencontrará um rival que já derrotou em Roland Garros, quando venceu o norueguês por 3 sets a 1.

Caso enfrente Juan Manuel Cerúndolo, será o primeiro duelo entre os dois no circuito profissional.

Como foi a vitória sobre Tsitsipas?

Na segunda rodada, João Fonseca venceu Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-4) e 7/5, em uma partida de 1h50.

O brasileiro mostrou força mental durante o confronto. Depois de salvar três das quatro oportunidades de quebra que sofreu no primeiro set, voltou a reagir na segunda parcial.

Mesmo após permitir o empate em 5/5 quando sacava para fechar o jogo, conseguiu quebrar novamente o serviço do grego e confirmou a vitória com seu oitavo ace da partida.

O resultado também ampliou o retrospecto positivo de João Fonseca diante de Tsitsipas. Esta foi a segunda vitória do brasileiro em dois confrontos contra o ex-número 3 do mundo.

O que está em jogo para João Fonseca?

Além da vaga nas oitavas de final, João Fonseca segue na disputa pelo primeiro título de Masters 1000 da carreira.

Uma campanha de destaque em Montreal também pode aproximar o brasileiro do Top 20 do ranking da ATP, um dos principais objetivos da temporada.

Se continuar avançando, o caminho projetado no torneio poderá reservar confrontos contra nomes como Ben Shelton ou Zizou Bergs nas oitavas de final. Mais adiante, as projeções indicam possíveis duelos contra Daniil Medvedev, Alexander Zverev e, em uma eventual decisão, Felix Auger-Aliassime ou Alex de Minaur.