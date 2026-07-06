UFC 329: McGregor x Holloway – confira onde assistir ao vivo, horário e card completo
Com duelo entre ex-campeões e nomes de peso no card, o UFC 329 promete ser um dos grandes eventos do MMA ao longo desta temporada.
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O UFC 329 promete movimentar a semana do MMA com um dos cards mais aguardados da temporada.
Marcado para este sábado (11), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o evento será um dos grandes destaques da International Fight Week e reunirá nomes de peso no octógono, com atenção especial para a luta principal entre Conor McGregor e Max Holloway.
O duelo marca o reencontro entre dois dos lutadores mais conhecidos da organização e recoloca frente a frente atletas que já fizeram história no Ultimate.
Mais de uma década após o primeiro combate entre eles, McGregor e Holloway voltam a se enfrentar em uma luta cercada de expectativa, rivalidade e peso histórico, o que transforma o UFC 329 em um dos eventos mais comentados do calendário recente da organização.
Além da atração principal, o card também chama atenção pela presença de brasileiros e pela importância da semana para o UFC, que tradicionalmente concentra grandes lutas e eventos durante a International Fight Week.
Que horas começa e onde posso assistir ao UFC 329?
- Pré-show: Às 16 horas ao vivo no Youtube do UFC Brasil, Pluto TV e Paramount+
- Card Preliminar: Às 18 horas ao vivo no Paramount+
- Card Principal: Às 22 horas ao vivo no Paramount+
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Card completo do UFC 329
Card principal
- Peso-meio-médio: Conor McGregor x Max Holloway
- Peso-leve: Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
- Peso-galo: Cory Sandhagen x Mario Bautista
- Peso-mosca: Brandon Royval x Lone’er Kavanaugh
- Peso-pesado: Gable Stevenson x Elisha Ellison
Card preliminar
- Peso-meio-pesado: Robert Whittaker x Nikita Krylov
- Peso-pena: Luke Riley x Kai Kamaka III
- Peso-médio: Damian Pinas x César Almeida
- Peso-galo: Cody Garbrandt x Adrian Yañez
- Peso-mosca: Tracy Cortez x Wang Cong
- Peso-mosca: Cody Durden x Ode’ Osbourne
- Peso-médio: Zachary Reese x Ryan Gandra
- Peso-galo: Ethyn Ewing x Farid Basharat
- Peso-leve: King Green x Terrance McKinney