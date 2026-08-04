Panthers x Cardinals ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Hall of Fame Game da NFL 2026
Hall of Fame Game abre oficialmente a pré-temporada da NFL 2026 em Canton, reunindo Panthers e Cardinals no tradicional jogo de exibição
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Carolina Panthers e Arizona Cardinals se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Tom Benson Hall of Fame Stadium, em Canton, Ohio, pelo tradicional Hall of Fame Game, que abre a pré-temporada da NFL 2026.
O confronto marca o início das partidas de preparação para a temporada regular da liga e acontece durante o fim de semana da cerimônia de entrada de novos integrantes no Pro Football Hall of Fame. Nesta edição, o grande homenageado é Larry Fitzgerald, um dos maiores jogadores da história do Arizona Cardinals.
Como chegam as equipes
O Carolina Panthers inicia a pré-temporada após conquistar a NFC South em 2025, mesmo com campanha de oito vitórias e nove derrotas. Eliminada pelo Los Angeles Rams na rodada de Wild Card, a franquia aproveitou a intertemporada para reforçar principalmente o setor defensivo.
O quarterback Bryce Young chega em alta depois da evolução apresentada na reta final da última temporada. O jogador recebeu elogios pelo crescimento na leitura de jogo, precisão nos passes e liderança do ataque, além de ter seu contrato garantido até 2027 após a franquia exercer a opção de renovação.
O Arizona Cardinals vive uma nova fase sob o comando do técnico Mike LaFleur. Após campanha de apenas três vitórias em 2025, a equipe encerrou o ciclo de Kyler Murray e passa a apostar na experiência do quarterback Jacoby Brissett.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Brissett assume a missão de liderar o processo de reconstrução da franquia, enquanto os Cardinals buscam evolução após uma temporada marcada por dificuldades em todos os setores.
Onde assistir Panthers x Cardinals ao vivo
O Hall of Fame Game terá transmissão ao vivo pelo sportv2, na TV fechada, além das plataformas de streaming DAZN e NFL Game Pass.
Destaques para a partida
Os Panthers reforçaram sua defesa com as chegadas de Jaelan Phillips e Devin Lloyd, enquanto Bryce Young tenta confirmar a evolução mostrada no fim da temporada passada.
Pelos Cardinals, todas as atenções estarão voltadas para a estreia de Jacoby Brissett como principal comandante do ataque em um novo projeto da franquia.
Retrospecto no Hall of Fame Game
Esta será a sexta participação do Arizona Cardinals no Hall of Fame Game. A franquia soma uma vitória, três derrotas e um empate na tradicional partida de abertura da pré-temporada.
O Carolina Panthers disputou o evento apenas uma vez, em 1995, quando venceu o Jacksonville Jaguars.
Jogos do Arizona Cardinals
- 06/08 - Carolina Panthers x Arizona Cardinals - 20h
- 13/08 - Arizona Cardinals x Las Vegas Raiders - 21h
- 23/08 - Dallas Cowboys x Arizona Cardinals - 23h (22/08 nos EUA)
- 28/08 - Arizona Cardinals x Green Bay Packers - 21h
Jogos do Carolina Panthers
- 06/08 - Carolina Panthers x Arizona Cardinals - 20h
- 15/08 - Carolina Panthers x Buffalo Bills - 14h
- 21/08 - Carolina Panthers x Jacksonville Jaguars - 20h30
- 28/08 - Houston Texans x Carolina Panthers - 20h
Ficha técnica
- Competição: NFL 2026 – Hall of Fame Game (pré-temporada)
- Jogo: Carolina Panthers x Arizona Cardinals
- Data: 06/08/2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Tom Benson Hall of Fame Stadium, Canton, Ohio (EUA)
- Transmissão: sportv2 (TV fechada), DAZN (streaming) e NFL Game Pass (streaming)