Invicto na competição, time portista recebe o rival lisboeta em confronto que pode mexer diretamente com a disputa pelas primeiras posições.

Porto e Sporting se enfrentam neste domingo (29), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, pela 12ª rodada da Liga Portugal Betclic. O clássico terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

O confronto coloca frente a frente o líder e o terceiro colocado do campeonato. O Porto soma 33 pontos e tem 100% de aproveitamento, enquanto o Sporting aparece com 24 pontos, nove a menos que o adversário.

Como chegam as equipes

O Porto chega ao clássico com uma campanha invicta na Liga Portugal. São 11 vitórias em 11 partidas, resultado que mantém a equipe na liderança isolada, com 33 pontos. O time também venceu o Feyenoord por 1 a 0, fora de casa, pela Liga dos Campeões, e avançou às oitavas de final da Taça de Portugal após superar o Paredes nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1.

Uma vitória diante do Sporting pode ampliar para 12 pontos a vantagem dos portistas sobre o rival. O Benfica, segundo colocado com 28 pontos, também acompanha o resultado do clássico, já que enfrenta o Famalicão na segunda-feira.

O Sporting ocupa a terceira posição, com 24 pontos, somando sete vitórias, três empates e uma derrota. A equipe vem de um empate por 2 a 2 com o Manchester United, pela Liga dos Campeões. Na Taça de Portugal, venceu o União da Serra por 4 a 0. Pelo campeonato nacional, os últimos resultados foram vitórias sobre Moreirense, por 1 a 0, e Casa Pia, por 2 a 0.

O clube de Lisboa iniciou a preparação para o clássico com todo o elenco disponível. A equipe tenta diminuir a distância para o líder e manter-se na disputa pelas primeiras posições.

Onde assistir ao vivo

O clássico entre Porto e Sporting terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, plataforma de streaming. A bola rola às 17h30 (horário de Brasília) deste domingo (29).

Ficha técnica