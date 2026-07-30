Recife Mariners joga pela primeira vez em Ipojuca pela Superliga de Futebol Americano; veja detalhes
Recife Mariners enfrenta o Ceará Sabres neste domingo (2), em Ipojuca, pela segunda rodada da Superliga de Futebol Americano
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O Recife Mariners fará história neste domingo (02) ao disputar, pela primeira vez, uma partida como mandante em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. A equipe pernambucana recebe o Ceará Sabres, às 14h, no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto, pela segunda rodada da Conferência Atlântico da Superliga de Futebol Americano.
A iniciativa faz parte da proposta do clube de expandir a modalidade para outras regiões de Pernambuco, levando o futebol americano para além da capital. Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis no site oficial do Recife Mariners.
Mariners busca segunda vitória seguida
O time chega embalado após vencer o João Pessoa Espectros na estreia da competição e tenta manter os 100% de aproveitamento na Superliga.
O técnico Heitor Medeiros destacou a evolução da equipe e afirmou que o elenco trabalhou para corrigir detalhes visando o segundo compromisso da temporada.
"A estreia mostrou a dedicação do nosso grupo, mas sabemos que a competição está apenas começando. Trabalhamos para ajustar detalhes e evoluir ainda mais."
Partida marca expansão do futebol americano em Pernambuco
Para o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos, atuar em Ipojuca representa mais um passo no processo de fortalecimento da modalidade no estado.
Segundo o dirigente, o objetivo é aproximar o clube de novos torcedores e incentivar a prática do esporte em diferentes cidades pernambucanas.
"O Mariners tem como missão levar o futebol americano para além da capital. Jogar em Ipojuca é uma oportunidade de apresentar o esporte a novos torcedores, aproximar a comunidade do nosso projeto e fortalecer a modalidade em todo o estado."
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Clube celebra 20 anos de história
Além da importância esportiva, a partida integra as comemorações pelos 20 anos do Recife Mariners, fundado em 2006 e consolidado como uma das principais equipes do futebol americano brasileiro.
O clube conta com apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e patrocínio da Copergás.
Onde comprar os ingressos?
Os ingressos para a partida entre Recife Mariners e Ceará Sabres estão à venda por R$ 20 e podem ser adquiridos de forma antecipada no site oficial do clube.
- Site para venda de ingressos: www.recifemariners.com.br
Crianças de até 8 anos e idosos a partir de 65 anos têm entrada gratuita. Além de Alunos da rede municipal de ensino, pessoas com ID Jovem do município. O confronto será disputado neste domingo (2), às 14h, no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto, em Ipojuca.
Serviço
Recife Mariners x Ceará Sabres
- Competição: Superliga de Futebol Americano 2026 – Conferência Atlântico (2ª rodada)
- Data: Domingo, 2 de agosto
- Horário: 14h
- Local: Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto
- Endereço: Rua Gilvan Leôncio Marques, 15, Ipojuca (PE)
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