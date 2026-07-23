Dez representantes de Pernambuco defenderão o Brasil no Mundial Universitário de Praia

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Oito atletas e duas treinadoras representarão o Brasil na competição, que será disputada entre os dias 17 e 22 de setembro, em Portugal

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Pernambuco marcará presença no Campeonato Mundial Universitário de Desportos de Praia, que será disputado entre os dias 17 e 22 de setembro, em Figueira da Foz, Portugal. Ao todo, o estado contará com dez representantes entre atletas e integrantes da comissão técnica convocados para defender a Seleção Brasileira Universitária.

A delegação é formada por oito atletas e duas treinadoras da UNINASSAU Recife, que representarão o Brasil nas modalidades de beach hand (Handebol de Praia) e beach soccer (Futebol de Praia).

Convocados de Pernambuco

Beach hand feminino

Beatriz Spena



Mariane Guimarães



Isabela Franceschini

Beach hand masculino

Kauã Calcanho

Beach soccer

Ana Lopes



Natália Santiago



Pedro Abreu



Roberto de Araújo

Comissão técnica

Monique Costa (beach hand)



Regiane Santos (beach soccer)

A treinadora Monique Costa destacou a preparação da equipe e a importância da convocação para os atletas pernambucanos.

"Todos os atletas demonstraram crescimento técnico, físico e emocional, encarando desafios diários e durante cada competição deste ano. É uma honra levar o nome do nosso Estado para além das fronteiras do país e mostrar a força, o talento e a determinação dos atletas pernambucanos", destacou Monique Costa.

Monique também ressaltou a responsabilidade de representar o Brasil em uma competição internacional e a expectativa pelo desempenho da equipe.

"Estamos muito felizes com essa oportunidade e vamos entrar em quadra de areia com orgulho, responsabilidade e vontade de fazer uma grande competição", completou a treinadora.

A segunda edição do Campeonato Mundial Universitário de Desportos de Praia é organizada pela Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) e reunirá mais de 550 atletas de 34 países. O evento contará com disputas de vôlei de praia, beach hand, beach soccer e beach wrestling.