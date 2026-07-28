Santa Casa do Recife realiza corrida solidária para reformar enfermaria do Hospital Santo Amaro; veja como participar
Evento acontece no dia 16 de agosto, em Olinda, e terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km; toda a renda será destinada à Enfermaria São Luís
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A Santa Casa do Recife está com inscrições abertas para a Corrida Solidária Passos que Curam, iniciativa que une esporte e solidariedade para arrecadar recursos destinados à reforma da Enfermaria São Luís, do Hospital Santo Amaro.
A prova será realizada no dia 16 de agosto, com largada às 6h30, em frente à Igreja de Santa Teresa, localizada na Avenida Olinda, nº 570, no bairro de Santa Teresa, em Olinda.
Corrida une esporte e solidariedade
A expectativa da organização é reunir corredores, caminhantes, familiares, colaboradores e apoiadores em uma manhã dedicada à prática esportiva e ao fortalecimento de uma importante causa social.
Segundo a diretora administrativa da instituição, Rosângela Maia, a ação representa uma oportunidade para que a população participe diretamente do fortalecimento da saúde pública em Pernambuco.
"Cada inscrição representa um gesto concreto de solidariedade e um investimento na melhoria da estrutura hospitalar, fortalecendo o cuidado oferecido diariamente aos pacientes", destacou.
Reforma da Enfermaria São Luís
Toda a renda obtida com as inscrições será revertida para a reforma da Enfermaria São Luís, contribuindo para a modernização da estrutura e para a melhoria do atendimento oferecido aos pacientes do Hospital Santo Amaro, unidade da Santa Casa do Recife que atua exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A iniciativa reforça o compromisso da instituição, que há mais de 160 anos presta assistência à população pernambucana, com a oferta de um atendimento cada vez mais humanizado.
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Como se inscrever
Os inscritos receberão um kit composto por camisa oficial do evento, número de peito, chip eletrônico de cronometragem e medalha de participação. O primeiro lote está disponível por R$ 100 no site menthorcorridas.com.br.
Para mais informações, acessar o Instagram: @corridapassosquecuramdo
Serviço
Corrida Solidária Passos que Curam
- Data: 16 de agosto
- Horário: 6h30
- Local: Igreja de Santa Teresa
- Endereço: Avenida Olinda, 570, Santa Teresa, Olinda
Percursos
- Caminhada participativa – 3 km
- Corrida competitiva – 5 km
- Corrida competitiva – 10 km
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