Santa Casa do Recife realiza corrida solidária para reformar enfermaria do Hospital Santo Amaro; veja como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece no dia 16 de agosto, em Olinda, e terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km; toda a renda será destinada à Enfermaria São Luís

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Santa Casa do Recife está com inscrições abertas para a Corrida Solidária Passos que Curam, iniciativa que une esporte e solidariedade para arrecadar recursos destinados à reforma da Enfermaria São Luís, do Hospital Santo Amaro.

A prova será realizada no dia 16 de agosto, com largada às 6h30, em frente à Igreja de Santa Teresa, localizada na Avenida Olinda, nº 570, no bairro de Santa Teresa, em Olinda.

Corrida une esporte e solidariedade

A expectativa da organização é reunir corredores, caminhantes, familiares, colaboradores e apoiadores em uma manhã dedicada à prática esportiva e ao fortalecimento de uma importante causa social.

Segundo a diretora administrativa da instituição, Rosângela Maia, a ação representa uma oportunidade para que a população participe diretamente do fortalecimento da saúde pública em Pernambuco.

"Cada inscrição representa um gesto concreto de solidariedade e um investimento na melhoria da estrutura hospitalar, fortalecendo o cuidado oferecido diariamente aos pacientes", destacou.

Reforma da Enfermaria São Luís

Toda a renda obtida com as inscrições será revertida para a reforma da Enfermaria São Luís, contribuindo para a modernização da estrutura e para a melhoria do atendimento oferecido aos pacientes do Hospital Santo Amaro, unidade da Santa Casa do Recife que atua exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa reforça o compromisso da instituição, que há mais de 160 anos presta assistência à população pernambucana, com a oferta de um atendimento cada vez mais humanizado.

Como se inscrever

Os inscritos receberão um kit composto por camisa oficial do evento, número de peito, chip eletrônico de cronometragem e medalha de participação. O primeiro lote está disponível por R$ 100 no site menthorcorridas.com.br.

Para mais informações, acessar o Instagram: @corridapassosquecuramdo

Serviço

Corrida Solidária Passos que Curam

Data: 16 de agosto



16 de agosto Horário: 6h30



6h30 Local: Igreja de Santa Teresa



Igreja de Santa Teresa Endereço: Avenida Olinda, 570, Santa Teresa, Olinda

Percursos

Caminhada participativa – 3 km



Corrida competitiva – 5 km



Corrida competitiva – 10 km

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!