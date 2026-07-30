Recife Mariners joga pela primeira vez em Ipojuca pela Superliga de Futebol Americano; veja detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Recife Mariners enfrenta o Ceará Sabres neste domingo (2), em Ipojuca, pela segunda rodada da Superliga de Futebol Americano

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife Mariners fará história neste domingo (02) ao disputar, pela primeira vez, uma partida como mandante em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. A equipe pernambucana recebe o Ceará Sabres, às 14h, no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto, pela segunda rodada da Conferência Atlântico da Superliga de Futebol Americano.

A iniciativa faz parte da proposta do clube de expandir a modalidade para outras regiões de Pernambuco, levando o futebol americano para além da capital. Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis no site oficial do Recife Mariners.

Mariners busca segunda vitória seguida

O time chega embalado após vencer o João Pessoa Espectros na estreia da competição e tenta manter os 100% de aproveitamento na Superliga.

O técnico Heitor Medeiros destacou a evolução da equipe e afirmou que o elenco trabalhou para corrigir detalhes visando o segundo compromisso da temporada.

"A estreia mostrou a dedicação do nosso grupo, mas sabemos que a competição está apenas começando. Trabalhamos para ajustar detalhes e evoluir ainda mais."

Partida marca expansão do futebol americano em Pernambuco

Para o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos, atuar em Ipojuca representa mais um passo no processo de fortalecimento da modalidade no estado.

Segundo o dirigente, o objetivo é aproximar o clube de novos torcedores e incentivar a prática do esporte em diferentes cidades pernambucanas.

"O Mariners tem como missão levar o futebol americano para além da capital. Jogar em Ipojuca é uma oportunidade de apresentar o esporte a novos torcedores, aproximar a comunidade do nosso projeto e fortalecer a modalidade em todo o estado."

Clube celebra 20 anos de história

Além da importância esportiva, a partida integra as comemorações pelos 20 anos do Recife Mariners, fundado em 2006 e consolidado como uma das principais equipes do futebol americano brasileiro.

O clube conta com apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e patrocínio da Copergás.

Onde comprar os ingressos?

Os ingressos para a partida entre Recife Mariners e Ceará Sabres estão à venda por R$ 20 e podem ser adquiridos de forma antecipada no site oficial do clube.

Site para venda de ingressos: www.recifemariners.com.br

Crianças de até 8 anos e idosos a partir de 65 anos têm entrada gratuita. Além de Alunos da rede municipal de ensino, pessoas com ID Jovem do município. O confronto será disputado neste domingo (2), às 14h, no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto, em Ipojuca.

Serviço

Recife Mariners x Ceará Sabres



Competição: Superliga de Futebol Americano 2026 – Conferência Atlântico (2ª rodada)

Superliga de Futebol Americano 2026 – Conferência Atlântico (2ª rodada) Data: Domingo, 2 de agosto



Domingo, 2 de agosto Horário: 14h



14h Local: Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto



Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto Endereço: Rua Gilvan Leôncio Marques, 15, Ipojuca (PE)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!