Sport x Santa Cruz Sub-20 ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela final do Pernambucano
Sport e Santa Cruz disputam o título do Campeonato Pernambucano Sub-20 neste sábado (28), em mais uma edição do Clássico das Multidões
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Sport e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (28), às 15h (horário de Brasília), no CT do Retrô, em Camaragibe, pela grande final do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026.
O Clássico das Multidões volta a decidir o título estadual da categoria após dez anos. A última vez em que os rivais se enfrentaram na final foi em 2016, quando o Leão conquistou a taça.
A decisão será disputada em jogo único e com portões fechados, conforme o regulamento da competição para partidas realizadas em centros de treinamento.
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Como chegam Sport e Santa Cruz?
Sport
Comandado pelo técnico Daniel Neri, o Sport chega à decisão após eliminar o Retrô nas semifinais com um placar agregado de 5 a 0.
No confronto de ida, o Rubro-negro goleou a Fênix por 4 a 0, fora de casa. Na partida de volta, disputada na Ilha do Retiro, o Leão voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, com gol de João Madeira.
Nas quartas de final, o Sport também apresentou destaque ofensivo ao eliminar o Porto com duas vitórias, por 5 a 0 e 6 a 2, totalizando um placar agregado de 11 a 2.
Somando os quatro compromissos disputados no mata-mata, o Leão conquistou quatro vitórias, marcou 16 gols e sofreu apenas dois.
Para a decisão estadual, Daniel Neri poderá manter a base da equipe utilizada no último compromisso diante do Retrô.
Santa Cruz
O Santa Cruz garantiu sua vaga na decisão após eliminar o Ipojuca nas semifinais por 2 a 1 no placar agregado.
Na partida de ida, a Cobra Coral venceu por 2 a 0, com gols de Guilherme Barthel e Hyego. No confronto de volta, disputado no último sábado (21), nos Aflitos, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, mas garantiu a classificação.
Nas quartas de final, a equipe comandada pelo técnico Thiago Souza eliminou o Petrolina com duas vitórias, por 2 a 1 e 6 a 0, somando um placar agregado de 8 a 1.
O Tricolor do Arruda chega à sua segunda final consecutiva do Campeonato Pernambucano Sub-20. Além da campanha no Estadual, a Cobra Coral também se destacou na Copa do Brasil da categoria nesta temporada, chegando às quartas de final da competição nacional.
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Sport e Santa Cruz voltam a decidir o Pernambucano Sub-20 após dez anos
A decisão deste sábado marcará o reencontro de Sport e Santa Cruz em uma final do Campeonato Pernambucano Sub-20 após uma década.
De acordo com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a última vez em que o Clássico das Multidões decidiu o título estadual da categoria foi em 2016, quando o Rubro-negro levou a melhor sobre o Tricolor.
Agora, o Leão busca repetir o resultado daquela decisão, enquanto a Cobra Coral tenta conquistar o título em sua segunda participação consecutiva na final do Estadual.
Confira os resultados de Sport e Santa Cruz no mata-mata do Pernambucano Sub-20
Sport
- Quartas de final (ida): Porto 0 x 5 Sport;
- Quartas de final (volta): Sport 6 x 2 Porto;
- Semifinal (ida): Retrô 0 x 4 Sport;
- Semifinal (volta): Sport 1 x 0 Retrô.
Santa Cruz
- Quartas de final (ida): Petrolina 1 x 2 Santa Cruz;
- Quartas de final (volta): Santa Cruz 6 x 0 Petrolina;
- Semifinal (ida): Ipojuca 0 x 2 Santa Cruz;
- Semifinal (volta): Santa Cruz 0 x 1 Ipojuca.
Comparativo entre Sport e Santa Cruz no mata-mata do Pernambucano Sub-20
|Estatística
|Sport
|Santa Cruz
|Jogos
|4
|4
|Vitórias
|4
|3
|Empates
|0
|0
|Derrotas
|0
|1
|Gols marcados
|16
|10
|Gols sofridos
|2
|2
|Saldo de gols
|+14
|+8
|Aproveitamento
|100%
|75%
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Sport e Santa Cruz possuem destaques na artilharia do Pernambucano Sub-20
Além da disputa pelo título estadual, a final entre Sport e Santa Cruz colocará frente a frente dois dos principais goleadores do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026.
Com oito gols marcados, Fillipy, do Sport, ocupa a vice-artilharia da competição, atrás apenas de João Gabriel, do Ipojuca, que balançou as redes nove vezes.
Pelo lado do Santa Cruz, o principal destaque ofensivo é Hony, autor de seis gols e quarto colocado no ranking de artilheiros do Estadual.
Como Sport e Santa Cruz são as únicas equipes que ainda entrarão em campo na competição, os dois jogadores terão a oportunidade de melhorar seus números e disputar a artilharia do Estadual na grande decisão.
Fillipy precisa marcar um gol para igualar João Gabriel e dois para assumir a liderança isolada da artilharia, desde que Hony não o ultrapasse. Já o atacante tricolor precisa balançar as redes três vezes para alcançar a atual marca do líder.
Confira os principais artilheiros do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026
- João Gabriel (Ipojuca): 9 gols;
- Lipão (Sport): 8 gols;
- Isaque (América-PE): 7 gols;
- Hony (Santa Cruz): 6 gols;
- Isaque (Náutico): 5 gols.
Como funciona a final do Campeonato Pernambucano Sub-20?
Diferentemente das quartas de final e das semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, a grande decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026 será realizada em partida única.
Nenhuma das equipes possui a vantagem do empate. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis, sem a disputa de prorrogação.
- Vitória do Sport: Sport campeão pernambucano Sub-20;
- Vitória do Santa Cruz: Santa Cruz campeão pernambucano Sub-20;
- Empate: decisão por pênaltis.
Final entre Sport e Santa Cruz terá presença de torcida?
A decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20 será disputada com portões fechados no CT do Retrô, em Camaragibe.
O regulamento da competição não permite a presença de torcedores em partidas realizadas em centros de treinamento. Dessa forma, as torcidas rubro-negra e tricolor poderão acompanhar o confronto por meio da transmissão ao vivo da TV FPF.
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Onde assistir Sport x Santa Cruz Sub-20 ao vivo?
A partida entre Sport e Santa Cruz, pela final do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: TV FPF (clique para assistir).
O confronto será disputado neste sábado (28), às 15h (horário de Brasília), no CT do Retrô, em Camaragibe, Pernambuco.
Prováveis escalações de Sport e Santa Cruz Sub-20
As prováveis escalações para a decisão têm como referência as equipes titulares utilizadas pelos treinadores nos jogos de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano Sub-20.
Sport (Técnico: Daniel Neri)
Erick; Cauã Berrío, Silva, Guilherme Alves e Caio Moura; Adriel, Pedro Arapiraca e Jefinho; Fernandinho, Felipinho e Arthur Maron.
- Opções no banco de reservas: Isac Pastre, Vini Gomes, Richarlyson Lira, Victor Hugo, Álvaro Neto, João Madeira, Caio Henriques, Ramon, Ruan Melo, Robson Alex, Higor Mendes e Lipão.
Santa Cruz (Técnico: Thiago Souza)
Felipe Barros; João Victor, Caio Henrique, Aluizio e Luciano Bico; Jhonata, Guilherme Barthel e Sansão; Josa, João Miguel e Hony.
- Opções no banco de reservas: Charles, Allan, Tacio Neves, João Parrião, Anderson Isaias, Ere, Hyego, Diego Dutra, Ryan, Joaquim e Peu.
Arbitragem de Sport x Santa Cruz Sub-20
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) escalou Yuri Eloi Menezes de Almeida para comandar a decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20 entre Sport e Santa Cruz.
- Árbitro: Yuri Eloi Menezes de Almeida;
- Assistente 1: Italo Filipe de Melo Marino;
- Assistente 2: Italo Fernando Lopes Soares;
- Quarto árbitro: Richardson Henrique Silva Batista.
Ficha técnica de Sport x Santa Cruz Sub-20
- Jogo: Sport x Santa Cruz;
- Competição: Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026;
- Fase: final (jogo único);
- Data: sábado, 28 de novembro de 2026;
- Horário: 15h (de Brasília);
- Local: CT do Retrô, Camaragibe (PE);
- Público: portões fechados;
- Transmissão: TV FPF (YouTube).
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