Decisão será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, com transmissão em diferentes canais e plataformas digitais

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Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Copa Libertadores 2026. A decisão será disputada em jogo único no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela TV Globo, ESPN, GE TV, Disney+ e Paramount+. O confronto vale o título continental para as duas equipes, que garantiram a classificação à decisão após vencerem suas semifinais nas disputas por pênaltis.

Como chegam Palmeiras e Estudiantes

Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras eliminou o Fluminense na semifinal. Depois de uma vitória do time carioca no jogo de volta, o confronto terminou empatado no placar agregado e foi decidido nas penalidades, com vitória alviverde por 5 a 3.

O Estudiantes, por sua vez, deixou o Flamengo pelo caminho. Após dois empates no tempo normal durante a série semifinal, a equipe argentina venceu a disputa por pênaltis por 3 a 2, no Maracanã.

O duelo será inédito em uma final de Libertadores. O Palmeiras busca o quarto título da competição, enquanto o clube de La Plata tenta conquistar sua quinta taça continental. A equipe brasileira também disputa sua segunda final consecutiva do torneio.

Onde assistir a Palmeiras x Estudiantes ao vivo

A final da Libertadores terá transmissão em diferentes plataformas no Brasil. Na televisão aberta, a TV Globo exibirá a partida. Já na TV por assinatura, a opção será a ESPN.

Quem preferir acompanhar pela internet poderá assistir ao confronto pelo GE TV, no YouTube, pelo Disney+ ou pelo Paramount+.

TV aberta: TV Globo

TV Globo TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ e Paramount+

Disney+ e Paramount+ YouTube: GE TV



A transmissão da TV Globo está prevista para começar às 16h30, meia hora antes do início da decisão. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Ana Thaís Matos, Paulo Nunes e Caio Ribeiro.

Arbitragem de Palmeiras x Estudiantes

A Conmebol escalou uma equipe venezuelana para comandar a decisão. Jesús Valenzuela será o árbitro principal da final, enquanto Juan Soto ficará responsável pelo VAR.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela)

Jorge Urrego e Tulio Moreno (Venezuela) Quarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Quinto árbitro: Jhon Gallego (Colômbia)

Jhon Gallego (Colômbia) VAR: Juan Soto (Venezuela)

Juan Soto (Venezuela) Assistentes do VAR: Yender Herrera (Venezuela), Alexander Guzmán e David Rodríguez (Colômbia)

Show de Pedro Sampaio no intervalo da final

A decisão também terá uma atração musical inédita na história da Libertadores. O DJ Pedro Sampaio fará uma apresentação de sete minutos durante o intervalo da partida, que tem duração prevista de 15 minutos.

O show será realizado em parceria com a Coca-Cola e marcará a primeira apresentação musical no intervalo de uma final do torneio continental.

Ficha técnica: Palmeiras x Estudiantes