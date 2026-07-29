O que é a pré-temporada da NFL e por que ela é tão importante? Entenda

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A fase preparatória da principal liga de futebol americano do mundo vai muito além dos amistosos e é decisiva para definir os elencos

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Quem começa a acompanhar a NFL costuma estranhar a importância dada à pré-temporada. Afinal, os jogos acontecem antes da temporada regular, os principais jogadores atuam pouco e os resultados quase nunca recebem grande destaque.

Isso acontece porque a pré-temporada tem um objetivo diferente. Mais do que vencer partidas, as franquias utilizam esse período para preparar a equipe para a temporada regular, avaliar atletas, testar estratégias e definir o elenco que disputará a competição.

Na prática, a pré-temporada funciona como um grande período de observação para treinadores, dirigentes e comissão técnica.

O principal objetivo é definir o elenco

A missão mais importante da pré-temporada é escolher quais jogadores disputarão a temporada regular.

Cada franquia inicia o training camp com aproximadamente 90 atletas. Antes do início da temporada, porém, esse grupo precisa ser reduzido para 53 jogadores, que formarão o elenco principal.

Os jogos servem justamente para ajudar técnicos e dirigentes a decidir quem permanecerá na equipe, quem será dispensado e quais atletas poderão integrar o practice squad, grupo de desenvolvimento utilizado pelas franquias.

Por isso, é comum que jogadores pouco conhecidos tenham bastante tempo em campo durante a pré-temporada.

Calouros e reservas ganham mais oportunidades

A pré-temporada também é a principal oportunidade para observar atletas que ainda buscam espaço na NFL.

Entre eles estão:

escolhas recentes do Draft;

jogadores contratados na free agency;

atletas que disputam posição entre os titulares;

reservas que tentam conquistar mais minutos ao longo da temporada.

Em muitos casos, um bom desempenho nos jogos de agosto pode garantir uma vaga definitiva no elenco principal.

Os titulares normalmente jogam pouco

Quem acompanha a pré-temporada pela primeira vez também costuma se surpreender ao ver estrelas da liga atuando apenas alguns minutos, ou sequer entrando em campo.

Quarterbacks, wide receivers e outros titulares geralmente participam de poucas campanhas ofensivas para ganhar ritmo de jogo sem aumentar o risco de lesões. Cada comissão técnica define a estratégia de utilização dos principais atletas.

Momento para testar esquemas táticos

Outro objetivo importante é avaliar o funcionamento da equipe dentro de campo.

Durante os jogos, as comissões técnicas aproveitam para:

testar novas formações;

experimentar diferentes combinações de jogadores;

avaliar sistemas ofensivos e defensivos;

observar o comportamento dos atletas em situações reais de jogo.

Mesmo assim, as franquias evitam mostrar todas as jogadas planejadas para a temporada regular. Grande parte do playbook permanece preservada para os jogos oficiais.

Preparação física também faz parte do processo

O futebol americano exige alto nível de intensidade física, e os treinamentos não conseguem reproduzir totalmente o ritmo de uma partida oficial.

Por isso, a pré-temporada ajuda os atletas a recuperar o condicionamento competitivo, readaptar-se ao contato físico e melhorar o entrosamento com os companheiros antes da estreia na temporada regular.

Os treinos conjuntos também são importantes

Além dos jogos, muitas franquias realizam os chamados joint practices, treinamentos conjuntos com outras equipes da NFL.

Nessas atividades, os jogadores enfrentam adversários diferentes daqueles encontrados diariamente nos treinos da própria equipe. Para muitos treinadores, esses trabalhos são até mais úteis do que algumas partidas da pré-temporada, já que permitem repetir situações específicas de jogo em um ambiente mais controlado.

Por que os resultados quase não importam?

Diferentemente da temporada regular, o placar da pré-temporada tem importância secundária.

Enquanto o torcedor observa quem venceu, as franquias estão tentando responder perguntas como:

Quem merece uma vaga no elenco principal?

Qual calouro está pronto para estrear na NFL?

Quem será o reserva imediato em cada posição?

Os novos sistemas ofensivos e defensivos estão funcionando?

Quais jogadores ainda precisam de mais tempo de desenvolvimento?

Por isso, uma equipe pode terminar a pré-temporada invicta e ter um desempenho ruim na temporada regular. Da mesma forma, uma franquia pode perder todos os jogos de preparação e, ainda assim, fazer uma grande campanha nos playoffs.

O objetivo da pré-temporada não é conquistar vitórias, mas chegar ao início da temporada regular com o elenco mais competitivo possível e os jogadores preparados física e taticamente.