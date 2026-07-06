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UFC 329: McGregor x Holloway – confira onde assistir ao vivo, horário e card completo

Com duelo entre ex-campeões e nomes de peso no card, o UFC 329 promete ser um dos grandes eventos do MMA ao longo desta temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 06/07/2026 às 16:30
Conor McGregor e Max Holloway fazem a luta principal do UFC 329
Conor McGregor e Max Holloway fazem a luta principal do UFC 329 - Divulgação/UFC

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O UFC 329 promete movimentar a semana do MMA com um dos cards mais aguardados da temporada.

Marcado para este sábado (11), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o evento será um dos grandes destaques da International Fight Week e reunirá nomes de peso no octógono, com atenção especial para a luta principal entre Conor McGregor e Max Holloway.

O duelo marca o reencontro entre dois dos lutadores mais conhecidos da organização e recoloca frente a frente atletas que já fizeram história no Ultimate.

Mais de uma década após o primeiro combate entre eles, McGregor e Holloway voltam a se enfrentar em uma luta cercada de expectativa, rivalidade e peso histórico, o que transforma o UFC 329 em um dos eventos mais comentados do calendário recente da organização.

Além da atração principal, o card também chama atenção pela presença de brasileiros e pela importância da semana para o UFC, que tradicionalmente concentra grandes lutas e eventos durante a International Fight Week.

Que horas começa e onde posso assistir ao UFC 329?

  • Pré-show: Às 16 horas ao vivo no Youtube do UFC Brasil, Pluto TV e Paramount+
  • Card Preliminar: Às 18 horas ao vivo no Paramount+
  • Card Principal: Às 22 horas ao vivo no Paramount+

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Card completo do UFC 329

Card principal

  • Peso-meio-médio: Conor McGregor x Max Holloway
  • Peso-leve: Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
  • Peso-galo: Cory Sandhagen x Mario Bautista
  • Peso-mosca: Brandon Royval x Lone’er Kavanaugh
  • Peso-pesado: Gable Stevenson x Elisha Ellison

Card preliminar

  • Peso-meio-pesado: Robert Whittaker x Nikita Krylov
  • Peso-pena: Luke Riley x Kai Kamaka III
  • Peso-médio: Damian Pinas x César Almeida
  • Peso-galo: Cody Garbrandt x Adrian Yañez
  • Peso-mosca: Tracy Cortez x Wang Cong
  • Peso-mosca: Cody Durden x Ode’ Osbourne
  • Peso-médio: Zachary Reese x Ryan Gandra
  • Peso-galo: Ethyn Ewing x Farid Basharat
  • Peso-leve: King Green x Terrance McKinney

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