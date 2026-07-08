Principais trocas da NBA em 2026: veja as estrelas que mudaram de time
Mercado da liga tem mudanças importantes em franquias tradicionais, negociações entre rivais e indefinição sobre o futuro de LeBron James
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O mercado da NBA em 2026 provocou mudanças importantes nos elencos de algumas das principais franquias da liga. Trocas envolvendo estrelas, encerramentos de ciclos e a indefinição sobre o futuro de LeBron James movimentam o período entre temporadas.
As negociações começaram após uma temporada encerrada com o título do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs. O período oficial de movimentações teve início em 30 de junho, com os acordos podendo ser oficializados a partir de 6 de julho.
Entre as principais mudanças estão as transferências de Jaylen Brown para o Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo para o Miami Heat, Kawhi Leonard para o Toronto Raptors, Ja Morant para o Portland Trail Blazers e LaMelo Ball para o Minnesota Timberwolves.
Quais foram as principais trocas da NBA em 2026?
O mercado teve negociações capazes de modificar a formação de equipes nas duas conferências. Algumas franquias apostaram na chegada de jogadores experientes, enquanto outras receberam jovens e escolhas de Draft como parte dos acordos.
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Confira as principais movimentações:
- Jaylen Brown: Boston Celtics → Philadelphia 76ers;
- Paul George: Philadelphia 76ers → Boston Celtics;
- Giannis Antetokounmpo: Milwaukee Bucks → Miami Heat;
- Kawhi Leonard: Los Angeles Clippers → Toronto Raptors;
- Ja Morant: Memphis Grizzlies → Portland Trail Blazers;
- LaMelo Ball: Charlotte Hornets → Minnesota Timberwolves.
Jaylen Brown deixa Celtics e vai para o Philadelphia 76ers
Uma das principais negociações do mercado envolveu Boston Celtics e Philadelphia 76ers, duas tradicionais franquias da Conferência Leste.
Depois de dez temporadas em Boston, Jaylen Brown foi negociado com os Sixers. MVP das finais de 2024, o ala registrou média de 28,7 pontos na última temporada.
Como parte da negociação, o Celtics recebeu Paul George e um pacote de escolhas de Draft. O acordo incluiu escolhas de primeira rodada de 2028 e 2031 e de segunda rodada de 2028 e 2030.
A saída encerrou a parceria entre Brown e Jayson Tatum, dupla que conquistou o título da NBA em 2024.
Além de Paul George, Boston também adicionou Mike Conley e Mitchell Robinson ao elenco. O Philadelphia, por sua vez, confirmou a chegada de Anfernee Simons em contrato de dois anos.
Giannis Antetokounmpo troca o Bucks pelo Miami Heat
Outra movimentação de destaque foi a saída de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks.
Depois das especulações sobre o futuro do jogador, o grego foi negociado com o Miami Heat. Como contrapartida, Milwaukee recebeu Tyler Herro, Kel'el Ware e escolhas de recrutamento.
A transferência encerra a passagem de Giannis pelo Bucks e coloca o jogador em uma nova equipe da Conferência Leste.
Kawhi Leonard retorna ao Toronto Raptors
O mercado também marcou um reencontro. Kawhi Leonard voltou ao Toronto Raptors, franquia pela qual conquistou o título da NBA em 2019.
O ala deixou o Los Angeles Clippers em uma negociação que levou Brandon Ingram e Gradey Dick para a equipe da Califórnia.
Com isso, Kawhi inicia uma segunda passagem pelo time canadense.
Ja Morant vai jogar no Portland Trail Blazers
O Memphis Grizzlies negociou Ja Morant com o Portland Trail Blazers.
Para receber o armador, Portland enviou Jerami Grant e Kris Murray ao Memphis.
A movimentação representa uma mudança importante para as duas franquias da Conferência Oeste, com Morant iniciando um novo capítulo da carreira depois da passagem pelo Grizzlies.
LaMelo Ball é negociado com o Minnesota Timberwolves
O Minnesota Timberwolves também participou das grandes movimentações ao adquirir LaMelo Ball.
O armador deixou o Charlotte Hornets em uma troca que levou Naz Reid para a equipe da Carolina do Norte.
Charlotte esteve entre as franquias mais ativas no mercado e também adicionou jogadores como Grayson Allen e Royce O'Neale ao elenco.
LeBron James deixa o Los Angeles Lakers
Além das trocas, o mercado da NBA acompanha a situação de LeBron James.
Depois de oito temporadas em Los Angeles, o jogador optou por não renovar seu contrato e se tornou agente livre irrestrito.
Na última temporada pelos Lakers, LeBron disputou 60 partidas e registrou médias de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências.
Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers aparecem entre os possíveis destinos do jogador. O Golden State Warriors também demonstrou interesse inicial.
Enquanto aguarda a definição sobre o futuro de LeBron, o Lakers passa a concentrar seu projeto em Luka Doncic. A franquia também adicionou Quentin Grimes, Walker Kessler e Collin Sexton ao elenco.
Confira as principais movimentações do mercado da NBA
- Philadelphia 76ers: recebeu Jaylen Brown e Anfernee Simons;
- Boston Celtics: recebeu Paul George, Mike Conley e Mitchell Robinson;
- Miami Heat: recebeu Giannis Antetokounmpo;
- Milwaukee Bucks: recebeu Tyler Herro, Kel'el Ware e escolhas de Draft;
- Toronto Raptors: recebeu Kawhi Leonard;
- Los Angeles Clippers: recebeu Brandon Ingram e Gradey Dick;
- Portland Trail Blazers: recebeu Ja Morant;
- Memphis Grizzlies: recebeu Jerami Grant e Kris Murray;
- Minnesota Timberwolves: recebeu LaMelo Ball;
- Charlotte Hornets: recebeu Naz Reid.