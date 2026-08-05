Chaveamento do ATP Montreal: veja os possíveis adversários de João Fonseca no torneio
Brasileiro avançou à terceira rodada e pode cruzar com nomes como Casper Ruud, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Alexander Zverev; confira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
João Fonseca segue vivo no Masters 1000 de Montreal após vencer Stefanos Tsitsipas na segunda rodada. Agora, o brasileiro aguarda a definição de seu próximo adversário e já conhece o caminho que poderá percorrer até uma eventual decisão no torneio canadense.
Entre os possíveis rivais aparecem alguns dos principais nomes do circuito, como Casper Ruud, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Jack Draper, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Tommy Paul.
Chaveamento completo do ATP Montreal
O chaveamento do Masters 1000 de Montreal reúne todos os confrontos até a final. Para conferir a chave completa do torneio, clique aqui e acesse o documento oficial disponibilizado pela organização.
Possíveis adversários de João Fonseca
3ª rodada (Round of 32)
- Casper Ruud
- Juan Manuel Cerúndolo
Oitavas de final (Round of 16)
- Zizou Bergs
- Sebastian Báez
- Mattia Bellucci
- Qualifier
- Jenson Brooksby
- Ben Shelton
Quartas de final
- Daniil Medvedev
- Giovanni Mpetshi Perricard
- Botic van de Zandschulp
- Hubert Hurkacz
- Qualifier
- Alejandro Tabilo
- Karen Khachanov
- Terence Atmane
- Jack Draper
- Qualifier
- Adrian Mannarino
- Jakub Mensik
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Semifinais
- Alexander Zverev
- Lorenzo Sonego
- Tallon Griekspoor
- Qualifier
- Fabian Marozsan
- Matteo Arnaldi
- Ugo Humbert
- Daniel Merida
- Liam Draxl
- Alex Michelsen
- Jan-Lennard Struff
- Francisco Cerúndolo
- Learner Tien
- Kamil Majchrzak
- Gael Monfils
- Pablo Carreño Busta
- Valentin Royer
- Tommy Paul
- Raphael Collignon
- Qualifier
- Roman Andrés Burruchaga
- Qualifier
- Thiago Agustín Tirante
- Taylor Fritz
João Fonseca busca campanha histórica
Com a classificação à terceira rodada, João Fonseca segue na luta pelo primeiro título de Masters 1000 da carreira.
Além da chance de levantar um troféu inédito, o brasileiro pode ganhar posições importantes no ranking da ATP caso avance às fases decisivas da competição.
O próximo compromisso será diante do vencedor do confronto entre Casper Ruud e Juan Manuel Cerúndolo. A programação da partida será confirmada pela organização do torneio após a definição do adversário.