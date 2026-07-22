fechar
Outros Esportes | Notícia

Corrida em trilha conquista mulheres e PTR promove treinão feminino em São Lourenço da Mata

Evento acontece no dia 26 de julho, com percursos de 8 km e 14 km, reunindo esporte, integração e contato com a natureza

Por Lucas Valle Publicado em 22/07/2026 às 12:08
Corrida em São Lourenço da Mata
Corrida em São Lourenço da Mata - Organização/PTR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A busca por qualidade de vida e o contato com a natureza têm levado cada vez mais mulheres às corridas de trilha. De olho nesse crescimento, o Project Trail Run (PTR) promove, no próximo dia 26 de julho, um treinão exclusivo para o público feminino em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

A expectativa da organização é reunir cerca de 100 participantes em uma manhã dedicada ao esporte, à integração e ao fortalecimento da presença feminina nas corridas de trilha.

Informações da corrida

  • Data: 26 de julho
  • Horário: 6h
  • Local: São Lourenço da Mata
  • Percursos: 8 km e 14 km
  • Público: Exclusivamente feminino
  • Inscrição: R$ 10
  • Vagas: 100 participantes
  • Inclui: Brindes, bolo e café após o treino

Esporte, integração e contato com a natureza

O treinão será conduzido pela Comissão Feminina do PTR e foi pensado para reunir mulheres que compartilham o interesse pela corrida, pelo contato com a natureza e pela troca de experiências.

Os percursos foram elaborados para atender diferentes perfis de atletas, desde aquelas que estão iniciando na modalidade até corredoras mais experientes.

Além da prática esportiva, o evento também será uma oportunidade para conhecer — ou revisitar — as trilhas de São Lourenço da Mata durante o dia. Em um encontro anterior realizado no local, o PTR promoveu um treinão noturno aberto ao público, despertando o interesse das participantes em vivenciar o percurso sob a luz da manhã.

“O percurso é lindo e merece ser apreciado sob outra perspectiva”, destacou a organização em publicação nas redes sociais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Evento contará com café da manhã e brindes

Para participar, será cobrada uma taxa simbólica de R$ 10, valor que será destinado à compra de brindes e à realização de um momento de confraternização após a atividade. Ao final do treino, as participantes poderão aproveitar um café da manhã com bolo e outras opções, reforçando o caráter de acolhimento e integração promovido pelo grupo.

As inscrições estão sendo realizadas por meio de formulário disponibilizado pelo PTR: 

Formulário de inscrição (clique para preencher)

Criado com a proposta de incentivar a prática esportiva e fortalecer a comunidade da corrida de trilha em Pernambuco, o Project Trail Run tem ampliado suas ações voltadas ao público feminino.

"Vai ser um encontro especial, com esporte, acolhimento e muita parceria. Chama as amigas e vem viver essa experiência com a gente", convidou a organização.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags