Principais trocas da NBA em 2026: veja as estrelas que mudaram de time

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Mercado da liga tem mudanças importantes em franquias tradicionais, negociações entre rivais e indefinição sobre o futuro de LeBron James

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O mercado da NBA em 2026 provocou mudanças importantes nos elencos de algumas das principais franquias da liga. Trocas envolvendo estrelas, encerramentos de ciclos e a indefinição sobre o futuro de LeBron James movimentam o período entre temporadas.

As negociações começaram após uma temporada encerrada com o título do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs. O período oficial de movimentações teve início em 30 de junho, com os acordos podendo ser oficializados a partir de 6 de julho.

Entre as principais mudanças estão as transferências de Jaylen Brown para o Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo para o Miami Heat, Kawhi Leonard para o Toronto Raptors, Ja Morant para o Portland Trail Blazers e LaMelo Ball para o Minnesota Timberwolves.

Quais foram as principais trocas da NBA em 2026?

O mercado teve negociações capazes de modificar a formação de equipes nas duas conferências. Algumas franquias apostaram na chegada de jogadores experientes, enquanto outras receberam jovens e escolhas de Draft como parte dos acordos.

Confira as principais movimentações:

Jaylen Brown: Boston Celtics → Philadelphia 76ers;

Boston Celtics → Philadelphia 76ers; Paul George: Philadelphia 76ers → Boston Celtics;

Philadelphia 76ers → Boston Celtics; Giannis Antetokounmpo: Milwaukee Bucks → Miami Heat;

Milwaukee Bucks → Miami Heat; Kawhi Leonard: Los Angeles Clippers → Toronto Raptors;

Los Angeles Clippers → Toronto Raptors; Ja Morant: Memphis Grizzlies → Portland Trail Blazers;

Memphis Grizzlies → Portland Trail Blazers; LaMelo Ball: Charlotte Hornets → Minnesota Timberwolves.

Jaylen Brown deixa Celtics e vai para o Philadelphia 76ers

Uma das principais negociações do mercado envolveu Boston Celtics e Philadelphia 76ers, duas tradicionais franquias da Conferência Leste.

Depois de dez temporadas em Boston, Jaylen Brown foi negociado com os Sixers. MVP das finais de 2024, o ala registrou média de 28,7 pontos na última temporada.

Como parte da negociação, o Celtics recebeu Paul George e um pacote de escolhas de Draft. O acordo incluiu escolhas de primeira rodada de 2028 e 2031 e de segunda rodada de 2028 e 2030.

A saída encerrou a parceria entre Brown e Jayson Tatum, dupla que conquistou o título da NBA em 2024.

Além de Paul George, Boston também adicionou Mike Conley e Mitchell Robinson ao elenco. O Philadelphia, por sua vez, confirmou a chegada de Anfernee Simons em contrato de dois anos.

Giannis Antetokounmpo troca o Bucks pelo Miami Heat

Outra movimentação de destaque foi a saída de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks.

Depois das especulações sobre o futuro do jogador, o grego foi negociado com o Miami Heat. Como contrapartida, Milwaukee recebeu Tyler Herro, Kel'el Ware e escolhas de recrutamento.

A transferência encerra a passagem de Giannis pelo Bucks e coloca o jogador em uma nova equipe da Conferência Leste.

Kawhi Leonard retorna ao Toronto Raptors

O mercado também marcou um reencontro. Kawhi Leonard voltou ao Toronto Raptors, franquia pela qual conquistou o título da NBA em 2019.

O ala deixou o Los Angeles Clippers em uma negociação que levou Brandon Ingram e Gradey Dick para a equipe da Califórnia.

Com isso, Kawhi inicia uma segunda passagem pelo time canadense.

Ja Morant vai jogar no Portland Trail Blazers

O Memphis Grizzlies negociou Ja Morant com o Portland Trail Blazers.

Para receber o armador, Portland enviou Jerami Grant e Kris Murray ao Memphis.

A movimentação representa uma mudança importante para as duas franquias da Conferência Oeste, com Morant iniciando um novo capítulo da carreira depois da passagem pelo Grizzlies.

LaMelo Ball é negociado com o Minnesota Timberwolves

O Minnesota Timberwolves também participou das grandes movimentações ao adquirir LaMelo Ball.

O armador deixou o Charlotte Hornets em uma troca que levou Naz Reid para a equipe da Carolina do Norte.

Charlotte esteve entre as franquias mais ativas no mercado e também adicionou jogadores como Grayson Allen e Royce O'Neale ao elenco.

LeBron James deixa o Los Angeles Lakers

Além das trocas, o mercado da NBA acompanha a situação de LeBron James.

Depois de oito temporadas em Los Angeles, o jogador optou por não renovar seu contrato e se tornou agente livre irrestrito.

Na última temporada pelos Lakers, LeBron disputou 60 partidas e registrou médias de 20,9 pontos, 6,1 rebotes e 7,2 assistências.

Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers aparecem entre os possíveis destinos do jogador. O Golden State Warriors também demonstrou interesse inicial.

Enquanto aguarda a definição sobre o futuro de LeBron, o Lakers passa a concentrar seu projeto em Luka Doncic. A franquia também adicionou Quentin Grimes, Walker Kessler e Collin Sexton ao elenco.

Confira as principais movimentações do mercado da NBA