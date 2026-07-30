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Recife Mariners joga pela primeira vez em Ipojuca pela Superliga de Futebol Americano; veja detalhes

Recife Mariners enfrenta o Ceará Sabres neste domingo (2), em Ipojuca, pela segunda rodada da Superliga de Futebol Americano

Por Lucas Valle Publicado em 30/07/2026 às 13:27 | Atualizado em 30/07/2026 às 15:17
Recife Mariners em campo na Superliga de Futebol Americano
Recife Mariners em campo na Superliga de Futebol Americano - Jayme Marques/Recife Mariners

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O Recife Mariners fará história neste domingo (02) ao disputar, pela primeira vez, uma partida como mandante em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. A equipe pernambucana recebe o Ceará Sabres, às 14h, no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto, pela segunda rodada da Conferência Atlântico da Superliga de Futebol Americano.

A iniciativa faz parte da proposta do clube de expandir a modalidade para outras regiões de Pernambuco, levando o futebol americano para além da capital. Os ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis no site oficial do Recife Mariners.

Mariners busca segunda vitória seguida

O time chega embalado após vencer o João Pessoa Espectros na estreia da competição e tenta manter os 100% de aproveitamento na Superliga.

O técnico Heitor Medeiros destacou a evolução da equipe e afirmou que o elenco trabalhou para corrigir detalhes visando o segundo compromisso da temporada.

"A estreia mostrou a dedicação do nosso grupo, mas sabemos que a competição está apenas começando. Trabalhamos para ajustar detalhes e evoluir ainda mais."

Partida marca expansão do futebol americano em Pernambuco

Para o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos, atuar em Ipojuca representa mais um passo no processo de fortalecimento da modalidade no estado.

Segundo o dirigente, o objetivo é aproximar o clube de novos torcedores e incentivar a prática do esporte em diferentes cidades pernambucanas.

"O Mariners tem como missão levar o futebol americano para além da capital. Jogar em Ipojuca é uma oportunidade de apresentar o esporte a novos torcedores, aproximar a comunidade do nosso projeto e fortalecer a modalidade em todo o estado."

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Clube celebra 20 anos de história

Além da importância esportiva, a partida integra as comemorações pelos 20 anos do Recife Mariners, fundado em 2006 e consolidado como uma das principais equipes do futebol americano brasileiro.

O clube conta com apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco e patrocínio da Copergás.

Onde comprar os ingressos?

Os ingressos para a partida entre Recife Mariners e Ceará Sabres estão à venda por R$ 20 e podem ser adquiridos de forma antecipada no site oficial do clube

Crianças de até 8 anos e idosos a partir de 65 anos têm entrada gratuita. Além de Alunos da rede municipal de ensino, pessoas com ID Jovem do município. O confronto será disputado neste domingo (2), às 14h, no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto, em Ipojuca.

Serviço

Recife Mariners x Ceará Sabres

  • Competição: Superliga de Futebol Americano 2026 – Conferência Atlântico (2ª rodada)
  • Data: Domingo, 2 de agosto
  • Horário: 14h
  • Local: Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto
  • Endereço: Rua Gilvan Leôncio Marques, 15, Ipojuca (PE)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.