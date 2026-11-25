Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam em clássico goiano pelo jogo de volta dos playoffs da Série B, que vale uma vaga na elite do futebol brasileiro

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Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

Após o empate no primeiro confronto, os dois clubes chegam à partida decisiva com possibilidades de conquistar uma vaga na Série A de 2027. O Tigre possui a vantagem da melhor campanha na fase classificatória, enquanto o Dragão precisa vencer o rival.

Quem conquistar o acesso se juntará a Novorizontino e Juventude, que garantiram suas vagas na primeira divisão de forma direta.

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Como chegam Vila Nova e Atlético-GO?

Vila Nova

O Vila Nova encerrou a fase classificatória da Série B na terceira colocação, com 66 pontos. Apesar de não conseguir o acesso direto, o Tigre garantiu a vantagem de decidir os playoffs diante da própria torcida e de avançar em caso de igualdade no placar agregado.

Na última rodada da fase regular, a equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira foi derrotada por 1 a 0 pelo Fortaleza, fora de casa.

No primeiro confronto dos playoffs, o Colorado empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, e agora precisa apenas de um empate para conquistar o acesso.

O Vila Nova busca encerrar um longo período longe da elite do futebol brasileiro. A última participação do clube na primeira divisão nacional ocorreu em 1985.

Atlético-GO

O Atlético-GO terminou a fase classificatória da Série B na sexta colocação, com 61 pontos, garantindo a última vaga nos playoffs de acesso.

Na última rodada da fase regular, o Dragão venceu o Cuiabá por 1 a 0, resultado que assegurou sua participação na fase decisiva da competição.

Apesar de ter aberto o placar no primeiro confronto contra o Vila Nova, a equipe comandada pelo técnico Roger Silva sofreu o empate e não conseguiu construir uma vantagem para o jogo de volta.

O clube rubro-negro busca retornar à elite do futebol brasileiro após disputar sua última edição da Série A em 2024.

Como foi o jogo de ida entre Atlético-GO e Vila Nova?

No primeiro confronto dos playoffs de acesso, disputado no último domingo (22), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Atlético-GO e Vila Nova empataram por 1 a 1.

O Dragão abriu o placar com Peixoto, mas o Tigre conseguiu igualar o marcador com o zagueiro Tiago Pagnussat, após cobrança de escanteio.

O resultado manteve a vantagem regulamentar do Vila Nova, que agora poderá conquistar o acesso diante da própria torcida sem necessariamente precisar vencer o clássico.

O que Vila Nova e Atlético-GO precisam para conquistar o acesso à Série A?

O regulamento dos playoffs da Série B estabelece que, em caso de igualdade no placar agregado após os dois confrontos, a equipe que terminou a fase classificatória na melhor colocação garante o acesso.

Como o Vila Nova terminou na terceira posição e o Atlético-GO na sexta, o Colorado possui a vantagem no critério de desempate.

Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o Vila Nova precisa apenas de um novo empate para garantir o acesso. Já o Atlético-GO precisa vencer por qualquer placar.

Confira os possíveis cenários para o acesso:

Vitória do Vila Nova: Vila Nova garante o acesso;

Vila Nova garante o acesso; Empate: Vila Nova garante o acesso pela melhor campanha na fase classificatória;

Vila Nova garante o acesso pela melhor campanha na fase classificatória; Vitória do Atlético-GO por qualquer placar: Atlético-GO garante o acesso.

Independentemente do resultado da partida, não haverá prorrogação ou disputa de pênaltis nos playoffs da Série B.

Histórico de confrontos entre Vila Nova e Atlético-GO

De acordo com o levantamento do site oGol, Vila Nova e Atlético-GO já se enfrentaram em 72 partidas registradas, com vantagem para o Dragão no retrospecto geral.

Confira os números do confronto:

Jogos: 72;

72; Vitórias do Vila Nova: 19;

19; Vitórias do Atlético-GO: 30;

30; Empates: 23;

23; Gols do Vila Nova: 80;

80; Gols do Atlético-GO: 101.

Considerando exclusivamente os confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro, são 21 partidas disputadas, com oito vitórias do Atlético-GO, quatro do Vila Nova e nove empates.

Nos jogos com mando de campo do Vila Nova, o levantamento registra 37 confrontos, com 13 vitórias do Dragão, dez triunfos do Tigre e 14 empates.

Vila Nova ainda não perdeu para o Atlético-GO na Série B de 2026

Apesar do retrospecto geral favorável ao Atlético-GO, o Vila Nova leva vantagem nos confrontos disputados entre as equipes nesta edição da Série B.

Durante a fase classificatória, o Colorado venceu os dois clássicos. No primeiro turno, derrotou o rival por 2 a 1, enquanto no segundo turno conquistou uma vitória por 2 a 0, fora de casa.

Com o empate no primeiro jogo dos playoffs, o Vila Nova acumula duas vitórias e um empate em três confrontos contra o Atlético-GO pela competição nacional nesta temporada.

Confrontos entre Vila Nova e Atlético-GO pela Série B de 2026

04/04 - 3ª rodada: Vila Nova 2 x 1 Atlético-GO;

Vila Nova 2 x 1 Atlético-GO; 15/08 - 22ª rodada: Atlético-GO 0 x 2 Vila Nova;

Atlético-GO 0 x 2 Vila Nova; 22/11 - Playoffs de acesso (ida): Atlético-GO 1 x 1 Vila Nova.

Onde assistir Vila Nova x Atlético-GO ao vivo?

A partida entre Vila Nova e Atlético-GO, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: Xsports;

Xsports; TV fechada: ESPN;

ESPN; Streaming: Disney+;

Disney+; YouTube: Canal GOAT.

O confronto será disputado nesta sexta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, Goiás.

Prováveis escalações de Vila Nova e Atlético-GO

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Igor Cariús, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor (Willian Formiga); João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Lincoln (Dellatorre) e Janderson.

Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)

Paulo Vítor; Warley, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Netinho e Cristiano; Matheusinho, Gustavo Maia e Geovany Soares; Gustavo Coutinho.

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Arbitragem de Vila Nova x Atlético-GO

Árbitro: Anderson Daronco (RS);

Anderson Daronco (RS); Assistente 1: Bruno Boschilia (PR);

Bruno Boschilia (PR); Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR); Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);

Roger Goulart (RS); Quinto árbitro: Michael Stanislau (RS);

Michael Stanislau (RS); VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

Ficha técnica de Vila Nova x Atlético-GO

Jogo: Vila Nova x Atlético-GO;

Vila Nova x Atlético-GO; Competição: Campeonato Brasileiro da Série B de 2026;

Campeonato Brasileiro da Série B de 2026; Fase: playoffs de acesso (jogo de volta);

playoffs de acesso (jogo de volta); Resultado da ida: Atlético-GO 1 x 1 Vila Nova;

Atlético-GO 1 x 1 Vila Nova; Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026;

sexta-feira, 27 de novembro de 2026; Horário: 20h (de Brasília);

20h (de Brasília); Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO);

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO); Transmissão: Xsports, ESPN, Disney+ e Canal GOAT (YouTube).

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