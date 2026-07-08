fechar
Outros Esportes |

Principais trocas da NBA em 2026: veja as estrelas que mudaram de time

Mercado da liga tem mudanças importantes em franquias tradicionais, negociações entre rivais e indefinição sobre o futuro de LeBron James

Por Thiago Seabra Publicado em 08/07/2026 às 15:49
Ja Morant, estrela do Memphis Grizzlies
Ja Morant, estrela do Memphis Grizzlies - Reprodução do Twitter / @memgrizz

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O mercado da NBA em 2026 provocou mudanças importantes nos elencos de algumas das principais franquias da liga. Trocas envolvendo estrelas, encerramentos de ciclos e a indefinição sobre o futuro de LeBron James movimentam o período entre temporadas.

As negociações começaram após uma temporada encerrada com o título do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs. O período oficial de movimentações teve início em 30 de junho, com os acordos podendo ser oficializados a partir de 6 de julho.

Entre as principais mudanças estão as transferências de Jaylen Brown para o Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo para o Miami Heat, Kawhi Leonard para o Toronto Raptors, Ja Morant para o Portland Trail Blazers e LaMelo Ball para o Minnesota Timberwolves.

Leia Também

Quais foram as principais trocas da NBA em 2026?

O mercado teve negociações capazes de modificar a formação de equipes nas duas conferências. Algumas franquias apostaram na chegada de jogadores experientes, enquanto outras receberam jovens e escolhas de Draft como parte dos acordos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira as principais movimentações:

  • Jaylen Brown: Boston Celtics → Philadelphia 76ers;
  • Paul George: Philadelphia 76ers → Boston Celtics;
  • Giannis Antetokounmpo: Milwaukee Bucks → Miami Heat;
  • Kawhi Leonard: Los Angeles Clippers → Toronto Raptors;
  • Ja Morant: Memphis Grizzlies → Portland Trail Blazers;
  • LaMelo Ball: Charlotte Hornets → Minnesota Timberwolves.

Leia Também

Jaylen Brown deixa Celtics e vai para o Philadelphia 76ers

Uma das principais negociações do mercado envolveu Boston Celtics e Philadelphia 76ers, duas tradicionais franquias da Conferência Leste.

Depois de dez temporadas em Boston, Jaylen Brown foi negociado com os Sixers. MVP das finais de 2024, o ala registrou média de 28,7 pontos na última temporada.

Como parte da negociação, o Celtics recebeu Paul George e um pacote de escolhas de Draft. O acordo incluiu escolhas de primeira rodada de 2028 e 2031 e de segunda rodada de 2028 e 2030.

A saída encerrou a parceria entre Brown e Jayson Tatum, dupla que conquistou o título da NBA em 2024.

Além de Paul George, Boston também adicionou Mike Conley e Mitchell Robinson ao elenco. O Philadelphia, por sua vez, confirmou a chegada de Anfernee Simons em contrato de dois anos.

Leia Também

Giannis Antetokounmpo troca o Bucks pelo Miami Heat

Outra movimentação de destaque foi a saída de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks.

Depois das especulações sobre o futuro do jogador, o grego foi negociado com o Miami Heat. Como contrapartida, Milwaukee recebeu Tyler Herro, Kel'el Ware e escolhas de recrutamento.

A transferência encerra a passagem de Giannis pelo Bucks e coloca o jogador em uma nova equipe da Conferência Leste.

Kawhi Leonard retorna ao Toronto Raptors

O mercado também marcou um reencontro. Kawhi Leonard voltou ao Toronto Raptors, franquia pela qual conquistou o título da NBA em 2019.

O ala deixou o Los Angeles Clippers em uma negociação que levou Brandon Ingram e Gradey Dick para a equipe da Califórnia.

Com isso, Kawhi inicia uma segunda passagem pelo time canadense.

Ja Morant vai jogar no Portland Trail Blazers

O Memphis Grizzlies negociou Ja Morant com o Portland Trail Blazers.

Para receber o armador, Portland enviou Jerami Grant e Kris Murray ao Memphis.

A movimentação representa uma mudança importante para as duas franquias da Conferência Oeste, com Morant iniciando um novo capítulo da carreira depois da passagem pelo Grizzlies.

LaMelo Ball é negociado com o Minnesota Timberwolves

O Minnesota Timberwolves também participou das grandes movimentações ao adquirir LaMelo Ball.

O armador deixou o Charlotte Hornets em uma troca que levou Naz Reid para a equipe da Carolina do Norte.

Charlotte esteve entre as franquias mais ativas no mercado e também adicionou jogadores como Grayson Allen e Royce O'Neale ao elenco.

LeBron James deixa o Los Angeles Lakers

Além das trocas, o mercado da NBA acompanha a situação de LeBron James.

Depois de oito temporadas em Los Angeles, o jogador optou por não renovar seu contrato e se tornou agente livre irrestrito.

Na última temporada pelos Lakers, LeBron disputou 60 partidas e registrou médias de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências.

Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers aparecem entre os possíveis destinos do jogador. O Golden State Warriors também demonstrou interesse inicial.

Enquanto aguarda a definição sobre o futuro de LeBron, o Lakers passa a concentrar seu projeto em Luka Doncic. A franquia também adicionou Quentin Grimes, Walker Kessler e Collin Sexton ao elenco.

Confira as principais movimentações do mercado da NBA

  • Philadelphia 76ers: recebeu Jaylen Brown e Anfernee Simons;
  • Boston Celtics: recebeu Paul George, Mike Conley e Mitchell Robinson;
  • Miami Heat: recebeu Giannis Antetokounmpo;
  • Milwaukee Bucks: recebeu Tyler Herro, Kel'el Ware e escolhas de Draft;
  • Toronto Raptors: recebeu Kawhi Leonard;
  • Los Angeles Clippers: recebeu Brandon Ingram e Gradey Dick;
  • Portland Trail Blazers: recebeu Ja Morant;
  • Memphis Grizzlies: recebeu Jerami Grant e Kris Murray;
  • Minnesota Timberwolves: recebeu LaMelo Ball;
  • Charlotte Hornets: recebeu Naz Reid.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Chicago Bulls oficializa contratação do brasileiro Tiago Splitter como novo técnico
NBA

Chicago Bulls oficializa contratação do brasileiro Tiago Splitter como novo técnico
Tiago Splitter é anunciado como novo técnico do Chicago Bulls
NBA

Tiago Splitter é anunciado como novo técnico do Chicago Bulls

Compartilhe

Tags