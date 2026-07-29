Fernando de Noronha recebe 1ª edição do Noronha Open de Tênis; veja detalhes do torneio

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Competição será realizada entre os dias 30 de julho e 2 de agosto e marca a entrada oficial da modalidade no calendário esportivo do arquipélago

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Fernando de Noronha recebe, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, a primeira edição do Noronha Open de Tênis, torneio que marca a inclusão oficial da modalidade no calendário esportivo e turístico do arquipélago.

A competição é resultado de uma parceria entre a GMG Premiere, responsável pela pousada Village Premiere, e a Associação de Muro Alto (AMA), organizadora do tradicional AMA Open de Tênis, realizado há dez anos no litoral sul de Pernambuco

Turismo e esporte lado a lado

A proposta do torneio é consolidar Fernando de Noronha como um destino capaz de unir turismo de experiência e eventos esportivos, atraindo atletas e visitantes de diferentes regiões do país.

Segundo Beatriz Guerra, diretora de marketing da GMG Premiere, a competição representa um momento importante para o arquipélago.

"A realização deste torneio é um marco absoluto para Fernando de Noronha. Estamos trazendo uma experiência esportiva inédita para a ilha, inaugurando uma nova modalidade competitiva em um dos cenários mais icônicos do mundo."

Ela também destacou que a iniciativa busca fortalecer o turismo local de forma sustentável.

"Esse ineditismo reforça o nosso compromisso em conectar o turismo de experiência, o esporte e o desenvolvimento da região de forma inovadora e sustentável."

Parceria para fortalecer o esporte

Com a experiência da Associação de Muro Alto na organização de competições de tênis, a expectativa é que o Noronha Open abra espaço para novos eventos esportivos na ilha nos próximos anos.

Além de fomentar a prática esportiva, a iniciativa pretende impulsionar a economia local e ampliar a visibilidade de Fernando de Noronha como destino para competições de alto nível.

Como participar?

A organização do 1º Noronha Open de Tênis não divulgou informações sobre inscrições para atletas. Novos detalhes devem ser anunciados pelos organizadores nos canais oficiais do evento.

Serviço

Evento: 1º Noronha Open de Tênis

1º Noronha Open de Tênis Data: 30 de julho a 2 de agosto de 2026

30 de julho a 2 de agosto de 2026 Local: Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha (EREM-AFN)

Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha (EREM-AFN) Realização: GMG Premiere (Village Premiere) e Associação de Muro Alto (AMA)

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