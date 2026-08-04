Quando joga João Fonseca? Veja data, horário e possível adversário no Masters 1000 de Montreal

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Atraso provocado pela chuva mudou a programação do Masters 1000 de Montreal e adiou a definição do primeiro adversário do brasileiro

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João Fonseca ainda aguarda a definição de seu primeiro adversário para estrear no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O brasileiro é o único representante do país na chave principal de simples e teve sua programação alterada por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade.

O confronto entre Stefanos Tsitsipas e Martin Damm, que definirá o adversário de Fonseca na segunda rodada, precisou ser adiado. Com isso, a estreia do carioca de 19 anos também foi postergada.

Quando João Fonseca joga?

Até o momento, João Fonseca ainda não tem data e horário confirmados para sua estreia no Masters 1000 de Montreal.

O brasileiro só entrará em quadra depois da realização da partida entre Stefanos Tsitsipas e Martin Damm, que definirá seu adversário na segunda rodada da competição.

Quem pode enfrentar João Fonseca?

O primeiro rival de João Fonseca sairá do duelo entre:

Stefanos Tsitsipas (Grécia) ;

; Martin Damm (Estados Unidos).

Caso enfrente Tsitsipas, será o segundo encontro entre os dois no circuito. O único duelo aconteceu pela Copa Davis de 2025, quando o brasileiro venceu por 2 sets a 1.

Como chega João Fonseca?

Atual 27º colocado do ranking da ATP, João Fonseca retorna ao circuito após cerca de um mês sem disputar partidas oficiais. Nesse período, participou apenas de uma competição de exibição.

O Masters 1000 de Montreal representa mais uma oportunidade para o jovem brasileiro seguir sua evolução na temporada, especialmente em quadras rápidas, onde tem apresentado bons resultados.

Na atual temporada, Fonseca soma 15 vitórias em 28 partidas disputadas em torneios da categoria Masters 1000.

Como está o chaveamento?

Se avançar na estreia, João Fonseca poderá enfrentar adversários de alto nível nas fases seguintes.

2ª rodada: Stefanos Tsitsipas ou Martin Damm;

Stefanos Tsitsipas ou Martin Damm; 3ª rodada: Casper Ruud ou Francisco Cerúndolo;

Casper Ruud ou Francisco Cerúndolo; Oitavas de final: Ben Shelton;

Ben Shelton; Quartas de final (projeção): Daniil Medvedev;

Daniil Medvedev; Semifinal (projeção): Alexander Zverev.

Ausências deixam torneio mais aberto

O Masters 1000 de Montreal acontece sem três dos principais nomes do circuito.

Jannik Sinner e Novak Djokovic optaram por descansar após a gira europeia, enquanto Carlos Alcaraz segue em recuperação de uma lesão no punho.

Com essas ausências, a disputa pelo título ficou mais equilibrada, aumentando as possibilidades de campanhas mais longas para jogadores como João Fonseca.

O que João Fonseca precisa para subir no ranking?

O torneio também pode render uma importante evolução no ranking mundial.

Chegando às quartas de final , o brasileiro poderá assumir a 25ª posição da ATP.

, o brasileiro poderá assumir a da ATP. Para entrar pela primeira vez no Top 20, será necessário alcançar as semifinais do Masters 1000 de Montreal.

O campeão da competição soma 1.000 pontos no ranking da ATP, enquanto o vice recebe 650 pontos e os semifinalistas garantem 400 pontos.