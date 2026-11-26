Rubro-negro baiano já garantiu a permanência na Série A, enquanto o Peixe busca melhorar sua posição na tabela; confira os detalhes

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Vitória e Santos se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida reúne duas equipes que ainda buscam melhorar suas posições na tabela na reta final da competição.

O Rubro-Negro baiano já garantiu matematicamente a permanência na Série A para 2027. O Santos, por sua vez, ocupa a nona colocação e tenta encerrar a temporada com uma posição mais alta na classificação.

Como chegam Vitória e Santos

O Vitória aparece em 13º lugar, com 44 pontos em 36 partidas. A campanha da equipe é de 12 vitórias, oito empates e 16 derrotas.

A permanência na elite foi confirmada após o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Atlético-MG, resultado que impediu que o time baiano fosse alcançado por todos os concorrentes diretos na disputa contra o rebaixamento.

O Santos está na nona posição, com 50 pontos. Em 36 rodadas, o clube paulista conquistou 13 vitórias, empatou 11 vezes e sofreu 12 derrotas.

Onde assistir a Vitória x Santos ao vivo

O confronto entre Vitória e Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta. A partida também estará disponível no GE TV, no Globoplay e no Premiere.

TV aberta: TV Globo

TV Globo Streaming: GE TV e Globoplay

GE TV e Globoplay Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações de Vitória x Santos

O Vitória deve atuar no esquema 4-2-3-1, com a seguinte formação:

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateusinho, Cacá, Brítez e Ramon; Zé Vitor e Baralhas; Erick, Matheuzinho e Diego Tarzia; Renê Sousa.

O Santos também tem previsão de entrar em campo com quatro jogadores na linha defensiva e dois meio-campistas mais recuados:

Santos: Diogenes; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Coutinho, Arthur e Bontempo; Cebolinha, Neymar e Barbosa.

Ficha técnica: Vitória x Santos