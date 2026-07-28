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Garanhuns recebe terceira edição da Afya Run em outubro; veja como se inscrever

Evento será realizado em 18 de outubro, com caminhada, provas de 6 km e 12 km, Corrida Kids e inscrições já abertas para participantes.

Por Túlio Feitosa Publicado em 28/07/2026 às 21:42
Imagem da última edição da Afya Run
Imagem da última edição da Afya Run - Divulgação/Afya Run

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A Afya Garanhuns abriu as inscrições para a terceira edição da Afya Run 2026, corrida de rua que será realizada no dia 18 de outubro, a partir das 6h. O evento reunirá atletas profissionais, corredores amadores, estudantes, famílias e a comunidade em uma programação voltada ao incentivo da prática esportiva e da promoção da saúde.

As inscrições já estão disponíveis na plataforma oficial da corrida: https://www.even3.com.br/afyarun-754696/.

A programação foi organizada para atender participantes de diferentes perfis. Quem deseja iniciar na prática esportiva poderá participar da caminhada de 3 quilômetros.

Já os corredores terão à disposição provas de 6 km e 12 km, com cronometragem eletrônica e premiação prevista em regulamento.

As crianças também poderão participar da Corrida Kids, com percursos de 500 metros e 1 quilômetro, divididos por faixa etária.

A concentração e o aquecimento coletivo estão previstos para as 6h. A largada das provas adultas acontecerá às 7h, seguida pela Corrida Kids, cerimônia de premiação, homenagens e atrações culturais.

Segundo a organização, a largada e a chegada ocorrerão em frente à unidade da Afya Garanhuns, que será o ponto central da programação.

Kits e estrutura para os participantes

Os inscritos nas modalidades adultas receberão um kit com camisa oficial, número de peito, par de meias, ecobag e medalha de participação após a conclusão da prova. Os atletas das provas competitivas também terão direito ao chip de cronometragem.

A organização informou que disponibilizará pontos de hidratação, alimentação, equipe de primeiros socorros, cobertura fotográfica e estrutura de apoio durante o evento.

 

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Túlio Feitosa

tfeitosa@jc.com.br

Editor-assistente e repórter do Jornal do Commercio. Formado e pós-graduado na Universidade Católica de Pernambuco. Fã da cultura pop oriental, esportes norte-americanos e eSports.

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