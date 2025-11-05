NFL trade deadline: Jets negociam estrelas; Colts e Cowboys compram

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prazo final de trocas da NFL em 2025 foi marcado pela reconstrução dos Jets. Colts e Cowboys investiram pesado em reforços no ultimo dia.

O prazo final de trocas da NFL em 2025 da a tonica para a corrida pelos playoffs e acelerou a reconstrução em diversas franquias. As movimentações começaram em outubro, com o Cleveland Browns enviando o quarterback Joe Flacco ao Cincinnati Bengals em uma troca dentro da divisão. O deadline day incluiu duas negociações importantes envolvendo os Jets, que negociaram seus defensores estelares.



O Dia 4 de novembro: reconstrução dos Jets e movimentos de contenders



O dia do prazo final de trocas registrou oito movimentos principais, com o New York Jets em "modo de venda total" e abraçando o tank.



Colts adquirem Sauce Gardner em troca envolvendo escolhas de primeira rodada



O cornerback Sauce Gardner foi negociado do New York Jets para o Indianapolis Colts. Gardner é um dos três jogadores na história a ser first-team All-Pro em cada uma de suas duas primeiras temporadas. Os Colts realizaram um movimento win-now, apostando todas as fichas que Daniel Jones é capaz de levar o time ao troféu Vince Lombardi. Valor alto investido e que mostra o compromisso da equipe de Indianápolis em vencer agora e não no futuro.



Jets receberam: Escolhas de primeira rodada de 2026 e 2027, e o WR Adonai Mitchell.



Colts receberam: CB Sauce Gardner.



Cowboys reforçam defesa com Quinnen Williams e Logan Wilson

O defensive tackle do New York Jets, Quinnen Williams, entra correndo no campo do MetLife Stadium no início de um jogo contra o Los Angeles Chargers em 6 de novembro de 2023. - Chief ArmyReserve - Domínio público

O Dallas Cowboys adquiriu o defensive tackle Quinnen Williams do New York Jets. Williams é considerado um dos melhores defensive tackles na NFL. O atleta chega para reforçar uma unidade frágil da equipe texana e que merecia um reforço a altura após a troca de Micah Parsons.



Jets receberam: Escolha de primeira rodada de 2027, escolha de segunda rodada de 2026 e o DT Mazi Smith.



Cowboys receberam: DT Quinnen Williams.

No mesmo dia, Dallas também adquiriu o linebacker Logan Wilson do Cincinnati Bengals por uma escolha de sétima rodada de 2026.

Outras transações no deadline day



Jacksonville Jaguars trouxe o wide receiver Jakobi Meyers do Las Vegas Raiders . Os Raiders receberam escolhas de quarta e sexta rodada de 2026.



trouxe o wide receiver Jakobi Meyers do . Os Raiders receberam escolhas de quarta e sexta rodada de 2026. O Seattle Seahawks foi atrás do wide receiver Rashid Shaheed do New Orleans Saints . Shaheed foi trocado por escolhas de quarta e quinta rodada de 2026.



foi atrás do wide receiver Rashid Shaheed do . Shaheed foi trocado por escolhas de quarta e quinta rodada de 2026. Já o Chicago Bears adquiriu o edge rusher Joe Tryon-Shoyinka e uma escolha de sétima rodada de 2026 do Cleveland Browns . Os Browns receberam uma escolha de sexta rodada de 2026.



adquiriu o edge rusher Joe Tryon-Shoyinka e uma escolha de sétima rodada de 2026 do . Os Browns receberam uma escolha de sexta rodada de 2026. O Los Angeles Chargers trocou pelo offensive lineman Trevor Penning do New Orleans Saints . O Saints recebeu uma escolha de sexta rodada de 2027.



trocou pelo offensive lineman Trevor Penning do . O Saints recebeu uma escolha de sexta rodada de 2027. Para abrir vaga no elenco, os Chargers enviaram o cornerback Ja'Sir Taylor aos Jets em troca de uma escolha condicional de sétima rodada de 2028.

Movimentações prévias que impactam a temporada



Antes do "deadline day", diversas equipes se movimentaram para ajustar seus elencos, com foco principal em reforços defensivos e ajustes de necessidade.



Philadelphia Eagles: foco total na defesa

O Eagles buscou agressivamente apoio na secundária e no pass rush:



Jaire Alexander durante sua passagem pelo Green Bay Packers - Foto por All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/). Fonte: https://flickr.com/photos/10457902@N08/49244677018

Jaelan Phillips troca Miami por Philly:



O edge deixa o Dolphins, que recebeu uma escolha de terceira rodada de 2026. Phillips estava no último ano de seu contrato, tornando-se um alvo principal para equipes que buscavam um "aluguel" de impacto para a corrida aos playoffs.



O veterano Jaire Alexander reforça a secundaria dos Eagles:



O cornerback, duas vezes second team all pro, foi adquirido do Baltimore Ravens (junto com uma 7ª rodada de 2027), que recebeu uma escolha de sexta rodada de 2026.



Michael Carter II também traz apoio a secundaria



Adquirido do New York Jets (junto com uma 7ª rodada de 2027). Na troca, os Jets receberam o wide receiver John Metchie III e uma escolha de sexta rodada de 2027, ajustando necessidades em ambos os lados.

Reforços defensivos (New England em "venda")



Outras equipes buscaram reforços defensivos, com os Patriots negociando veteranos:



49ers trazem Keion White:



Adquirido do New England Patriots (que recebeu uma 6ª rodada de 2026). Os 49ers precisavam desesperadamente de pressão (classificados em 30º na liga) após a lesão de Nick Bosa na Semana 3. A esperança é que White retorne à sua taxa de pressão de 11,4% registrada em 2023.



Steelers buscam Kyle Dugger:



O safety adquirido do New England Patriots (que recebeu uma 6ª rodada de 2026). Tinha assinado uma extensão de US$ 58 milhões em 2024, apesar disso, ele estava fora dos planos da nova gestão dos Patriots e foi encontrar um novo lar na liga.



Rams apostam no upside de Roger McCreary



Adquirido do Tennessee Titans (que recebeu sua própria 5ª rodada condicional de 2026, que estava com os Rams), McCreary está no último ano de seu contrato e oferece aos Rams versatilidade, com capacidade de jogar por dentro (slot) e por fora.



Primeiras trocas de Outubro



O mercado começou a esquentar no início de outubro com movimentos interessantes:



Greg Newsome II em partida pelo Cleveland Browns. - Foto por Erik Drost, CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/). Fonte: https://flickr.com/photos/62091376@N03/51402706124

Jaguars e Browns trocam Cornerbacks:



Jaguars receberam: Greg Newsome (e uma 6ª rodada de 2026).

Browns receberam: Tyson Campbell (e uma 7ª rodada de 2026).

Contexto: Os Jaguars miraram Newsome, que vinha tendo um ano forte, permitindo apenas 52% de conclusão como defensor principal.



Chargers e Ravens trocam Peças Defensivas:



Chargers receberam: Odafe Oweh (Edge Rusher) (e uma 7ª rodada de 2027).

Ravens receberam: Alohi Gilman (Safety) (e uma 5ª rodada de 2026).

Contexto: Oweh estava jogando na opção de quinto ano. Os Ravens, que tinham necessidade no setor de safety, receberam Gilman para preencher a vaga.



Bengals adquirem Joe Flacco (Quarterback):



Adquirido do Cleveland Browns (que recebeu uma 5ª rodada de 2026).

Contexto: Uma troca rara dentro da divisão. Após mais um ano marcado por lesões de Joe Burrow, o Bengals decidiu apostar em um veterano que estava em um dos seus maiores rivais.

