LeBron James é o novo reforço do Philadelphia 76ers para a temporada 2026/27 da NBA
Após confirmação de Shams Charania, astro publicou uma sequência de mensagens explicando por que seguirá na NBA e defenderá o Philadelphia 76ers
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O futuro de LeBron James na NBA está definido. Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN, o astro acertou sua contratação pelo Philadelphia 76ers.
De acordo com Charania, LeBron assinou um contrato de dois anos, no valor de US$ 8 milhões, com opção do jogador para a segunda temporada. A informação foi confirmada por seu agente, Rich Paul, CEO da Klutch Sports Group.
Pouco depois da divulgação da contratação, LeBron publicou uma sequência de mensagens nas redes sociais explicando os motivos que o levaram a continuar na NBA e escolher a franquia da Filadélfia.
LeBron revela que cogitou se aposentar
O astro afirmou que acreditava ter disputado sua última partida ao fim da temporada passada e que precisou de um período para refletir antes de tomar uma decisão definitiva.
"Eu pensei que tinha encerrado minha carreira quando a temporada terminou. Eu não estava pronto para anunciar isso, e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas tinha quase certeza de que havia disputado meu último jogo. Fui sincero naquela última entrevista coletiva quando disse que precisava olhar para mim mesmo e decidir se ainda amava este jogo. A verdade é que eu ainda amo este jogo e ainda tenho mais a oferecer."
Decisão não foi motivada por dinheiro
LeBron explicou que utilizou as últimas semanas para refletir sobre o futuro ao lado das pessoas próximas e afirmou que sua escolha não teve relação com questões financeiras.
"As últimas semanas foram realmente especiais. Nunca tive a oportunidade de simplesmente não saber o que fazer e tirar um tempo de verdade para pensar. Passei meses incríveis ao lado das pessoas que amo tentando entender tudo isso. Esta é a minha última decisão. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Não estou fazendo isso pela família. Neste momento da minha carreira, pelo que eu realmente estou jogando?"
Objetivo segue sendo disputar títulos
Na sequência, o ala deixou claro que ainda sente motivação para competir em alto nível e lutar por mais um campeonato da NBA.
"Eu ainda quero me sacrificar. Ainda quero trabalhar. Ainda quero me dedicar. Ainda quero competir, vencer e ter a oportunidade de sentir novamente a emoção de conquistar mais um campeonato."
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Sobre o novo desafio, LeBron afirmou acreditar no projeto da franquia da Filadélfia.
"Eu acredito que posso ajudar o Philadelphia 76ers a se tornar um time campeão e estou muito animado para dar energia a uma nova torcida e começar esta incrível jornada pela última vez."
Despedida de Los Angeles e agradecimento a antigas equipes
Ao encerrar a publicação, LeBron agradeceu às cidades que marcaram sua carreira na NBA.
"Obrigado, Los Angeles. Miami, eu vou amar vocês para sempre. E o Nordeste de Ohio sempre será o meu lar!"
Como foi a última temporada de LeBron
Na temporada 2025/26, LeBron James disputou 60 partidas da temporada regular pelos Los Angeles Lakers.
- 20,9 pontos por jogo.
- 33,2 minutos de média por partida.
Nos playoffs, os Lakers foram eliminados pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste, com derrota por 4 a 0 na série.