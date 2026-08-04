Panthers x Cardinals ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Hall of Fame Game da NFL 2026

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Hall of Fame Game abre oficialmente a pré-temporada da NFL 2026 em Canton, reunindo Panthers e Cardinals no tradicional jogo de exibição

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Carolina Panthers e Arizona Cardinals se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Tom Benson Hall of Fame Stadium, em Canton, Ohio, pelo tradicional Hall of Fame Game, que abre a pré-temporada da NFL 2026.

O confronto marca o início das partidas de preparação para a temporada regular da liga e acontece durante o fim de semana da cerimônia de entrada de novos integrantes no Pro Football Hall of Fame. Nesta edição, o grande homenageado é Larry Fitzgerald, um dos maiores jogadores da história do Arizona Cardinals.

Como chegam as equipes

O Carolina Panthers inicia a pré-temporada após conquistar a NFC South em 2025, mesmo com campanha de oito vitórias e nove derrotas. Eliminada pelo Los Angeles Rams na rodada de Wild Card, a franquia aproveitou a intertemporada para reforçar principalmente o setor defensivo.

O quarterback Bryce Young chega em alta depois da evolução apresentada na reta final da última temporada. O jogador recebeu elogios pelo crescimento na leitura de jogo, precisão nos passes e liderança do ataque, além de ter seu contrato garantido até 2027 após a franquia exercer a opção de renovação.

O Arizona Cardinals vive uma nova fase sob o comando do técnico Mike LaFleur. Após campanha de apenas três vitórias em 2025, a equipe encerrou o ciclo de Kyler Murray e passa a apostar na experiência do quarterback Jacoby Brissett.

Brissett assume a missão de liderar o processo de reconstrução da franquia, enquanto os Cardinals buscam evolução após uma temporada marcada por dificuldades em todos os setores.

Onde assistir Panthers x Cardinals ao vivo

O Hall of Fame Game terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV fechada, além das plataformas de streaming DAZN e NFL Game Pass.

Destaques para a partida

Os Panthers reforçaram sua defesa com as chegadas de Jaelan Phillips e Devin Lloyd, enquanto Bryce Young tenta confirmar a evolução mostrada no fim da temporada passada.

Pelos Cardinals, todas as atenções estarão voltadas para a estreia de Jacoby Brissett como principal comandante do ataque em um novo projeto da franquia.

Retrospecto no Hall of Fame Game

Esta será a sexta participação do Arizona Cardinals no Hall of Fame Game. A franquia soma uma vitória, três derrotas e um empate na tradicional partida de abertura da pré-temporada.

O Carolina Panthers disputou o evento apenas uma vez, em 1995, quando venceu o Jacksonville Jaguars.

Jogos do Arizona Cardinals



06/08 - Carolina Panthers x Arizona Cardinals - 20h

13/08 - Arizona Cardinals x Las Vegas Raiders - 21h

23/08 - Dallas Cowboys x Arizona Cardinals - 23h (22/08 nos EUA)

28/08 - Arizona Cardinals x Green Bay Packers - 21h

Jogos do Carolina Panthers



06/08 - Carolina Panthers x Arizona Cardinals - 20h

15/08 - Carolina Panthers x Buffalo Bills - 14h

21/08 - Carolina Panthers x Jacksonville Jaguars - 20h30

28/08 - Houston Texans x Carolina Panthers - 20h

Ficha técnica