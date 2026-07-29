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Quando começa a pré-temporada da NFL 2026? Veja datas, jogos e onde assistir

A preparação para a temporada regular da NFL será disputada em agosto e reúne todas as 32 franquias da liga em jogos de avaliação; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 29/07/2026 às 10:27
Jogadores do Buffalo Bills comemoram vitória na NFL
Jogadores do Buffalo Bills comemoram vitória na NFL - Divulgação/ @BuffaloBills

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A pré-temporada da NFL 2026 será disputada ao longo do mês de agosto e marcará a preparação das 32 franquias para o início da temporada regular da principal liga de futebol americano do mundo.

Durante esse período, as equipes utilizam os jogos para observar atletas, definir os elencos e testar formações antes da estreia oficial na temporada.

Quando começa a pré-temporada da NFL?

A pré-temporada tem início em 06 de agosto, com seis partidas, e segue até 29 de agosto, quando será encerrada com os dois últimos confrontos da terceira semana.

No Brasil, cinco jogos terão transmissão confirmada pelo sportv2, sendo dois deles também exibidos pelo ge tv.

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Jogos da pré-temporada da NFL com transmissão no Brasil

Data Horário Jogo Transmissão
06/08 21h Carolina Panthers x Arizona Cardinals sportv2
20/08 21h Las Vegas Raiders x Houston Texans sportv2 e ge tv
23/08 21h Tennessee Titans x Seattle Seahawks sportv2
27/08 21h New England Patriots x Cleveland Browns sportv2 e ge tv
28/08 21h Philadelphia Eagles x Cincinnati Bengals sportv2

Calendário completo da pré-temporada da NFL 2026

Semana 1

Data Jogo Horário
13/08 Detroit Lions x Cincinnati Bengals 20h
13/08 Green Bay Packers x Pittsburgh Steelers 20h
13/08 Indianapolis Colts x New England Patriots 20h30
13/08 Los Angeles Chargers x Houston Texans 21h
13/08 Arizona Cardinals x Las Vegas Raiders 21h
13/08 Tennessee Titans x San Francisco 49ers 22h
14/08 Denver Broncos x Atlanta Falcons 20h
14/08 Tampa Bay Buccaneers x New York Jets 20h
14/08 Miami Dolphins x Washington Commanders 20h
15/08 Carolina Panthers x Buffalo Bills 14h
15/08 Cleveland Browns x Chicago Bears 14h
15/08 Minnesota Vikings x New York Giants 14h
15/08 Los Angeles Rams x Kansas City Chiefs 17h
15/08 Jacksonville Jaguars x New Orleans Saints 17h
15/08 Philadelphia Eagles x Baltimore Ravens 20h
15/08 Dallas Cowboys x Seattle Seahawks 21h

Semana 2

Data Jogo Horário
20/08 Las Vegas Raiders x Houston Texans 21h
21/08 (23h de 20/08) San Francisco 49ers x Los Angeles Chargers 23h
21/08 New York Jets x Pittsburgh Steelers 20h
21/08 Carolina Panthers x Jacksonville Jaguars 20h30
21/08 Green Bay Packers x Denver Broncos 22h
22/08 Washington Commanders x Detroit Lions 13h
22/08 Buffalo Bills x Cleveland Browns 14h
22/08 Atlanta Falcons x Indianapolis Colts 14h
22/08 Baltimore Ravens x Minnesota Vikings 14h
22/08 New Orleans Saints x Los Angeles Rams 17h
22/08 New York Giants x Miami Dolphins 17h
22/08 Chicago Bears x Cincinnati Bengals 20h
22/08 Philadelphia Eagles x New England Patriots 20h
22/08 Kansas City Chiefs x Tampa Bay Buccaneers 20h30
23/08 (23h de 22/08) Dallas Cowboys x Arizona Cardinals 23h
23/08 Seattle Seahawks x Tennessee Titans 21h

Semana 3

Data Jogo Horário
27/08 Pittsburgh Steelers x Buffalo Bills 20h
27/08 New England Patriots x Cleveland Browns 21h
27/08 San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders 21h
28/08 (23h de 27/08) Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers 23h
28/08 Washington Commanders x Baltimore Ravens 19h
28/08 Houston Texans x Carolina Panthers 20h
28/08 Atlanta Falcons x Miami Dolphins 20h
28/08 Tampa Bay Buccaneers x Jacksonville Jaguars 20h30
28/08 New York Giants x New York Jets 20h30
28/08 New Orleans Saints x Dallas Cowboys 21h
28/08 Arizona Cardinals x Green Bay Packers 21h
28/08 Seattle Seahawks x Kansas City Chiefs 21h
28/08 Cincinnati Bengals x Philadelphia Eagles 21h
28/08 Minnesota Vikings x Denver Broncos 22h
29/08 Detroit Lions x Indianapolis Colts 14h
29/08 Chicago Bears x Tennessee Titans 19h

Para que serve a pré-temporada da NFL?

A pré-temporada tem como principal objetivo preparar as equipes para o início da temporada regular.

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Os resultados das partidas têm pouca relevância competitiva, enquanto o foco está na avaliação dos jogadores e na definição dos elencos.

Cada franquia inicia o training camp com até 90 atletas, mas apenas 53 jogadores podem integrar o elenco principal para a temporada regular.

Desde 2021, 30 das 32 equipes disputam três jogos de pré-temporada. Apenas os participantes do Hall of Fame Game realizam quatro partidas.

Os confrontos também servem para observar calouros, reservas e atletas que disputam uma vaga no elenco principal. Já os principais titulares normalmente atuam por poucos minutos, reduzindo o risco de lesões antes do início da temporada.

Após a pré-temporada, os jogadores dispensados ainda podem ser contratados para o practice squad, grupo de desenvolvimento que comporta até 16 atletas (ou 17 em situações específicas previstas pela NFL).

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.