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Inscrições para a 4ª etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo seguem abertas; veja como participar

Competição será realizada neste sábado (1º), no Caxangá Golf & Country Club, com disputas ao longo do dia e mais de R$ 22 mil em premiações

Por Lucas Valle Publicado em 30/07/2026 às 13:37 | Atualizado em 30/07/2026 às 15:18
Copa Caxangá GWM de Hipismo
Copa Caxangá GWM de Hipismo - Divulgação

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O hipismo pernambucano terá mais um importante capítulo neste fim de semana. A Copa Caxangá GWM de Hipismo chega à sua 4ª etapa da temporada 2026 reunindo atletas de diferentes níveis técnicos em uma competição que vem ganhando destaque no calendário esportivo do Nordeste.

Com provas programadas para este sábado (1º de agosto), no Caxangá Golf & Country Club, no Recife, o evento promete reunir cavaleiros e amazonas em busca de pontos importantes na disputa pelo ranking geral da competição.

Como se inscrever?

Estão abertas as inscrições para a 4ª etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo. Os interessados em participar da competição podem realizar o cadastro até esta sexta-feira (31), por meio da plataforma oficial do Caxangá Golf & Country Club.

Categorias e premiação

A etapa contará com disputas nas categorias Kids, Iniciante, Aspirantes e Principal, reunindo cavaleiros e amazonas de diferentes faixas de experiência dentro da modalidade.

Além da pontuação válida para o ranking geral da Copa Caxangá GWM de Hipismo, os competidores concorrerão a uma premiação superior a R$ 22 mil, com prêmios como televisores, assistentes virtuais (Alexa) e uma motocicleta 0 km.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.