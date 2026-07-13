Centauro Desbrava chega ao Recife com corrida de rua, música e ativações para os participantes

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Corrida promovida pela Centauro será disputada no Shopping Recife e contará com percursos de 5 km e 10 km para atletas. Inscrições

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O Recife será uma das cidades a receber o Centauro Desbrava, circuito de corridas de rua promovido pela Centauro em parceria com a X3M. A etapa na capital pernambucana está marcada para o dia 19 de julho, com largada às 6h, no Shopping Recife, em Boa Viagem.

Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km. O evento reúne atletas de diferentes níveis de experiência e uma programação que inclui aquecimento coletivo antes da largada, apresentações musicais, espaços de convivência e cerimônia de premiação.

As inscrições podem ser feitas no site do TicketSports: ticketsports.com.br/centauro-desbrava-2026-i-recife-pe/. A retirada do kit será no sábado (18), um dia antes da prova, na loja Centauro do Shopping Recife, das 10h às 20h.

A arena será aberta às 4h. O aquecimento dos corredores está previsto para as 5h40, seguido da largada geral às 6h. Após a prova, haverá apresentação musical às 7h, premiação às 8h e encerramento das atividades às 9h.

Os corredores podem escolher entre três modalidades de inscrição:

Kit Econômico (R$ 89): número de peito e medalha;

Kit Essencial (R$ 159): número de peito, medalha e camiseta Mizuno;

Kit Premium (R$ 219): número de peito, medalha, camiseta Mizuno, boné e meia.

A organização informa que os participantes da caminhada de 5 km não terão direito ao chip de cronometragem.

Retirada dos kits será no Shopping Recife

A entrega dos kits acontecerá no dia 18 de julho, das 10h às 20h, na loja da Centauro localizada no Shopping Recife.

Todos os inscritos terão direito a 20% de desconto em produtos da loja Centauro do shopping no dia da retirada do kit. Os participantes também poderão utilizar o aplicativo Spoint, que recompensa a prática de atividades físicas com pontos que podem ser convertidos em descontos e créditos para compras na rede.

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