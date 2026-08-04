Recife recebe etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros no dia 16 de agosto; veja como se inscrever

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Prova acontece no dia 16 de agosto, com percursos de 5 km e 10 km em um dos principais marcos históricos da capital pernambucana

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O Forte do Brum, no bairro do Recife, será o ponto de partida da etapa pernambucana do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros, marcada para o domingo, dia 16 de agosto. A corrida contará com percursos de 5 km e 10 km e terá largada às 7h, reunindo participantes de diferentes faixas etárias em uma iniciativa voltada ao incentivo à prática de atividades físicas e à promoção de hábitos saudáveis.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento (clique aqui). A etapa será realizada em um dos principais patrimônios históricos da capital pernambucana, onde funciona atualmente o Museu Militar do Forte do Brum.

Além da corrida, a programação inclui aula de alongamento antes da largada, atividades de entretenimento após a prova e espaços para fotos. Os participantes também contarão com pontos de hidratação ao longo do percurso e receberão água e isotônicos na área de dispersão.

Segundo a superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, Ana Claudia Frighetto Gonzalez, o evento faz parte das ações da empresa voltadas à promoção da qualidade de vida. "Promover iniciativas que incentivem hábitos saudáveis faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros com a qualidade de vida da população. Em Recife, o Circuito da Longevidade reforça esse propósito ao incentivar o movimento, a convivência entre diferentes gerações e a valorização de espaços que preservam a história e a identidade da cidade", afirmou.

Criado em 2007 pelo Grupo Bradesco Seguros, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil participantes e integra um conjunto de ações voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da longevidade. Em 2026, o circuito já passou por São Paulo, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Após a etapa de Recife, seguirá para Porto Alegre.

O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, em parceria com o Ministério do Esporte.

Serviço

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – Etapa Recife

Data: 16 de agosto de 2026 (Domingo)

Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso-Brasileira), bairro do Recife

Percursos: 5 km e 10 km

Largada: 7h

Inscrições: site oficial do evento

Retirada dos kits: Decathlon Shopping Recife (Rua Padre Carapuceiro, 777, Piso 2, Boa Viagem), nos dias 14 de agosto, das 10h às 20h, e 15 de agosto, das 10h às 18h.



Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.