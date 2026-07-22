Corrida em trilha conquista mulheres e PTR promove treinão feminino em São Lourenço da Mata
Evento acontece no dia 26 de julho, com percursos de 8 km e 14 km, reunindo esporte, integração e contato com a natureza
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A busca por qualidade de vida e o contato com a natureza têm levado cada vez mais mulheres às corridas de trilha. De olho nesse crescimento, o Project Trail Run (PTR) promove, no próximo dia 26 de julho, um treinão exclusivo para o público feminino em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.
A expectativa da organização é reunir cerca de 100 participantes em uma manhã dedicada ao esporte, à integração e ao fortalecimento da presença feminina nas corridas de trilha.
Informações da corrida
- Data: 26 de julho
- Horário: 6h
- Local: São Lourenço da Mata
- Percursos: 8 km e 14 km
- Público: Exclusivamente feminino
- Inscrição: R$ 10
- Vagas: 100 participantes
- Inclui: Brindes, bolo e café após o treino
Esporte, integração e contato com a natureza
O treinão será conduzido pela Comissão Feminina do PTR e foi pensado para reunir mulheres que compartilham o interesse pela corrida, pelo contato com a natureza e pela troca de experiências.
Os percursos foram elaborados para atender diferentes perfis de atletas, desde aquelas que estão iniciando na modalidade até corredoras mais experientes.
Além da prática esportiva, o evento também será uma oportunidade para conhecer — ou revisitar — as trilhas de São Lourenço da Mata durante o dia. Em um encontro anterior realizado no local, o PTR promoveu um treinão noturno aberto ao público, despertando o interesse das participantes em vivenciar o percurso sob a luz da manhã.
“O percurso é lindo e merece ser apreciado sob outra perspectiva”, destacou a organização em publicação nas redes sociais.
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Evento contará com café da manhã e brindes
Para participar, será cobrada uma taxa simbólica de R$ 10, valor que será destinado à compra de brindes e à realização de um momento de confraternização após a atividade. Ao final do treino, as participantes poderão aproveitar um café da manhã com bolo e outras opções, reforçando o caráter de acolhimento e integração promovido pelo grupo.
As inscrições estão sendo realizadas por meio de formulário disponibilizado pelo PTR:
Formulário de inscrição (clique para preencher)
Criado com a proposta de incentivar a prática esportiva e fortalecer a comunidade da corrida de trilha em Pernambuco, o Project Trail Run tem ampliado suas ações voltadas ao público feminino.
"Vai ser um encontro especial, com esporte, acolhimento e muita parceria. Chama as amigas e vem viver essa experiência com a gente", convidou a organização.