Quando começa a pré-temporada da NFL 2026? Veja datas, jogos e onde assistir
A preparação para a temporada regular da NFL será disputada em agosto e reúne todas as 32 franquias da liga em jogos de avaliação; saiba mais
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A pré-temporada da NFL 2026 será disputada ao longo do mês de agosto e marcará a preparação das 32 franquias para o início da temporada regular da principal liga de futebol americano do mundo.
Durante esse período, as equipes utilizam os jogos para observar atletas, definir os elencos e testar formações antes da estreia oficial na temporada.
Quando começa a pré-temporada da NFL?
A pré-temporada tem início em 06 de agosto, com seis partidas, e segue até 29 de agosto, quando será encerrada com os dois últimos confrontos da terceira semana.
No Brasil, cinco jogos terão transmissão confirmada pelo sportv2, sendo dois deles também exibidos pelo ge tv.
Jogos da pré-temporada da NFL com transmissão no Brasil
|Data
|Horário
|Jogo
|Transmissão
|06/08
|21h
|Carolina Panthers x Arizona Cardinals
|sportv2
|20/08
|21h
|Las Vegas Raiders x Houston Texans
|sportv2 e ge tv
|23/08
|21h
|Tennessee Titans x Seattle Seahawks
|sportv2
|27/08
|21h
|New England Patriots x Cleveland Browns
|sportv2 e ge tv
|28/08
|21h
|Philadelphia Eagles x Cincinnati Bengals
|sportv2
Calendário completo da pré-temporada da NFL 2026
Semana 1
|Data
|Jogo
|Horário
|13/08
|Detroit Lions x Cincinnati Bengals
|20h
|13/08
|Green Bay Packers x Pittsburgh Steelers
|20h
|13/08
|Indianapolis Colts x New England Patriots
|20h30
|13/08
|Los Angeles Chargers x Houston Texans
|21h
|13/08
|Arizona Cardinals x Las Vegas Raiders
|21h
|13/08
|Tennessee Titans x San Francisco 49ers
|22h
|14/08
|Denver Broncos x Atlanta Falcons
|20h
|14/08
|Tampa Bay Buccaneers x New York Jets
|20h
|14/08
|Miami Dolphins x Washington Commanders
|20h
|15/08
|Carolina Panthers x Buffalo Bills
|14h
|15/08
|Cleveland Browns x Chicago Bears
|14h
|15/08
|Minnesota Vikings x New York Giants
|14h
|15/08
|Los Angeles Rams x Kansas City Chiefs
|17h
|15/08
|Jacksonville Jaguars x New Orleans Saints
|17h
|15/08
|Philadelphia Eagles x Baltimore Ravens
|20h
|15/08
|Dallas Cowboys x Seattle Seahawks
|21h
Semana 2
|Data
|Jogo
|Horário
|20/08
|Las Vegas Raiders x Houston Texans
|21h
|21/08 (23h de 20/08)
|San Francisco 49ers x Los Angeles Chargers
|23h
|21/08
|New York Jets x Pittsburgh Steelers
|20h
|21/08
|Carolina Panthers x Jacksonville Jaguars
|20h30
|21/08
|Green Bay Packers x Denver Broncos
|22h
|22/08
|Washington Commanders x Detroit Lions
|13h
|22/08
|Buffalo Bills x Cleveland Browns
|14h
|22/08
|Atlanta Falcons x Indianapolis Colts
|14h
|22/08
|Baltimore Ravens x Minnesota Vikings
|14h
|22/08
|New Orleans Saints x Los Angeles Rams
|17h
|22/08
|New York Giants x Miami Dolphins
|17h
|22/08
|Chicago Bears x Cincinnati Bengals
|20h
|22/08
|Philadelphia Eagles x New England Patriots
|20h
|22/08
|Kansas City Chiefs x Tampa Bay Buccaneers
|20h30
|23/08 (23h de 22/08)
|Dallas Cowboys x Arizona Cardinals
|23h
|23/08
|Seattle Seahawks x Tennessee Titans
|21h
Semana 3
|Data
|Jogo
|Horário
|27/08
|Pittsburgh Steelers x Buffalo Bills
|20h
|27/08
|New England Patriots x Cleveland Browns
|21h
|27/08
|San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders
|21h
|28/08 (23h de 27/08)
|Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
|23h
|28/08
|Washington Commanders x Baltimore Ravens
|19h
|28/08
|Houston Texans x Carolina Panthers
|20h
|28/08
|Atlanta Falcons x Miami Dolphins
|20h
|28/08
|Tampa Bay Buccaneers x Jacksonville Jaguars
|20h30
|28/08
|New York Giants x New York Jets
|20h30
|28/08
|New Orleans Saints x Dallas Cowboys
|21h
|28/08
|Arizona Cardinals x Green Bay Packers
|21h
|28/08
|Seattle Seahawks x Kansas City Chiefs
|21h
|28/08
|Cincinnati Bengals x Philadelphia Eagles
|21h
|28/08
|Minnesota Vikings x Denver Broncos
|22h
|29/08
|Detroit Lions x Indianapolis Colts
|14h
|29/08
|Chicago Bears x Tennessee Titans
|19h
Para que serve a pré-temporada da NFL?
A pré-temporada tem como principal objetivo preparar as equipes para o início da temporada regular.
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Os resultados das partidas têm pouca relevância competitiva, enquanto o foco está na avaliação dos jogadores e na definição dos elencos.
Cada franquia inicia o training camp com até 90 atletas, mas apenas 53 jogadores podem integrar o elenco principal para a temporada regular.
Desde 2021, 30 das 32 equipes disputam três jogos de pré-temporada. Apenas os participantes do Hall of Fame Game realizam quatro partidas.
Os confrontos também servem para observar calouros, reservas e atletas que disputam uma vaga no elenco principal. Já os principais titulares normalmente atuam por poucos minutos, reduzindo o risco de lesões antes do início da temporada.
Após a pré-temporada, os jogadores dispensados ainda podem ser contratados para o practice squad, grupo de desenvolvimento que comporta até 16 atletas (ou 17 em situações específicas previstas pela NFL).