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LeBron James vai para qual time na NBA? Entenda a situação do astro do basquete

Astro de 41 anos busca disputar sua 24ª temporada na NBA e tem o Miami Heat como principal favorito para sua contratação; entenda rumores

Por Thiago Seabra Publicado em 22/07/2026 às 9:34
Imagem do astro Lebron James, dos Lakers
Imagem do astro Lebron James, dos Lakers - Reprodução / Los Angeles Lakers

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Os fãs de basquete não aguentam mais esperar. Aos 41 anos, Lebron James está cada vez mais próximo de definir o seu futuro dentro da NBA.

O ala segue em busca de um novo destino para disputar sua 24ª temporada na NBA. O próprio LeBron já afirmou anteriormente que pretende jogar apenas mais uma ou duas temporadas, tornando a próxima campanha possivelmente a penúltima de sua carreira.

LeBron tentará conquistar o quinto título da NBA, após levantar o troféu em 2012, 2013, 2016 e 2020. Em todas essas conquistas, foi eleito o MVP das Finais. Em 2023, ainda conquistou a Copa NBA, sendo novamente escolhido o jogador mais valioso da decisão.

Miami Heat é o principal favorito para contratar LeBron James

Embora diversas franquias estejam monitorando a situação do astro, o Miami Heat aparece como o principal candidato para receber LeBron James na temporada 2026/27.

O indício mais recente surgiu nas redes sociais da franquia. O canal oficial do Heat publicou uma live com o título "apresentação de LeBron James". A postagem permaneceu no ar por poucos segundos antes de ser retirada, mas rapidamente repercutiu entre torcedores.

A transmissão estava programada para o dia 27 de julho. Apesar do episódio, o Miami Heat não publicou qualquer confirmação sobre uma eventual contratação do jogador.

Reprodução/ YouTube
Imagem da live do Miami Heat no YouTube - Reprodução/ YouTube

Retorno ao Heat pode reunir LeBron e Giannis

Um possível retorno de LeBron também chamaria atenção pela formação do elenco do Miami Heat.

A franquia passou a contar com o grego Giannis Antetokounmpo, de 31 anos, após uma troca envolvendo Milwaukee Bucks e Heat.

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Caso o retorno de LeBron seja confirmado, o Heat passaria a contar com duas das maiores estrelas da liga no mesmo elenco.

LeBron fez história no Miami Heat

O possível destino representa um velho conhecido do camisa 23. LeBron James defendeu o Miami Heat entre 2010 e 2014, período em que formou o histórico Big Three ao lado de Dwyane Wade e Chris Bosh.

Durante essas quatro temporadas, o Heat disputou as Finais da NBA em todas as oportunidades, conquistando os títulos de 2012 e 2013.

Nesse intervalo, LeBron também venceu duas vezes o prêmio de MVP da temporada regular e foi eleito o MVP das Finais nas duas campanhas vitoriosas.

Quais times disputam a contratação de LeBron?

Segundo a ESPN dos Estados Unidos, quatro franquias aparecem como as principais interessadas em contratar LeBron James para a temporada 2026/27:

  • Miami Heat
  • Golden State Warriors
  • Cleveland Cavaliers
  • Philadelphia 76ers

Além dessas equipes, o agente do jogador, Rich Paul, já havia citado outras franquias que acompanham a situação do astro:

  • Denver Nuggets
  • Minnesota Timberwolves
  • New York Knicks
  • Dallas Mavericks
  • Boston Celtics
  • San Antonio Spurs

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Como foi a última temporada de LeBron nos Lakers?

Na temporada 2025/26, LeBron James disputou 60 partidas da temporada regular.

  • 20,9 pontos por jogo
  • 33,2 minutos de média por partida

Nos playoffs, o Los Angeles Lakers foi eliminado pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste, com derrota por 4 a 0 na série.

Últimos títulos de LeBron James na NBA

  • 2012 — Campeão pelo Miami Heat (MVP das Finais)
  • 2013 — Campeão pelo Miami Heat (MVP das Finais)
  • 2016 — Campeão pelo Cleveland Cavaliers (MVP das Finais)
  • 2020 — Campeão pelo Los Angeles Lakers (MVP das Finais)
  • 2023 — Campeão da Copa NBA e MVP da decisão

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