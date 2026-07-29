Calendário completo da pré-temporada da NFL 2026 e onde assistir ao vivo
A preparação para a temporada regular da NFL acontece entre os dias 6 e 29 de agosto; confira todos os confrontos e as transmissões
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A pré-temporada da NFL 2026 será disputada entre os dias 6 e 29 de agosto e servirá como preparação das 32 franquias para o início da temporada regular da principal liga de futebol americano do mundo.
Ao longo de três semanas, as equipes entram em campo para avaliar jogadores, testar formações e definir os elencos que disputarão a temporada. No Brasil, parte da programação terá transmissão ao vivo pela TV e pelo streaming.
Quando começa a pré-temporada da NFL?
A pré-temporada começa no dia 6 de agosto e segue até 29 de agosto, quando serão disputados os últimos jogos da terceira semana.
No Brasil, cinco partidas terão transmissão confirmada pelo sportv2, sendo duas delas também exibidas pelo ge tv.
Onde assistir à pré-temporada da NFL no Brasil
|Data
|Horário
|Jogo
|Transmissão
|06/08
|20h
|Carolina Panthers x Arizona Cardinals
|sportv2
|20/08
|20h
|Las Vegas Raiders x Houston Texans
|sportv2 e ge tv
|23/08
|20h
|Tennessee Titans x Seattle Seahawks
|sportv2
|27/08
|20h
|New England Patriots x Cleveland Browns
|sportv2 e ge tv
|28/08
|20h
|Philadelphia Eagles x Cincinnati Bengals
|sportv2
Calendário completo da pré-temporada da NFL 2026
Semana 1
|Data
|Jogo
|Horário
|13/08
|Detroit Lions x Cincinnati Bengals
|20h
|13/08
|Green Bay Packers x Pittsburgh Steelers
|20h
|13/08
|Indianapolis Colts x New England Patriots
|20h30
|13/08
|Los Angeles Chargers x Houston Texans
|21h
|13/08
|Arizona Cardinals x Las Vegas Raiders
|21h
|13/08
|Tennessee Titans x San Francisco 49ers
|22h
|14/08
|Denver Broncos x Atlanta Falcons
|20h
|14/08
|Tampa Bay Buccaneers x New York Jets
|20h
|14/08
|Miami Dolphins x Washington Commanders
|20h
|15/08
|Carolina Panthers x Buffalo Bills
|14h
|15/08
|Cleveland Browns x Chicago Bears
|14h
|15/08
|Minnesota Vikings x New York Giants
|14h
|15/08
|Los Angeles Rams x Kansas City Chiefs
|17h
|15/08
|Jacksonville Jaguars x New Orleans Saints
|17h
|15/08
|Philadelphia Eagles x Baltimore Ravens
|20h
|15/08
|Dallas Cowboys x Seattle Seahawks
|21h
Semana 2
|Data
|Jogo
|Horário
|20/08
|Las Vegas Raiders x Houston Texans
|21h
|21/08 (23h de 20/08)
|San Francisco 49ers x Los Angeles Chargers
|23h
|21/08
|New York Jets x Pittsburgh Steelers
|20h
|21/08
|Carolina Panthers x Jacksonville Jaguars
|20h30
|21/08
|Green Bay Packers x Denver Broncos
|22h
|22/08
|Washington Commanders x Detroit Lions
|13h
|22/08
|Buffalo Bills x Cleveland Browns
|14h
|22/08
|Atlanta Falcons x Indianapolis Colts
|14h
|22/08
|Baltimore Ravens x Minnesota Vikings
|14h
|22/08
|New Orleans Saints x Los Angeles Rams
|17h
|22/08
|New York Giants x Miami Dolphins
|17h
|22/08
|Chicago Bears x Cincinnati Bengals
|20h
|22/08
|Philadelphia Eagles x New England Patriots
|20h
|22/08
|Kansas City Chiefs x Tampa Bay Buccaneers
|20h30
|23/08 (23h de 22/08)
|Dallas Cowboys x Arizona Cardinals
|23h
|23/08
|Seattle Seahawks x Tennessee Titans
|21h
Semana 3
|Data
|Jogo
|Horário
|27/08
|Pittsburgh Steelers x Buffalo Bills
|20h
|27/08
|New England Patriots x Cleveland Browns
|21h
|27/08
|San Francisco 49ers x Las Vegas Raiders
|21h
|28/08 (23h de 27/08)
|Los Angeles Rams x Los Angeles Chargers
|23h
|28/08
|Washington Commanders x Baltimore Ravens
|19h
|28/08
|Houston Texans x Carolina Panthers
|20h
|28/08
|Atlanta Falcons x Miami Dolphins
|20h
|28/08
|Tampa Bay Buccaneers x Jacksonville Jaguars
|20h30
|28/08
|New York Giants x New York Jets
|20h30
|28/08
|New Orleans Saints x Dallas Cowboys
|21h
|28/08
|Arizona Cardinals x Green Bay Packers
|21h
|28/08
|Seattle Seahawks x Kansas City Chiefs
|21h
|28/08
|Cincinnati Bengals x Philadelphia Eagles
|21h
|28/08
|Minnesota Vikings x Denver Broncos
|22h
|29/08
|Detroit Lions x Indianapolis Colts
|14h
|29/08
|Chicago Bears x Tennessee Titans
|19h