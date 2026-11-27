Patativa busca confirmar a classificação diante da torcida em Caruaru, enquanto a Fera Sertaneja já garantiu presença na próxima fase

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Central e Petrolina se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no estádio Lacerdão, em Caruaru, pela terceira rodada do quadrangular do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TV FPF, no YouTube.

O confronto reúne equipes em situações diferentes na tabela. O Petrolina já garantiu a classificação para o segundo turno do Estadual, enquanto o Central precisa de pelo menos um empate para confirmar sua vaga sem depender de outro resultado.

Como chegam as equipes

O Central chega à última rodada depois de perder por 3 a 2 para o América-PE, nos Aflitos.

A Patativa chegou a buscar o empate após sair atrás por dois gols, mas sofreu o terceiro e não conseguiu evitar a derrota. Com três pontos, o time de Caruaru ocupa a segunda colocação do quadrangular, empatado com o América, mas à frente no saldo de gols.

Para garantir a classificação, o Central precisa de um empate diante do Petrolina. A equipe também conta com o apoio da torcida no Lacerdão para avançar sem precisar acompanhar o resultado do confronto entre América-PE e Íbis.

O Petrolina, por sua vez, já assegurou presença no segundo turno do Campeonato Pernambucano. A Fera Sertaneja empatou por 2 a 2 com o Íbis na rodada anterior e chegou aos quatro pontos, assumindo a liderança do quadrangular. A equipe abriu vantagem duas vezes, mas sofreu o empate na etapa final.

Com a classificação garantida, o time sertanejo entra em campo para defender a primeira colocação. O resultado também terá influência na definição do campeão do turno.

Onde assistir ao vivo

Central x Petrolina terá transmissão ao vivo e gratuita pela TV FPF, no YouTube. A partida começa às 16h deste domingo (29), diretamente do estádio Lacerdão, em Caruaru.

Classificação do quadrangular do Campeonato Pernambucano

1º – Petrolina: 4 pontos; 2 jogos; 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota; 3 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +1.

4 pontos; 2 jogos; 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota; 3 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +1. 2º – Central: 3 pontos; 2 jogos; 1 vitória, nenhuma derrota e 1 derrota; 4 gols marcados, 3 sofridos e saldo de +1.

3 pontos; 2 jogos; 1 vitória, nenhuma derrota e 1 derrota; 4 gols marcados, 3 sofridos e saldo de +1. 3º – América-PE: 3 pontos; 2 jogos; 1 vitória, nenhuma derrota e 1 derrota; 3 gols marcados, 3 sofridos e saldo de 0.

3 pontos; 2 jogos; 1 vitória, nenhuma derrota e 1 derrota; 3 gols marcados, 3 sofridos e saldo de 0. 4º – Íbis: 1 ponto; 2 jogos; nenhuma vitória, 1 empate e 1 derrota; 2 gols marcados, 4 sofridos e saldo de -2.

Ficha técnica