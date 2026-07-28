CBLOL 2026: Riot revela onde vai ser a Grande Final deste ano; confira
Grande Final da segunda etapa do CBLOL irá dar vaga direta na Fase Suíça do Worlds 2026. Segundo colocado terá vaga na Fase de Entrada
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A Grande Final da Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends de 2026 já tem data e local definidos. A Riot Games confirmou que a decisão do CBLoL será realizada no dia 10 de outubro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
Os dois melhores times da etapa disputarão o título nacional e uma vaga direta na Fase Suíça do Worlds 2026, o Mundial de League of Legends. Pela primeira vez, os dois finalistas do CBLOL representarão o Brasil na competição, que será disputada nos Estados Unidos entre outubro e novembro.
A capital fluminense volta a sediar uma decisão do campeonato após o retorno do torneio em 2026. O Rio de Janeiro já recebeu finais marcantes da competição em diferentes momentos.
Em 2014, a KaBuM! Esports conquistou um dos primeiros títulos nacionais da história do CBLOL. Em 2019, o Flamengo Esports levantou seu primeiro troféu da competição após duas campanhas de vice-campeonato.
A última decisão realizada na cidade aconteceu em 2021, quando RED Canids Kalunga e Rensga disputaram a final em um palco montado no Pão de Açúcar, um dos principais cartões-postais do país. Na ocasião, a matilha venceu a disputa contando com grande atuação do pernambucano Daniel "Grevthar" Xavier.
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Segunda Etapa começou neste fim de semana
A Segunda Etapa do CBLOL 2026 começou no último final de semana. Quatro confrontos, sendo dois no sábado (25) e dois no domingo (26), fecharam a primeira rodada da competição nacional da modalidade. Confira os placares:
- FURIA 0x2 LOS
- LOUD 2×1 paiN Gaming
- Leviatán 0x2 Fluxo W7M
- Vivo Keyd Stars 2×1 RED Canids
Com esses resultados, Fluxo e LOS dividem a primeira colocação - após vencerem por 2 a 0 -, enquanto LOUD e Vivo Keyd Stars também empatam em seguida, na 3ª colocação. Derrotados da rodada, RED Canids e paiN Gaming aparecem empatados na 5ª posição, enquanto FURIA e Leviatá estão na 7ª.
A abertura da segunda etapa também contou com um showmatch envolvendo a paiN Legends e a CNB Legends, celebrando o lançamento do LoL Classic. O modo de jogo, a ser lançado nesta terça-feira (29), resgata a experiência das temporadas iniciais de League of Legends, trazendo versões antigas de mapa, itens e kits de campeões.