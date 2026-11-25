Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta dos playoffs da Série B
Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam em clássico goiano pelo jogo de volta dos playoffs da Série B, que vale uma vaga na elite do futebol brasileiro
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Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
Após o empate no primeiro confronto, os dois clubes chegam à partida decisiva com possibilidades de conquistar uma vaga na Série A de 2027. O Tigre possui a vantagem da melhor campanha na fase classificatória, enquanto o Dragão precisa vencer o rival.
Quem conquistar o acesso se juntará a Novorizontino e Juventude, que garantiram suas vagas na primeira divisão de forma direta.
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Como chegam Vila Nova e Atlético-GO?
Vila Nova
O Vila Nova encerrou a fase classificatória da Série B na terceira colocação, com 66 pontos. Apesar de não conseguir o acesso direto, o Tigre garantiu a vantagem de decidir os playoffs diante da própria torcida e de avançar em caso de igualdade no placar agregado.
Na última rodada da fase regular, a equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira foi derrotada por 1 a 0 pelo Fortaleza, fora de casa.
No primeiro confronto dos playoffs, o Colorado empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, e agora precisa apenas de um empate para conquistar o acesso.
O Vila Nova busca encerrar um longo período longe da elite do futebol brasileiro. A última participação do clube na primeira divisão nacional ocorreu em 1985.
Atlético-GO
O Atlético-GO terminou a fase classificatória da Série B na sexta colocação, com 61 pontos, garantindo a última vaga nos playoffs de acesso.
Na última rodada da fase regular, o Dragão venceu o Cuiabá por 1 a 0, resultado que assegurou sua participação na fase decisiva da competição.
Apesar de ter aberto o placar no primeiro confronto contra o Vila Nova, a equipe comandada pelo técnico Roger Silva sofreu o empate e não conseguiu construir uma vantagem para o jogo de volta.
O clube rubro-negro busca retornar à elite do futebol brasileiro após disputar sua última edição da Série A em 2024.
Como foi o jogo de ida entre Atlético-GO e Vila Nova?
No primeiro confronto dos playoffs de acesso, disputado no último domingo (22), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Atlético-GO e Vila Nova empataram por 1 a 1.
O Dragão abriu o placar com Peixoto, mas o Tigre conseguiu igualar o marcador com o zagueiro Tiago Pagnussat, após cobrança de escanteio.
O resultado manteve a vantagem regulamentar do Vila Nova, que agora poderá conquistar o acesso diante da própria torcida sem necessariamente precisar vencer o clássico.
O que Vila Nova e Atlético-GO precisam para conquistar o acesso à Série A?
O regulamento dos playoffs da Série B estabelece que, em caso de igualdade no placar agregado após os dois confrontos, a equipe que terminou a fase classificatória na melhor colocação garante o acesso.
Como o Vila Nova terminou na terceira posição e o Atlético-GO na sexta, o Colorado possui a vantagem no critério de desempate.
Após o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, o Vila Nova precisa apenas de um novo empate para garantir o acesso. Já o Atlético-GO precisa vencer por qualquer placar.
Confira os possíveis cenários para o acesso:
- Vitória do Vila Nova: Vila Nova garante o acesso;
- Empate: Vila Nova garante o acesso pela melhor campanha na fase classificatória;
- Vitória do Atlético-GO por qualquer placar: Atlético-GO garante o acesso.
Independentemente do resultado da partida, não haverá prorrogação ou disputa de pênaltis nos playoffs da Série B.
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Histórico de confrontos entre Vila Nova e Atlético-GO
De acordo com o levantamento do site oGol, Vila Nova e Atlético-GO já se enfrentaram em 72 partidas registradas, com vantagem para o Dragão no retrospecto geral.
Confira os números do confronto:
- Jogos: 72;
- Vitórias do Vila Nova: 19;
- Vitórias do Atlético-GO: 30;
- Empates: 23;
- Gols do Vila Nova: 80;
- Gols do Atlético-GO: 101.
Considerando exclusivamente os confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro, são 21 partidas disputadas, com oito vitórias do Atlético-GO, quatro do Vila Nova e nove empates.
Nos jogos com mando de campo do Vila Nova, o levantamento registra 37 confrontos, com 13 vitórias do Dragão, dez triunfos do Tigre e 14 empates.
Vila Nova ainda não perdeu para o Atlético-GO na Série B de 2026
Apesar do retrospecto geral favorável ao Atlético-GO, o Vila Nova leva vantagem nos confrontos disputados entre as equipes nesta edição da Série B.
Durante a fase classificatória, o Colorado venceu os dois clássicos. No primeiro turno, derrotou o rival por 2 a 1, enquanto no segundo turno conquistou uma vitória por 2 a 0, fora de casa.
Com o empate no primeiro jogo dos playoffs, o Vila Nova acumula duas vitórias e um empate em três confrontos contra o Atlético-GO pela competição nacional nesta temporada.
Confrontos entre Vila Nova e Atlético-GO pela Série B de 2026
- 04/04 - 3ª rodada: Vila Nova 2 x 1 Atlético-GO;
- 15/08 - 22ª rodada: Atlético-GO 0 x 2 Vila Nova;
- 22/11 - Playoffs de acesso (ida): Atlético-GO 1 x 1 Vila Nova.
- Coritiba x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
- Fortaleza x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo jogo de volta dos playoffs da Série B
- Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série A
Onde assistir Vila Nova x Atlético-GO ao vivo?
A partida entre Vila Nova e Atlético-GO, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- TV aberta: Xsports;
- TV fechada: ESPN;
- Streaming: Disney+;
- YouTube: Canal GOAT.
O confronto será disputado nesta sexta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, Goiás.
Prováveis escalações de Vila Nova e Atlético-GO
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Igor Cariús, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Higor (Willian Formiga); João Vieira, Dudu e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Lincoln (Dellatorre) e Janderson.
Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Warley, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Netinho e Cristiano; Matheusinho, Gustavo Maia e Geovany Soares; Gustavo Coutinho.
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Arbitragem de Vila Nova x Atlético-GO
- Árbitro: Anderson Daronco (RS);
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR);
- Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
- Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);
- Quinto árbitro: Michael Stanislau (RS);
- VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).
Ficha técnica de Vila Nova x Atlético-GO
- Jogo: Vila Nova x Atlético-GO;
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série B de 2026;
- Fase: playoffs de acesso (jogo de volta);
- Resultado da ida: Atlético-GO 1 x 1 Vila Nova;
- Data: sexta-feira, 27 de novembro de 2026;
- Horário: 20h (de Brasília);
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO);
- Transmissão: Xsports, ESPN, Disney+ e Canal GOAT (YouTube).
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