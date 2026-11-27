Íbis x América-PE ao vivo: onde assistir, horário e informações do jogo pelo Campeonato Pernambucano
Íbis e América-PE se enfrentam na última rodada do quadrangular final do Turno Forró, em confronto decisivo por uma vaga na próxima fase do Estadual
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Íbis e América-PE se enfrentam neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, pela terceira e última rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027.
Separadas por dois pontos na tabela de classificação, as equipes chegam ao confronto decisivo com chances de garantir uma vaga no Turno Frevo, próxima etapa do Estadual.
Até o momento, apenas o Petrolina garantiu matematicamente a classificação. Central, América-PE e Íbis disputam as duas vagas restantes no segundo turno do Campeonato Pernambucano, que começa em janeiro de 2027.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Como chegam Íbis e América-PE?
Íbis
O Íbis chega à última rodada do quadrangular final na quarta colocação, com um ponto conquistado. A equipe comandada pelo técnico Italo Santiago ainda não venceu nesta fase da competição.
Após perder por 2 a 0 para o Central na estreia, o Pássaro Preto empatou por 2 a 2 com o Petrolina, na última quarta-feira (25), no Estádio Paulo Coelho.
Na ocasião, o Íbis esteve atrás do placar em dois momentos da partida, mas conseguiu buscar o empate e conquistou seu primeiro ponto no quadrangular.
Apesar de ocupar a última colocação, o Pássaro Preto depende apenas de si para avançar ao Turno Frevo. Uma vitória diante do América-PE garante a classificação da equipe.
América-PE
O América-PE ocupa a terceira colocação do quadrangular final, com três pontos, atrás do Central pelo saldo de gols.
Após perder por 1 a 0 para o Petrolina na estreia, o Mequinha conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Central, na última quarta-feira (25), no Estádio dos Aflitos.
Gilvan, duas vezes, e Renato Henrique marcaram os gols da vitória do Alviverde. Filipe Ramon e Emerson Bacas balançaram as redes para a equipe caruaruense.
Com os dois gols marcados diante da Patativa, Gilvan chegou aos nove gols e se manteve na artilharia do Campeonato Pernambucano.
A equipe comandada pelo técnico Abrahão chega à rodada decisiva com a vantagem de precisar de apenas um empate para garantir uma vaga no segundo turno do Estadual.
O que Íbis e América-PE precisam para se classificar no Campeonato Pernambucano?
Com o Petrolina já classificado, Íbis, América-PE e Central disputam as duas vagas restantes no Turno Frevo do Campeonato Pernambucano 2026/2027.
O confronto nos Aflitos será decisivo para as pretensões das duas equipes. Enquanto o Pássaro Preto precisa vencer, o Mequinha pode garantir a classificação mesmo sem conquistar os três pontos.
O que o Íbis precisa para se classificar?
Com apenas um ponto conquistado, o Íbis precisa vencer o América-PE por qualquer placar para garantir uma vaga no segundo turno do Campeonato Pernambucano.
Em caso de vitória, o Pássaro Preto chegará aos quatro pontos e ultrapassará o Mequinha na tabela de classificação, independentemente do resultado entre Central e Petrolina.
- Vitória: garante a classificação;
- Empate: será eliminado;
- Derrota: será eliminado.
O que o América-PE precisa para se classificar?
O América-PE precisa de apenas um empate diante do Íbis para garantir uma vaga no Turno Frevo. Com o resultado, o Mequinha chegará aos quatro pontos e não poderá ser ultrapassado pelo Pássaro Preto.
Em caso de vitória, o Alviverde chegará aos seis pontos e, além da classificação, poderá conquistar o título do Turno Forró, dependendo do resultado entre Central e Petrolina e dos critérios de desempate.
Mesmo em caso de derrota, o América-PE ainda poderá se classificar. Para isso, precisará torcer por uma vitória do Petrolina sobre o Central e superar a Patativa nos critérios de desempate.
- Vitória: garante a classificação e poderá conquistar o título do Turno Forró;
- Empate: garante a classificação;
- Derrota: dependerá de uma derrota do Central e dos critérios de desempate.
O outro confronto da última rodada será disputado simultaneamente, às 16h, entre Central e Petrolina, no Estádio Lacerdão, em Caruaru.
Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano 2026/27
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Petrolina
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|2º
|Central
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3º
|América-PE
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4º
|Íbis
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
- Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols;
- Classificação: os três primeiros colocados avançam ao Turno Frevo. O quarto colocado será eliminado;
- Já classificado: Petrolina.
Como funciona o quadrangular final do Pernambucano?
O quadrangular final do Turno Forró reúne Petrolina, Central, América-PE e Íbis. As quatro equipes se enfrentam em turno único, com três partidas para cada clube.
Ao término das três rodadas, o primeiro colocado conquistará o título do Turno Forró. Os três melhores colocados garantirão vaga no Turno Frevo, juntando-se às sete equipes previamente classificadas:
- Sport;
- Náutico;
- Santa Cruz;
- Retrô;
- Decisão;
- Maguary;
- Vitória das Tabocas.
A abertura do Turno Frevo está prevista para o dia 2 de janeiro de 2027, com o confronto entre Retrô e Maguary.
Onde assistir Íbis x América-PE ao vivo?
A partida entre Íbis e América-PE, pela terceira rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027, terá transmissão ao vivo em:
- YouTube: TV FPF (gratuitamente).
O confronto será disputado neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife, Pernambuco.
Prováveis escalações de Íbis e América-PE
Íbis (Técnico: Italo Santiago)
Paulo Victor; Yuri, Danilo Rocha, Helder Filipe e Cordeiro; Jaildo, Didinho, Ronald e Bruno Rafael; Romarinho e Mamedio.
América-PE (Técnico: Abrahão)
Igor Rayan; Augusto Potiguar, Sandoval, Nnamani e Caio; Moacir, Lira e Raimundo; Renato, Lelê e Gilvan.
Arbitragem de Íbis x América-PE
A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (Ceaf-PE) divulgou, na última quinta-feira (26), a escala de arbitragem para a rodada decisiva do quadrangular final do Turno Forró.
- Árbitro: Diego Fernando;
- Assistente 1: Dhiego Cavalcanti;
- Assistente 2: Danylo Pedrosa;
- Quarto árbitro: Luiz Fernando.
Ficha técnica de Íbis x América-PE
- Jogo: Íbis x América-PE;
- Competição: Campeonato Pernambucano 2026/2027;
- Fase: quadrangular final do Turno Forró;
- Rodada: 3ª;
- Data: domingo, 29 de novembro de 2026;
- Horário: 16h (de Brasília);
- Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE);
- Transmissão: TV FPF (YouTube).
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!