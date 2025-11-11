Philadelphia 76ers x Boston Celtics ao vivo hoje (11): veja horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Philadelphia 76ers (6-4) e Boston Celtics (5-6) entram em quadra nesta terça-feira (11), às 22h (de Brasília), na Wells Fargo Center.

O confronto marca o encontro entre duas equipes tradicionais da Conferência Leste que buscam se firmar entre os líderes neste início de temporada.

Os 76ers chegam com campanha positiva (6 vitórias e 4 derrotas), enquanto os Celtics tentam equilibrar o desempenho após um início irregular (5 vitórias e 6 derrotas).

Como chegam as equipes

O Philadelphia 76ers vem de derrota fora de casa para o Detroit Pistons por 111 a 108, no domingo (9).

Antes disso, o time havia superado o Toronto Raptors por 130 a 120.

Com um aproveitamento de 60%, a equipe tenta reencontrar o caminho das vitórias diante de um rival direto na tabela.

O Boston Celtics, por sua vez, derrotou o Orlando Magic por 111 a 107 na rodada anterior, também no domingo (9), recuperando-se de duas derrotas seguidas, para o próprio Magic e para o Washington Wizards.

O time busca embalar após oscilar nas últimas partidas.

Onde assistir ao vivo

O jogo entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics terá transmissão ao vivo pelo NBA League Pass, serviço oficial de streaming da liga.

Ficha Técnica

Competição : NBA – Temporada regular



: NBA – Temporada regular Local : Wells Fargo Center, Philadelphia (EUA)



: Wells Fargo Center, Philadelphia (EUA) Data e horário : Terça-feira, 11 de novembro de 2025, às 22h (de Brasília)



: Terça-feira, 11 de novembro de 2025, às 22h (de Brasília) Transmissão: NBA League Pass

