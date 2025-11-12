fechar
NBA hoje (12): confira tabela de classificação atualizada, próximos jogos e onde assistir

Thunder lidera o Oeste e Pistons seguem no topo do Leste após nova atualização da tabela da NBA; Lakers e Knicks mantêm embalo na temporada

Por Thiago Seabra Publicado em 12/11/2025 às 12:52
Imagem da logo da NBA
Imagem da logo da NBA - Arte: Renato Centeio

A rodada desta quarta-feira (12) da NBA está movimentada: onze jogos agitam a noite do basquete norte-americano.

O grande destaque fica para o duelo entre Oklahoma City Thunder (11-1) e Los Angeles Lakers (8-3), às 23h30 (de Brasília), prometendo encerrar a rodada em alto nível.

O Thunder, atual campeão da liga, vive uma fase excelente com um elenco jovem e dinâmico liderado por Shai Gilgeous-Alexander.

Os Lakers, por outro lado, seguem tentando encontrar consistência, apostando nas atuações do camisa 77 Luka Doncic, enquanto aguardam a volta de LeBron James, ainda afastado por lesão.

O Los Angeles Lakers venceu o Charlotte Hornets por 121 a 111, na última terça-feira (13), e chegou à oitava vitória na temporada da NBA.

O destaque da partida foi Luka Doncic, que comandou o time com uma atuação dominante: 38 pontos, 7 assistências e 6 rebotes.

Austin Reaves também teve papel importante, contribuindo com 24 pontos e 7 rebotes, enquanto Rui Hachimura marcou 21 pontos.

Mesmo sem LeBron James, os Lakers mantiveram o bom momento e seguem entre os primeiros colocados da Conferência Oeste.

Tabela de classificação da NBA

Conferência Leste

  1. Detroit Pistons (9-2)
  2. New York Knicks (7-3)
  3. Miami Heat (7-4)
  4. Cleveland Cavaliers (7-4)
  5. Milwaukee Bucks (7-4)
  6. Philadelphia 76ers (7-4)
  7. Chicago Bulls (6-4)
  8. Toronto Raptors (6-5)
  9. Atlanta Hawks (6-5)
  10. Orlando Magic (5-6)
  11. Boston Celtics (5-7)
  12. Charlotte Hornets (3-7)
  13. Brooklyn Nets (1-10)
  14. Indiana Pacers (1-10)
  15. Washington Wizards (1-10)

Conferência Oeste

  1. Oklahoma City Thunder (11-1)
  2. San Antonio Spurs (8-2)
  3. Denver Nuggets (8-2)
  4. Los Angeles Lakers (8-3)
  5. Houston Rockets (6-3)
  6. Minnesota Timberwolves (7-4)
  7. Phoenix Suns (6-5)
  8. Portland Trail Blazers (5-5)
  9. Golden State Warriors (6-6)
  10. Utah Jazz (4-7)
  11. Memphis Grizzlies (4-8)
  12. Los Angeles Clippers (3-7)
  13. Sacramento Kings (3-8)
  14. Dallas Mavericks (3-8)
  15. New Orleans Pelicans (2-8)

Rodada NBA | Melhores Momentos

