Líder do campeonato, equipe londrina recebe o atual rival em confronto que pode ter impacto importante na disputa pelo título inglês

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Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela Premier League. O clássico coloca frente a frente o líder do campeonato e uma equipe que tenta se recuperar da oscilação nas últimas rodadas.

O Arsenal ocupa a primeira posição, com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e busca conquistar o bicampeonato consecutivo. Já o Manchester City tenta voltar a vencer na competição após somar apenas um ponto nos últimos quatro jogos da liga.

Como chegam as equipes

O Arsenal chega ao clássico depois de empatar por 2 a 2 com o Newcastle, fora de casa. A equipe de Mikel Arteta não perde pela Premier League desde setembro, quando foi derrotada por 3 a 0 pelo Brighton.

Em casa, os Gunners venceram os cinco jogos disputados nesta edição do campeonato, com dez gols marcados e apenas dois sofridos.

Para a partida, Arteta não poderá contar com Martin Zubimendi, lesionado na coxa, e Bukayo Saka, que trata uma lesão muscular.

O goleiro David Raya é dúvida após sentir o ombro contra o Newcastle. Caso não tenha condições de atuar, Kepa Arrizabalaga pode ser titular. Viktor Gyökeres também disputa uma vaga no ataque.

O Manchester City atravessa um momento de instabilidade. A equipe comandada por Enzo Maresca venceu apenas uma das últimas sete partidas por todas as competições e conquistou somente um ponto dos últimos 12 disputados na Premier League.

Na Champions League, o time empatou por 2 a 2 com o Napoli em seu compromisso mais recente.

O atacante Antoine Semenyo é desfalque confirmado até o fim de dezembro por causa de uma lesão no joelho.

Os demais jogadores do elenco estão à disposição da comissão técnica. Apesar da sequência negativa, o City marcou 22 gols em 11 partidas na atual edição da liga inglesa.

Onde assistir ao vivo

O clássico entre Arsenal e Manchester City terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+ Premium, serviço de streaming. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília), neste domingo (29).

Ficha técnica