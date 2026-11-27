Íbis e América-PE se enfrentam na última rodada do quadrangular final do Turno Forró, em confronto decisivo por uma vaga na próxima fase do Estadual

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Íbis e América-PE se enfrentam neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela terceira e última rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

Separadas por dois pontos na tabela de classificação, as equipes chegam ao confronto decisivo com chances de garantir uma vaga no Turno Frevo, próxima etapa do Estadual.

Até o momento, apenas o Petrolina garantiu matematicamente a classificação. Central, América-PE e Íbis disputam as duas vagas restantes no segundo turno do Campeonato Pernambucano, que começa em janeiro de 2027.

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Como chegam Íbis e América-PE?

Íbis

O Íbis chega à última rodada do quadrangular final na quarta colocação, com um ponto conquistado. A equipe comandada pelo técnico Italo Santiago ainda não venceu nesta fase da competição.

Após perder por 2 a 0 para o Central na estreia, o Pássaro Preto empatou por 2 a 2 com o Petrolina, na última quarta-feira (25), no Estádio Paulo Coelho.

Na ocasião, o Íbis esteve atrás do placar em dois momentos da partida, mas conseguiu buscar o empate e conquistou seu primeiro ponto no quadrangular.

Apesar de ocupar a última colocação, o Pássaro Preto depende apenas de si para avançar ao Turno Frevo. Uma vitória diante do América-PE garante a classificação da equipe.

América-PE

O América-PE ocupa a terceira colocação do quadrangular final, com três pontos, atrás do Central pelo saldo de gols.

Após perder por 1 a 0 para o Petrolina na estreia, o Mequinha conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Central, na última quarta-feira (25), no Estádio dos Aflitos.

Gilvan, duas vezes, e Renato Henrique marcaram os gols da vitória do Alviverde. Filipe Ramon e Emerson Bacas balançaram as redes para a equipe caruaruense.

Com os dois gols marcados diante da Patativa, Gilvan chegou aos nove gols e se manteve na artilharia do Campeonato Pernambucano.

A equipe comandada pelo técnico Abrahão chega à rodada decisiva com a vantagem de precisar de apenas um empate para garantir uma vaga no segundo turno do Estadual.

O que Íbis e América-PE precisam para se classificar no Campeonato Pernambucano?

Com o Petrolina já classificado, Íbis, América-PE e Central disputam as duas vagas restantes no Turno Frevo do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

O confronto nos Aflitos será decisivo para as pretensões das duas equipes. Enquanto o Pássaro Preto precisa vencer, o Mequinha pode garantir a classificação mesmo sem conquistar os três pontos.

O que o Íbis precisa para se classificar?

Com apenas um ponto conquistado, o Íbis precisa vencer o América-PE por qualquer placar para garantir uma vaga no segundo turno do Campeonato Pernambucano.

Em caso de vitória, o Pássaro Preto chegará aos quatro pontos e ultrapassará o Mequinha na tabela de classificação, independentemente do resultado entre Central e Petrolina.

Vitória: garante a classificação;

garante a classificação; Empate: será eliminado;

será eliminado; Derrota: será eliminado.

O que o América-PE precisa para se classificar?

O América-PE precisa de apenas um empate diante do Íbis para garantir uma vaga no Turno Frevo. Com o resultado, o Mequinha chegará aos quatro pontos e não poderá ser ultrapassado pelo Pássaro Preto.

Em caso de vitória, o Alviverde chegará aos seis pontos e, além da classificação, poderá conquistar o título do Turno Forró, dependendo do resultado entre Central e Petrolina e dos critérios de desempate.

Mesmo em caso de derrota, o América-PE ainda poderá se classificar. Para isso, precisará torcer por uma vitória do Petrolina sobre o Central e superar a Patativa nos critérios de desempate.

Vitória: garante a classificação e poderá conquistar o título do Turno Forró;

garante a classificação e poderá conquistar o título do Turno Forró; Empate: garante a classificação;

garante a classificação; Derrota: dependerá de uma derrota do Central e dos critérios de desempate.

O outro confronto da última rodada será disputado simultaneamente, às 16h, entre Central e Petrolina, no Estádio Lacerdão, em Caruaru.

Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27

Pos. Clube Pts J V E D GP GC SG 1º Petrolina 4 2 1 1 0 3 2 +1 2º Central 3 2 1 0 1 4 3 +1 3º América-PE 3 2 1 0 1 3 3 0 4º Íbis 1 2 0 1 1 2 4 -2

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols;

Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols; Classificação: os três primeiros colocados avançam ao Turno Frevo. O quarto colocado será eliminado;

os três primeiros colocados avançam ao Turno Frevo. O quarto colocado será eliminado; Já classificado: Petrolina.

Como funciona o quadrangular final do Pernambucano?

O quadrangular final do Turno Forró reúne Petrolina, Central, América-PE e Íbis. As quatro equipes se enfrentam em turno único, com três partidas para cada clube.

Ao término das três rodadas, o primeiro colocado conquistará o título do Turno Forró. Os três melhores colocados garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se às sete equipes previamente classificadas:

Sport;

Náutico;

Santa Cruz;

Retrô;

Decisão;

Maguary;

Vitória das Tabocas.

A abertura do Turno Frevo está prevista para o dia 2 de janeiro de 2027, com o confronto entre Retrô e Maguary.





Onde assistir Íbis x América-PE ao vivo?

A partida entre Íbis e América-PE, pela terceira rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027, terá transmissão ao vivo em:

YouTube: TV FPF (gratuitamente).

O confronto será disputado neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, Pernambuco.

Prováveis escalações de Íbis e América-PE

Íbis (Técnico: Italo Santiago)

Paulo Victor; Yuri, Danilo Rocha, Helder Filipe e Cordeiro; Jaildo, Didinho, Ronald e Bruno Rafael; Romarinho e Mamedio.

América-PE (Técnico: Abrahão)

Igor Rayan; Augusto Potiguar, Sandoval, Nnamani e Caio; Moacir, Lira e Raimundo; Renato, Lelê e Gilvan.

Arbitragem de Íbis x América-PE

A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE) divulgou, na última quinta-feira (26), a escala de arbitragem para a rodada decisiva do quadrangular final do Turno Forró.

Árbitro: Diego Fernando;

Diego Fernando; Assistente 1: Dhiego Cavalcanti;

Dhiego Cavalcanti; Assistente 2: Danylo Pedrosa;

Danylo Pedrosa; Quarto árbitro: Luiz Fernando.

Ficha técnica de Íbis x América-PE

Jogo: Íbis x América-PE;

Íbis x América-PE; Competição: Campeonato Pernambucano 2026/2027;

Campeonato Pernambucano 2026/2027; Fase: quadrangular final do Turno Forró;

quadrangular final do Turno Forró; Rodada: 3ª;

3ª; Data: domingo, 29 de novembro de 2026;

domingo, 29 de novembro de 2026; Horário: 16h (de Brasília);

16h (de Brasília); Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE);

Estádio dos Aflitos, Recife (PE); Transmissão: TV FPF (YouTube).

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