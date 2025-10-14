UNINASSAU Recife soma cinco medalhas no primeiro dia de disputas da natação nos JUBs 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Instituição de Ensino Superior teve ótimo início nos JUBs 2025, conquistando duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze na natação.

Nesta segunda-feira (13), a UNINASSAU Recife teve um início de destaque nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025, realizados em Natal (RN).

No primeiro dia de disputas da natação e natação paradesportiva, a instituição conquistou cinco medalhas, sendo dois ouros, duas pratas e um bronze.

Destaques da natação e superação de atletas

As principais conquistas vieram da natação paradesportiva, com Fabio Vitorio e Julio Cesar Gomes garantindo o ouro nos 50 costas. Alan Jackson, aluno de Psicologia, também brilhou com uma prata nos 50 costas e bronze nos 200 livre.

Julio, que já acumula cinco ouros em edições anteriores do JUBs, contou sua história de superação após vencer um câncer na infância e iniciar na natação em 2019. “Ter conquistado o ouro para mim e para a UNINASSAU foi maravilhoso”, disse o atleta.

Na natação convencional, Saulo Guimarães conquistou a prata nos 400 medley, completando o ótimo desempenho da equipe.

Apoio ao esporte universitário

A treinadora Larissa Lellys celebrou o resultado, destacando o investimento da instituição no esporte.

“A UNINASSAU Recife mostra que está no caminho certo ao apoiar esses talentos.O esporte universitário transforma vidas e forma campeões dentro e fora d’água”, afirmou.

Os JUBs 2025 reúnem cerca de 6.500 atletas de todo o país, em 22 modalidades.

A competição segue até o dia 18 de outubro, com apoio do grupo Ser Educacional, que oferece bolsas esportivas de até 100% e já conquistou sete títulos do Troféu Eficiência da CBDU.