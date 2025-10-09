Professor pernambucano conquista vaga no Mundial de Triatlo e inicia campanha para chegar a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Educador físico de 43 anos transforma paixão pelo esporte em carreira inspiradora e hoje coordena a única escolinha de triatlo de Pernambuco

Misturar natação, ciclismo e corrida não é uma tarefa fácil, mas o pernambucano Marcelo de Castro Pereira, aos 43 anos, conquistou uma vaga importante para a modalidade no estado. Ele será um dos representantes brasileiros no Mundial de Triatlo, após ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Triathlon neste mês, em João Pessoa, capital da Paraíba. O multiatleta agora segue para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Apesar da vitória, Marcelo detalha que a viagem, de aproximadamente 12.600 km até Abu Dhabi, tem um custo elevado. Para ajudar nos preparativos, ele disponibilizou um PIX para quem quiser apoiar: marcelo.castro@castrom.net.

Mas essa vitória não surgiu do dia para a noite. Depois de muito esforço, Marcelo sempre viveu entre o aprendizado e a prática esportiva. Sua infância foi marcada pelo tempo integral no Colégio Rubro Negro, dentro do Sport Clube do Recife, no centro da capital pernambucana, onde estudava pela manhã e praticava esportes à tarde.

“Nadei desde os 6, 7 anos, mas também experimentei futebol e basquete. Minha paixão sempre foi a natação e o futebol”, recorda Marcelo, que atua como profissional de Educação Física desde 2008.

Do hobby à paixão pelo triatlo

O amor pelo esporte se manteve ao longo da vida, passando pelo ensino médio no Colégio Agrícola (CODAI), pela experiência no Exército e, posteriormente, pela carreira profissional.

“Trabalhando na coordenação de esportes, procurei no horário do almoço uma válvula de escape e voltei a nadar”, conta Marcelo, lembrando do incentivo de seu professor Bill, que o motivou a participar de provas e travessias, incluindo uma de 12 km pelo Rio São Francisco.

Professor pernambucano em competição na Paraíba - Reprodução/ Marcelo de Castro Pereira

Foi nesse percurso que Marcelo descobriu o Aquathlon, modalidade do triatlo que combina corrida e natação. “Minha paixão é o triatlo. Gosto do desafio e da garra que ele exige”, afirma.

Entre as maiores dificuldades, Marcelo cita a rotina intensa de treinos e a falta de locais adequados para pedalar em Camaragibe. “Temos piscina e espaços para correr, mas o ciclismo é o maior desafio. Precisamos ir até a Arena Pernambuco ou a UFPE, enfrentando trânsito e deslocamentos longos”, explica.

Orgulho em representar Pernambuco e o Brasil

Marcelo será um dos representantes do Brasil no Mundial de Triatlo em Abu Dhabi, em novembro de 2025. A competição será realizada na Hudayriyat Island, com provas nas distâncias Standard, Sprint e Super Sprint, incluindo categorias de revezamento misto.

“É uma honra representar meu país e meu estado. Sinto responsabilidade, mas também muito orgulho”, afirma. Ele explica que a preparação mudou sua rotina diária. “Alimentação, sono e treinos precisam ser mais rigorosos. Mas o mais recompensador é inspirar outras pessoas, principalmente os jovens que acompanham a escolinha”, diz Marcelo.

Para o pernambucano, o esporte vai além das medalhas. “Não penso em chegar na frente de alguém, penso em melhorar minha própria performance, envelhecer com saúde e inspirar os outros. Cada criança que motivamos é uma vitória”, conclui.

Escolinha de Triatlo: formando campeões para a vida

Além das conquistas pessoais, Marcelo se orgulha de transformar vidas por meio do esporte. Desde 2024, ele coordena a única escolinha de triatlo de Pernambuco, atendendo atualmente 50 crianças de 8 a 16 anos.

“O maior legado da escolinha é formar campeões na vida: dentro de casa, na escola e na sociedade”, destaca. Algumas dessas crianças já participam de campeonatos estaduais e nacionais, e duas estão próximas da classificação para o Mundial.

