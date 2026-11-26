Em confronto direto contra o rebaixamento, equipes entram em campo na Neo Química Arena com a permanência na elite ainda em disputa

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Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto direto pode ser decisivo na luta contra o rebaixamento.

As duas equipes têm 41 pontos e ocupam posições próximas à zona de rebaixamento. O Corinthians aparece em 15º lugar, enquanto o Grêmio está na 16ª colocação. Uma vitória pode deixar um dos clubes em situação mais confortável antes da última rodada.

Como chegam as equipes

O Corinthians deixou o Z-4 após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV. A equipe comandada por Clarence Seedorf depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na Série A. Se conquistar quatro pontos nos dois últimos jogos, contra Grêmio e Remo, não precisará acompanhar os resultados dos concorrentes.

Com 41 pontos e saldo de gols de -2, o Timão tem o melhor desempenho nesse critério entre os clubes que lutam contra o rebaixamento. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda corintiana é de 24,9%.

O Grêmio também chega ao confronto dependendo apenas de suas próprias forças. A equipe venceu o Santos por 2 a 0 na rodada anterior, com gols de Amuzu e Braithwaite, e somou 10 dos últimos 15 pontos disputados no Brasileirão.

O Tricolor gaúcho ocupa a 16ª posição, com 41 pontos e saldo de -7. Uma conquista de quatro pontos nas duas rodadas finais garante matematicamente a permanência. Caso some apenas três, poderá depender de outros resultados e dos critérios de desempate. A UFMG calcula em 32,1% o risco de rebaixamento gremista.

Na parte de baixo da tabela, o Botafogo aparece em 14º lugar, com 43 pontos. O Mirassol é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º, também com 41 pontos, enquanto o Internacional ocupa a 18ª posição, com 38.

Onde assistir ao vivo

Corinthians e Grêmio terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil pelo Amazon Prime Video, serviço de streaming da Amazon. A partida está marcada para as 18h30 deste domingo (29).

Possíveis escalações

Corinthians – Técnico: Clarence Seedorf

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon e André Carrillo; Kaio César, Vitinho e Matheus Bidu; Memphis Depay.

O Corinthians terá os retornos de Yuri Alberto, André Carrillo e Rodrigo Garro. Yuri volta a ficar à disposição após cumprir dois jogos de suspensão impostos pelo STJD, enquanto Carrillo retorna depois de cumprir suspensão por cartões. Garro se recuperou de um incômodo no joelho.

Gabriel Paulista, Allan, Labyad e Kayke estavam em tratamento de lesões antes do compromisso contra o Atlético-MG.

Grêmio – Técnico: Renato Portaluppi

Weverton; João Pedro (ou Diego Caito), Wallace, Kannemann (ou Balbuena) e Marlon; Dodi, Villasanti e Danilo Barbosa; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius.

O meio-campista Noriega está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Kannemann é dúvida após sentir dores musculares na coxa esquerda contra o Santos. Caso não tenha condições de jogar, Balbuena ou Gustavo Martins pode assumir a vaga.

O lateral João Pedro e o meia Enamorado retornam após cumprir suspensão. Nardoni voltou aos treinamentos depois de uma lesão na coxa, mas ainda tem poucas chances de ser utilizado.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Bruno Raphael Pires (GO) Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Alex dos Santos (SC) Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Ficha técnica