Recife recebe etapa decisiva do Circuito Pernambucano de Beach Tennis; veja como participar

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Prainha Beach Games será realizado entre os dias 13 e 16 de agosto e distribuirá mais de R$ 5 mil em premiação; saiba todas as informações

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O Recife será palco de mais uma importante competição de beach tennis entre os dias 13 e 16 de agosto. A capital pernambucana recebe o 5º Prainha Beach Games, torneio válido como a 7ª e penúltima etapa do Circuito Pernambucano de Beach Tennis 2026.

A competição será realizada no Prainha ZS, na Imbiribeira, e reunirá atletas de todo o estado em busca de pontos importantes para o ranking estadual. Além disso, o evento também faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), valendo pontuação para o ranking nacional.

Competição terá 30 categorias

Com inscrições abertas, o torneio contará com 30 categorias, distribuídas entre disputas masculinas, femininas e mistas.

Os atletas poderão competir nas categorias por nível técnico, sendo ele: Iniciante, D, C, B e A, além das categorias Master (30+, 40+, 50+ e 60+) e das categorias Open, destinadas aos jogadores de maior rendimento.

A competição distribuirá mais de R$ 5 mil em premiação nas categorias Open, além de troféus para campeões e vice-campeões das demais disputas. A etapa também valerá 300 pontos para o ranking estadual e 100 pontos para o ranking nacional da CBBT.

Etapa será decisiva para o Brasileiro

Por ser a penúltima etapa do Circuito Pernambucano, o Prainha Beach Games terá papel fundamental na definição da Seleção Pernambucana que disputará o Campeonato Brasileiro de Beach Tennis. A competição nacional será realizada entre os dias 18 e 20 de novembro, no Praia Clube, em Uberlândia (MG), reunindo os melhores atletas do país.

Segundo o diretor da Federação Pernambucana de Beach Tennis, Diego Toscano, um dos diferenciais da modalidade é a integração entre atletas de diferentes gerações e níveis técnicos.

"O beach tennis é um esporte maravilhoso porque permite que, em uma mesma quadra, um atleta de 60 anos jogue ao lado de um garoto de 12. Essa integração entre gerações é uma das grandes forças da modalidade. É um esporte que aproxima famílias, cria novas amizades e oferece espaço tanto para quem busca competir em alto nível quanto para quem está entrando em um torneio pela primeira vez."

Como participar

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma LetzPlay. Mais informações sobre categorias, regulamento e horários das partidas estão disponíveis no perfil oficial da Federação Pernambucana de Beach Tennis no Instagram (@fpebt.oficial).

Serviço

Evento: 5º Prainha Beach Games

5º Prainha Beach Games Competição: 7ª etapa do Circuito Pernambucano de Beach Tennis 2026

7ª etapa do Circuito Pernambucano de Beach Tennis 2026 Data: 13 a 16 de agosto

13 a 16 de agosto Local: Prainha ZS, Imbiribeira, Recife

Prainha ZS, Imbiribeira, Recife Categorias: Masculinas, femininas e mistas

Masculinas, femininas e mistas Níveis: Iniciante, D, C, B, A e Open

Iniciante, D, C, B, A e Open Master: 30+, 40+, 50+ e 60+

30+, 40+, 50+ e 60+ Premiação: Mais de R$ 5 mil nas categorias Open, além de troféus nas demais categorias

Mais de R$ 5 mil nas categorias Open, além de troféus nas demais categorias Inscrições: Plataforma LetzPlay

Plataforma LetzPlay Informações: Instagram @fpebt.oficial

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