Centauro Desbrava chega ao Recife com corrida de rua, música e ativações para os participantes
Corrida promovida pela Centauro será disputada no Shopping Recife e contará com percursos de 5 km e 10 km para atletas. Inscrições
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O Recife será uma das cidades a receber o Centauro Desbrava, circuito de corridas de rua promovido pela Centauro em parceria com a X3M. A etapa na capital pernambucana está marcada para o dia 19 de julho, com largada às 6h, no Shopping Recife, em Boa Viagem.
Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km. O evento reúne atletas de diferentes níveis de experiência e uma programação que inclui aquecimento coletivo antes da largada, apresentações musicais, espaços de convivência e cerimônia de premiação.
As inscrições podem ser feitas no site do TicketSports: ticketsports.com.br/centauro-desbrava-2026-i-recife-pe/. A retirada do kit será no sábado (18), um dia antes da prova, na loja Centauro do Shopping Recife, das 10h às 20h.
A arena será aberta às 4h. O aquecimento dos corredores está previsto para as 5h40, seguido da largada geral às 6h. Após a prova, haverá apresentação musical às 7h, premiação às 8h e encerramento das atividades às 9h.
Os corredores podem escolher entre três modalidades de inscrição:
- Kit Econômico (R$ 89): número de peito e medalha;
- Kit Essencial (R$ 159): número de peito, medalha e camiseta Mizuno;
- Kit Premium (R$ 219): número de peito, medalha, camiseta Mizuno, boné e meia.
A organização informa que os participantes da caminhada de 5 km não terão direito ao chip de cronometragem.
Retirada dos kits será no Shopping Recife
A entrega dos kits acontecerá no dia 18 de julho, das 10h às 20h, na loja da Centauro localizada no Shopping Recife.
Todos os inscritos terão direito a 20% de desconto em produtos da loja Centauro do shopping no dia da retirada do kit. Os participantes também poderão utilizar o aplicativo Spoint, que recompensa a prática de atividades físicas com pontos que podem ser convertidos em descontos e créditos para compras na rede.
Serviço
- Centauro Desbrava – Etapa Recife
- Data da corrida: 19 de julho de 2026
- Horário da largada: 6h
- Local: Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem
- Percursos: 5 km e 10 km
- Inscrições: https://page.ticketsports.com.br/centauro-desbrava-2026-i-recife-pe/
- Retirada dos kits: 18 de julho, das 10h às 20h, na loja Centauro do Shopping Recife.