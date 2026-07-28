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Santa Casa do Recife realiza corrida solidária para reformar enfermaria do Hospital Santo Amaro; veja como participar

Evento acontece no dia 16 de agosto, em Olinda, e terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km; toda a renda será destinada à Enfermaria São Luís

Por Lucas Valle Publicado em 28/07/2026 às 14:17
Corrida Solidária Passos que Curam
Corrida Solidária Passos que Curam - Divulgação/ Juan Pablo

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A Santa Casa do Recife está com inscrições abertas para a Corrida Solidária Passos que Curam, iniciativa que une esporte e solidariedade para arrecadar recursos destinados à reforma da Enfermaria São Luís, do Hospital Santo Amaro.

A prova será realizada no dia 16 de agosto, com largada às 6h30, em frente à Igreja de Santa Teresa, localizada na Avenida Olinda, nº 570, no bairro de Santa Teresa, em Olinda.

Corrida une esporte e solidariedade

A expectativa da organização é reunir corredores, caminhantes, familiares, colaboradores e apoiadores em uma manhã dedicada à prática esportiva e ao fortalecimento de uma importante causa social.

Segundo a diretora administrativa da instituição, Rosângela Maia, a ação representa uma oportunidade para que a população participe diretamente do fortalecimento da saúde pública em Pernambuco.

"Cada inscrição representa um gesto concreto de solidariedade e um investimento na melhoria da estrutura hospitalar, fortalecendo o cuidado oferecido diariamente aos pacientes", destacou.

Reforma da Enfermaria São Luís

Toda a renda obtida com as inscrições será revertida para a reforma da Enfermaria São Luís, contribuindo para a modernização da estrutura e para a melhoria do atendimento oferecido aos pacientes do Hospital Santo Amaro, unidade da Santa Casa do Recife que atua exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa reforça o compromisso da instituição, que há mais de 160 anos presta assistência à população pernambucana, com a oferta de um atendimento cada vez mais humanizado.

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Como se inscrever

Os inscritos receberão um kit composto por camisa oficial do evento, número de peito, chip eletrônico de cronometragem e medalha de participação. O primeiro lote está disponível por R$ 100 no site menthorcorridas.com.br

Para mais informações, acessar o Instagram: @corridapassosquecuramdo 

Serviço

Corrida Solidária Passos que Curam

  • Data: 16 de agosto
  • Horário: 6h30
  • Local: Igreja de Santa Teresa
  • Endereço: Avenida Olinda, 570, Santa Teresa, Olinda

Percursos

  • Caminhada participativa – 3 km
  • Corrida competitiva – 5 km
  • Corrida competitiva – 10 km

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.