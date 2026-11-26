Coxa faz seu último jogo em casa na temporada diante do campeão brasileiro; confira as informações da partida no Couto Pereira; confira

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Coritiba e Flamengo se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida marca a última apresentação do Coxa diante de sua torcida na temporada.

O confronto reúne equipes em situações diferentes na tabela. O Flamengo já assegurou o título brasileiro, enquanto o Coritiba ocupa a 12ª colocação e tenta terminar o campeonato em uma posição que garanta vaga em competições internacionais em 2027.

Como chegam Coritiba e Flamengo

O Coritiba aparece em 12º lugar, com 45 pontos conquistados em 36 partidas. A equipe paranaense soma 12 vitórias, nove empates e 15 derrotas. Na rodada anterior, venceu o Bahia por 1 a 0, fora de casa.

Já o Flamengo lidera a competição, com 80 pontos, resultado de 24 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Campeão brasileiro de 2026, o Rubro-Negro chega à penúltima rodada com 74 gols marcados no torneio.

Onde assistir a Coritiba x Flamengo ao vivo

O duelo entre Coritiba e Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em rede aberta, com exibição da RPC no Paraná. O confronto também será transmitido pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

TV aberta: TV Globo e RPC (Paraná)

TV Globo e RPC (Paraná) Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações de Coritiba x Flamengo

O Coritiba deve entrar em campo com uma formação no esquema 3-4-3. A provável escalação é:

Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser, Jacy Maranhão e Bruno Melo; Tinga, Thiago Santos, Gómez e Jonatan; Breno Lopes, Josué e Pedro Rocha.

O Flamengo tem como projeção uma equipe organizada no 4-2-3-1:

Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho; Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino; Guilherme.

Ingressos para Coritiba x Flamengo

Os ingressos para a torcida do Coritiba são comercializados pelo aplicativo Coxa ID e pelo site Coxa Tickets. A venda segue as janelas de prioridade do Ranking Sócio Coxa.

Para os torcedores do Flamengo, a comercialização é exclusivamente online, pela plataforma ingressos.flamengo.com.br. O setor visitante será o Portão 13, com entradas a R$ 250 (inteira) e R$ 125 (meia-entrada). O cadastro de biometria facial é obrigatório para a torcida rubro-negra.

Ficha técnica: Coritiba x Flamengo