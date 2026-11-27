Sport e Santa Cruz disputam o título do Campeonato Pernambucano Sub-20 neste sábado (28), em mais uma edição do Clássico das Multidões

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Sport e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (28), às 15h (horário de Brasília), no CT do Retrô, em Camaragibe, pela grande final do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026.

O Clássico das Multidões volta a decidir o título estadual da categoria após dez anos. A última vez em que os rivais se enfrentaram na final foi em 2016, quando o Leão conquistou a taça.

A decisão será disputada em jogo único e com portões fechados, conforme o regulamento da competição para partidas realizadas em centros de treinamento.

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Como chegam Sport e Santa Cruz?

Sport

Comandado pelo técnico Daniel Neri, o Sport chega à decisão após eliminar o Retrô nas semifinais com um placar agregado de 5 a 0.

No confronto de ida, o Rubro-negro goleou a Fênix por 4 a 0, fora de casa. Na partida de volta, disputada na Ilha do Retiro, o Leão voltou a vencer, desta vez por 1 a 0, com gol de João Madeira.

Nas quartas de final, o Sport também apresentou destaque ofensivo ao eliminar o Porto com duas vitórias, por 5 a 0 e 6 a 2, totalizando um placar agregado de 11 a 2.

Somando os quatro compromissos disputados no mata-mata, o Leão conquistou quatro vitórias, marcou 16 gols e sofreu apenas dois.

Para a decisão estadual, Daniel Neri poderá manter a base da equipe utilizada no último compromisso diante do Retrô.

Santa Cruz

O Santa Cruz garantiu sua vaga na decisão após eliminar o Ipojuca nas semifinais por 2 a 1 no placar agregado.

Na partida de ida, a Cobra Coral venceu por 2 a 0, com gols de Guilherme Barthel e Hyego. No confronto de volta, disputado no último sábado (21), nos Aflitos, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0, mas garantiu a classificação.

Nas quartas de final, a equipe comandada pelo técnico Thiago Souza eliminou o Petrolina com duas vitórias, por 2 a 1 e 6 a 0, somando um placar agregado de 8 a 1.

O Tricolor do Arruda chega à sua segunda final consecutiva do Campeonato Pernambucano Sub-20. Além da campanha no Estadual, a Cobra Coral também se destacou na Copa do Brasil da categoria nesta temporada, chegando às quartas de final da competição nacional.

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Sport e Santa Cruz voltam a decidir o Pernambucano Sub-20 após dez anos

A decisão deste sábado marcará o reencontro de Sport e Santa Cruz em uma final do Campeonato Pernambucano Sub-20 após uma década.

De acordo com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a última vez em que o Clássico das Multidões decidiu o título estadual da categoria foi em 2016, quando o Rubro-negro levou a melhor sobre o Tricolor.

Agora, o Leão busca repetir o resultado daquela decisão, enquanto a Cobra Coral tenta conquistar o título em sua segunda participação consecutiva na final do Estadual.

Confira os resultados de Sport e Santa Cruz no mata-mata do Pernambucano Sub-20

Sport

Quartas de final (ida): Porto 0 x 5 Sport;

Porto 0 x 5 Sport; Quartas de final (volta): Sport 6 x 2 Porto;

Sport 6 x 2 Porto; Semifinal (ida): Retrô 0 x 4 Sport;

Retrô 0 x 4 Sport; Semifinal (volta): Sport 1 x 0 Retrô.

Santa Cruz

Quartas de final (ida): Petrolina 1 x 2 Santa Cruz;

Petrolina 1 x 2 Santa Cruz; Quartas de final (volta): Santa Cruz 6 x 0 Petrolina;

Santa Cruz 6 x 0 Petrolina; Semifinal (ida): Ipojuca 0 x 2 Santa Cruz;

Ipojuca 0 x 2 Santa Cruz; Semifinal (volta): Santa Cruz 0 x 1 Ipojuca.

Comparativo entre Sport e Santa Cruz no mata-mata do Pernambucano Sub-20

Estatística Sport Santa Cruz Jogos 4 4 Vitórias 4 3 Empates 0 0 Derrotas 0 1 Gols marcados 16 10 Gols sofridos 2 2 Saldo de gols +14 +8 Aproveitamento 100% 75%

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Sport e Santa Cruz possuem destaques na artilharia do Pernambucano Sub-20

Além da disputa pelo título estadual, a final entre Sport e Santa Cruz colocará frente a frente dois dos principais goleadores do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026.

Com oito gols marcados, Fillipy, do Sport, ocupa a vice-artilharia da competição, atrás apenas de João Gabriel, do Ipojuca, que balançou as redes nove vezes.

Pelo lado do Santa Cruz, o principal destaque ofensivo é Hony, autor de seis gols e quarto colocado no ranking de artilheiros do Estadual.

Como Sport e Santa Cruz são as únicas equipes que ainda entrarão em campo na competição, os dois jogadores terão a oportunidade de melhorar seus números e disputar a artilharia do Estadual na grande decisão.

Fillipy precisa marcar um gol para igualar João Gabriel e dois para assumir a liderança isolada da artilharia, desde que Hony não o ultrapasse. Já o atacante tricolor precisa balançar as redes três vezes para alcançar a atual marca do líder.

Confira os principais artilheiros do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026

João Gabriel (Ipojuca): 9 gols; Lipão (Sport): 8 gols; Isaque (América-PE): 7 gols; Hony (Santa Cruz): 6 gols; Isaque (Náutico): 5 gols.

Como funciona a final do Campeonato Pernambucano Sub-20?

Diferentemente das quartas de final e das semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, a grande decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026 será realizada em partida única.

Nenhuma das equipes possui a vantagem do empate. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis, sem a disputa de prorrogação.

Vitória do Sport: Sport campeão pernambucano Sub-20;

Sport campeão pernambucano Sub-20; Vitória do Santa Cruz: Santa Cruz campeão pernambucano Sub-20;

Santa Cruz campeão pernambucano Sub-20; Empate: decisão por pênaltis.

Final entre Sport e Santa Cruz terá presença de torcida?

A decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20 será disputada com portões fechados no CT do Retrô, em Camaragibe.

O regulamento da competição não permite a presença de torcedores em partidas realizadas em centros de treinamento. Dessa forma, as torcidas rubro-negra e tricolor poderão acompanhar o confronto por meio da transmissão ao vivo da TV FPF.

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Onde assistir Sport x Santa Cruz Sub-20 ao vivo?

A partida entre Sport e Santa Cruz, pela final do Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

O confronto será disputado neste sábado (28), às 15h (horário de Brasília), no CT do Retrô, em Camaragibe, Pernambuco.

Prováveis escalações de Sport e Santa Cruz Sub-20

As prováveis escalações para a decisão têm como referência as equipes titulares utilizadas pelos treinadores nos jogos de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano Sub-20.

Sport (Técnico: Daniel Neri)

Erick; Cauã Berrío, Silva, Guilherme Alves e Caio Moura; Adriel, Pedro Arapiraca e Jefinho; Fernandinho, Felipinho e Arthur Maron.

Opções no banco de reservas: Isac Pastre, Vini Gomes, Richarlyson Lira, Victor Hugo, Álvaro Neto, João Madeira, Caio Henriques, Ramon, Ruan Melo, Robson Alex, Higor Mendes e Lipão.

Santa Cruz (Técnico: Thiago Souza)

Felipe Barros; João Victor, Caio Henrique, Aluizio e Luciano Bico; Jhonata, Guilherme Barthel e Sansão; Josa, João Miguel e Hony.

Opções no banco de reservas: Charles, Allan, Tacio Neves, João Parrião, Anderson Isaias, Ere, Hyego, Diego Dutra, Ryan, Joaquim e Peu.

Arbitragem de Sport x Santa Cruz Sub-20

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) escalou Yuri Eloi Menezes de Almeida para comandar a decisão do Campeonato Pernambucano Sub-20 entre Sport e Santa Cruz.

Árbitro: Yuri Eloi Menezes de Almeida;

Yuri Eloi Menezes de Almeida; Assistente 1: Italo Filipe de Melo Marino;

Italo Filipe de Melo Marino; Assistente 2: Italo Fernando Lopes Soares;

Italo Fernando Lopes Soares; Quarto árbitro: Richardson Henrique Silva Batista.

Ficha técnica de Sport x Santa Cruz Sub-20

Jogo: Sport x Santa Cruz;

Sport x Santa Cruz; Competição: Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026;

Campeonato Pernambucano Sub-20 de 2026; Fase: final (jogo único);

final (jogo único); Data: sábado, 28 de novembro de 2026;

sábado, 28 de novembro de 2026; Horário: 15h (de Brasília);

15h (de Brasília); Local: CT do Retrô, Camaragibe (PE);

CT do Retrô, Camaragibe (PE); Público: portões fechados;

portões fechados; Transmissão: TV FPF (YouTube).

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