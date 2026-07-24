Meia Maratona do Marco Zero une esporte, turismo e solidariedade no Recife neste domingo

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Prova reúne quatro distâncias, projeto social de doação de tênis e atrai corredores de todo o Nordeste; entrega de kits acontece nesta sexta e sábado

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O Bairro do Recife se prepara para receber, neste domingo, 26 de julho, a segunda edição da Meia Maratona do Marco Zero. Unindo atividade física, turismo e engajamento social, o evento consolida a capital pernambucana no roteiro das grandes provas de rua do Nordeste e convida atletas e simpatizantes a vivenciarem uma experiência que vai além dos quilômetros percorridos.

Antes de tomarem as ruas, os competidores devem realizar a retirada dos kits no Novotel Recife Marina. O atendimento acontece nesta sexta-feira (24), das 10h às 20h, e no sábado (25), das 10h às 18h.

Para o resgate, é necessária a apresentação de documento oficial com foto e o comprovante de inscrição. Retiradas por terceiros são permitidas mediante cópia da documentação do atleta e o comprovante da plataforma Ticket Sports. A organização orienta que os participantes evitem os últimos horários do expediente.

"A Meia Maratona do Marco Zero nasceu para ser muito mais do que uma corrida. Queremos proporcionar uma experiência completa, que une preparação, conhecimento, saúde, convivência e a oportunidade de conhecer uma das cidades mais bonitas do Nordeste", destaca André Macedo, diretor do Instituto Asa Branca, responsável pela realização da prova.

Um dos grandes destaques do evento é o lançamento da ação "Banco de Tênis", que ocorrerá simultaneamente à entrega dos kits. A campanha incentiva a doação de tênis usados em bom estado de conservação, que serão destinados a pessoas interessadas em ingressar na corrida de rua, mas que não possuem os equipamentos necessários.

A iniciativa reflete o conceito oficial desta edição - "Qual é o seu Marco Zero?" -, propondo uma reflexão sobre os pontos de partida e a transformação pessoal de cada atleta.

"Nosso objetivo é fortalecer esse movimento regional das corridas de rua e fazer do Recife um ponto de encontro para atletas de todo o Nordeste. A Meia Maratona é mais do que a pessoa colocar o tênis e sair para correr para, no final, conquistar uma medalha.

Buscamos construir uma experiência que começa muito antes da largada. O Banco de Tênis reforça esse propósito ao possibilitar que outras pessoas também tenham a oportunidade de começar", complementa André Macedo.

Crescimento do setor e apelo ao turismo regional

A realização da prova coincide com o aquecimento do mercado de corridas no Brasil, setor que reúne cerca de 15 milhões de praticantes e movimenta R$ 1,1 bilhão em mais de 5.200 eventos anuais, segundo levantamentos da ABRACEO e da pesquisa Por Dentro do Corre (Olympikus/Box1824).

O Nordeste figura como polo estratégico de expansão, concentrando entre 2,6 milhões e 3,3 milhões de corredores. Um dado relevante da pesquisa aponta que 48% dos atletas nordestinos viajam para disputar provas fora de suas cidades de origem, alavancando a cadeia do turismo esportivo - de hotelaria a serviços locais. A expectativa é que o Recife receba atletas vindo de estados como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe.

Estrutura da prova e plataforma de conteúdo

Para atender desde iniciantes até atletas de alta performance, o percurso contempla quatro opções de distância: 5 km, 10 km, 21 km e o inédito Desafio Capibaribe, com 30 km de percurso.

A programação do evento começou previamente com o MZ Summit, simpósio focado em conteúdos sobre saúde, endurance, performance e empreendedorismo esportivo. Realizada pelo Instituto Asa Branca e com patrocínio da Setta Energia, a Meia Maratona do Marco Zero reafirma o esporte como um catalisador de conexões, negócios e transformação social.