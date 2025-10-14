fechar
Outros Esportes | Notícia

UNINASSAU Recife soma cinco medalhas no primeiro dia de disputas da natação nos JUBs 2025

A Instituição de Ensino Superior teve ótimo início nos JUBs 2025, conquistando duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze na natação.

Por João Victor Tavares Publicado em 14/10/2025 às 16:28
Atleta Julio Cesar durante sua prova no JUBs 2025
Atleta Julio Cesar durante sua prova no JUBs 2025 - Luã Lucas

Nesta segunda-feira (13), a UNINASSAU Recife teve um início de destaque nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025, realizados em Natal (RN).

No primeiro dia de disputas da natação e natação paradesportiva, a instituição conquistou cinco medalhas, sendo dois ouros, duas pratas e um bronze.

Destaques da natação e superação de atletas

As principais conquistas vieram da natação paradesportiva, com Fabio Vitorio e Julio Cesar Gomes garantindo o ouro nos 50 costas. Alan Jackson, aluno de Psicologia, também brilhou com uma prata nos 50 costas e bronze nos 200 livre.

Julio, que já acumula cinco ouros em edições anteriores do JUBs, contou sua história de superação após vencer um câncer na infância e iniciar na natação em 2019. “Ter conquistado o ouro para mim e para a UNINASSAU foi maravilhoso”, disse o atleta.

Na natação convencional, Saulo Guimarães conquistou a prata nos 400 medley, completando o ótimo desempenho da equipe.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apoio ao esporte universitário

A treinadora Larissa Lellys celebrou o resultado, destacando o investimento da instituição no esporte.

A UNINASSAU Recife mostra que está no caminho certo ao apoiar esses talentos.O esporte universitário transforma vidas e forma campeões dentro e fora d’água”, afirmou.

Os JUBs 2025 reúnem cerca de 6.500 atletas de todo o país, em 22 modalidades.

A competição segue até o dia 18 de outubro, com apoio do grupo Ser Educacional, que oferece bolsas esportivas de até 100% e já conquistou sete títulos do Troféu Eficiência da CBDU.

Leia também

Feira de Trabalhabilidade oferece palestras, capacitação e vagas de emprego no Grande Recife
TRABALHO

Feira de Trabalhabilidade oferece palestras, capacitação e vagas de emprego no Grande Recife
UNINASSAU Recife conquista seis medalhas nos primeiros dias dos JUBs 2025
Jogos Universitários

UNINASSAU Recife conquista seis medalhas nos primeiros dias dos JUBs 2025

Compartilhe

Tags