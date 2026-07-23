Dez representantes de Pernambuco defenderão o Brasil no Mundial Universitário de Praia
Oito atletas e duas treinadoras representarão o Brasil na competição, que será disputada entre os dias 17 e 22 de setembro, em Portugal
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Pernambuco marcará presença no Campeonato Mundial Universitário de Desportos de Praia, que será disputado entre os dias 17 e 22 de setembro, em Figueira da Foz, Portugal. Ao todo, o estado contará com dez representantes entre atletas e integrantes da comissão técnica convocados para defender a Seleção Brasileira Universitária.
A delegação é formada por oito atletas e duas treinadoras da UNINASSAU Recife, que representarão o Brasil nas modalidades de beach hand (Handebol de Praia) e beach soccer (Futebol de Praia).
Convocados de Pernambuco
Beach hand feminino
- Beatriz Spena
- Mariane Guimarães
- Isabela Franceschini
Beach hand masculino
- Kauã Calcanho
Beach soccer
- Ana Lopes
- Natália Santiago
- Pedro Abreu
- Roberto de Araújo
Comissão técnica
- Monique Costa (beach hand)
- Regiane Santos (beach soccer)
A treinadora Monique Costa destacou a preparação da equipe e a importância da convocação para os atletas pernambucanos.
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"Todos os atletas demonstraram crescimento técnico, físico e emocional, encarando desafios diários e durante cada competição deste ano. É uma honra levar o nome do nosso Estado para além das fronteiras do país e mostrar a força, o talento e a determinação dos atletas pernambucanos", destacou Monique Costa.
Monique também ressaltou a responsabilidade de representar o Brasil em uma competição internacional e a expectativa pelo desempenho da equipe.
"Estamos muito felizes com essa oportunidade e vamos entrar em quadra de areia com orgulho, responsabilidade e vontade de fazer uma grande competição", completou a treinadora.
A segunda edição do Campeonato Mundial Universitário de Desportos de Praia é organizada pela Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU) e reunirá mais de 550 atletas de 34 países. O evento contará com disputas de vôlei de praia, beach hand, beach soccer e beach wrestling.