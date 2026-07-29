Recife recebe etapa decisiva do Circuito Pernambucano de Beach Tennis; veja como participar
Prainha Beach Games será realizado entre os dias 13 e 16 de agosto e distribuirá mais de R$ 5 mil em premiação; saiba todas as informações
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Recife será palco de mais uma importante competição de beach tennis entre os dias 13 e 16 de agosto. A capital pernambucana recebe o 5º Prainha Beach Games, torneio válido como a 7ª e penúltima etapa do Circuito Pernambucano de Beach Tennis 2026.
A competição será realizada no Prainha ZS, na Imbiribeira, e reunirá atletas de todo o estado em busca de pontos importantes para o ranking estadual. Além disso, o evento também faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), valendo pontuação para o ranking nacional.
Competição terá 30 categorias
Com inscrições abertas, o torneio contará com 30 categorias, distribuídas entre disputas masculinas, femininas e mistas.
Os atletas poderão competir nas categorias por nível técnico, sendo ele: Iniciante, D, C, B e A, além das categorias Master (30+, 40+, 50+ e 60+) e das categorias Open, destinadas aos jogadores de maior rendimento.
A competição distribuirá mais de R$ 5 mil em premiação nas categorias Open, além de troféus para campeões e vice-campeões das demais disputas. A etapa também valerá 300 pontos para o ranking estadual e 100 pontos para o ranking nacional da CBBT.
Etapa será decisiva para o Brasileiro
Por ser a penúltima etapa do Circuito Pernambucano, o Prainha Beach Games terá papel fundamental na definição da Seleção Pernambucana que disputará o Campeonato Brasileiro de Beach Tennis. A competição nacional será realizada entre os dias 18 e 20 de novembro, no Praia Clube, em Uberlândia (MG), reunindo os melhores atletas do país.
Segundo o diretor da Federação Pernambucana de Beach Tennis, Diego Toscano, um dos diferenciais da modalidade é a integração entre atletas de diferentes gerações e níveis técnicos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"O beach tennis é um esporte maravilhoso porque permite que, em uma mesma quadra, um atleta de 60 anos jogue ao lado de um garoto de 12. Essa integração entre gerações é uma das grandes forças da modalidade. É um esporte que aproxima famílias, cria novas amizades e oferece espaço tanto para quem busca competir em alto nível quanto para quem está entrando em um torneio pela primeira vez."
- Santa Casa do Recife realiza corrida solidária para reformar enfermaria do Hospital Santo Amaro; veja como participar
- LeBron James é o novo reforço do Philadelphia 76ers para a temporada 2026/27 da NBA
- Meia Maratona do Marco Zero une esporte, turismo e solidariedade no Recife neste domingo
- Dez representantes de Pernambuco defenderão o Brasil no Mundial Universitário de Praia
Como participar
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pela plataforma LetzPlay. Mais informações sobre categorias, regulamento e horários das partidas estão disponíveis no perfil oficial da Federação Pernambucana de Beach Tennis no Instagram (@fpebt.oficial).
Serviço
- Evento: 5º Prainha Beach Games
- Competição: 7ª etapa do Circuito Pernambucano de Beach Tennis 2026
- Data: 13 a 16 de agosto
- Local: Prainha ZS, Imbiribeira, Recife
- Categorias: Masculinas, femininas e mistas
- Níveis: Iniciante, D, C, B, A e Open
- Master: 30+, 40+, 50+ e 60+
- Premiação: Mais de R$ 5 mil nas categorias Open, além de troféus nas demais categorias
- Inscrições: Plataforma LetzPlay
- Informações: Instagram @fpebt.oficial
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!