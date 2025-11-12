NBA hoje (12): confira tabela de classificação atualizada, próximos jogos e onde assistir
Thunder lidera o Oeste e Pistons seguem no topo do Leste após nova atualização da tabela da NBA; Lakers e Knicks mantêm embalo na temporada
A rodada desta quarta-feira (12) da NBA está movimentada: onze jogos agitam a noite do basquete norte-americano.
O grande destaque fica para o duelo entre Oklahoma City Thunder (11-1) e Los Angeles Lakers (8-3), às 23h30 (de Brasília), prometendo encerrar a rodada em alto nível.
O Thunder, atual campeão da liga, vive uma fase excelente com um elenco jovem e dinâmico liderado por Shai Gilgeous-Alexander.
Os Lakers, por outro lado, seguem tentando encontrar consistência, apostando nas atuações do camisa 77 Luka Doncic, enquanto aguardam a volta de LeBron James, ainda afastado por lesão.
O Los Angeles Lakers venceu o Charlotte Hornets por 121 a 111, na última terça-feira (13), e chegou à oitava vitória na temporada da NBA.
O destaque da partida foi Luka Doncic, que comandou o time com uma atuação dominante: 38 pontos, 7 assistências e 6 rebotes.
Austin Reaves também teve papel importante, contribuindo com 24 pontos e 7 rebotes, enquanto Rui Hachimura marcou 21 pontos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Mesmo sem LeBron James, os Lakers mantiveram o bom momento e seguem entre os primeiros colocados da Conferência Oeste.
Tabela de classificação da NBA
Conferência Leste
- Detroit Pistons (9-2)
- New York Knicks (7-3)
- Miami Heat (7-4)
- Cleveland Cavaliers (7-4)
- Milwaukee Bucks (7-4)
- Philadelphia 76ers (7-4)
- Chicago Bulls (6-4)
- Toronto Raptors (6-5)
- Atlanta Hawks (6-5)
- Orlando Magic (5-6)
- Boston Celtics (5-7)
- Charlotte Hornets (3-7)
- Brooklyn Nets (1-10)
- Indiana Pacers (1-10)
- Washington Wizards (1-10)
Conferência Oeste
- Oklahoma City Thunder (11-1)
- San Antonio Spurs (8-2)
- Denver Nuggets (8-2)
- Los Angeles Lakers (8-3)
- Houston Rockets (6-3)
- Minnesota Timberwolves (7-4)
- Phoenix Suns (6-5)
- Portland Trail Blazers (5-5)
- Golden State Warriors (6-6)
- Utah Jazz (4-7)
- Memphis Grizzlies (4-8)
- Los Angeles Clippers (3-7)
- Sacramento Kings (3-8)
- Dallas Mavericks (3-8)
- New Orleans Pelicans (2-8)
Rodada NBA | Melhores Momentos