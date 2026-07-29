Fernando de Noronha recebe 1ª edição do Noronha Open de Tênis; veja detalhes do torneio
Competição será realizada entre os dias 30 de julho e 2 de agosto e marca a entrada oficial da modalidade no calendário esportivo do arquipélago
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Fernando de Noronha recebe, entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, a primeira edição do Noronha Open de Tênis, torneio que marca a inclusão oficial da modalidade no calendário esportivo e turístico do arquipélago.
A competição é resultado de uma parceria entre a GMG Premiere, responsável pela pousada Village Premiere, e a Associação de Muro Alto (AMA), organizadora do tradicional AMA Open de Tênis, realizado há dez anos no litoral sul de Pernambuco
Turismo e esporte lado a lado
A proposta do torneio é consolidar Fernando de Noronha como um destino capaz de unir turismo de experiência e eventos esportivos, atraindo atletas e visitantes de diferentes regiões do país.
Segundo Beatriz Guerra, diretora de marketing da GMG Premiere, a competição representa um momento importante para o arquipélago.
"A realização deste torneio é um marco absoluto para Fernando de Noronha. Estamos trazendo uma experiência esportiva inédita para a ilha, inaugurando uma nova modalidade competitiva em um dos cenários mais icônicos do mundo."
Ela também destacou que a iniciativa busca fortalecer o turismo local de forma sustentável.
"Esse ineditismo reforça o nosso compromisso em conectar o turismo de experiência, o esporte e o desenvolvimento da região de forma inovadora e sustentável."
Parceria para fortalecer o esporte
Com a experiência da Associação de Muro Alto na organização de competições de tênis, a expectativa é que o Noronha Open abra espaço para novos eventos esportivos na ilha nos próximos anos.
Além de fomentar a prática esportiva, a iniciativa pretende impulsionar a economia local e ampliar a visibilidade de Fernando de Noronha como destino para competições de alto nível.
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Como participar?
A organização do 1º Noronha Open de Tênis não divulgou informações sobre inscrições para atletas. Novos detalhes devem ser anunciados pelos organizadores nos canais oficiais do evento.
Serviço
- Evento: 1º Noronha Open de Tênis
- Data: 30 de julho a 2 de agosto de 2026
- Local: Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha (EREM-AFN)
- Realização: GMG Premiere (Village Premiere) e Associação de Muro Alto (AMA)
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