Internacional x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série A
Internacional enfrenta o RB Bragantino na reta final do Campeonato Brasileiro de 2026, em duelo importante para as pretensões das duas equipes
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Internacional e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
Em situações distintas na tabela de classificação, as equipes chegam à penúltima rodada da competição com objetivos importantes. Enquanto o Colorado luta pela permanência na elite do futebol brasileiro, o Massa Bruta busca uma vaga nas competições internacionais de 2027.
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Como chegam Internacional e RB Bragantino?
Internacional
O Internacional chega à penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na 18ª colocação, com 38 pontos, após conquistar nove vitórias, 11 empates e sofrer 16 derrotas em 36 partidas disputadas.
A equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista vem de duas derrotas consecutivas na competição. Na última rodada, o Colorado foi goleado por 5 a 2 pelo Vitória, em pleno Beira-Rio. Anteriormente, perdeu por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário.
O clube gaúcho está três pontos atrás de Corinthians, Grêmio e Mirassol, concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.
Diante do RB Bragantino, o Internacional fará sua última partida como mandante nesta edição do Brasileirão. Na rodada final, o Colorado enfrentará o Cruzeiro, fora de casa.
RB Bragantino
O RB Bragantino ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, somando 14 vitórias, oito empates e 14 derrotas, além de um saldo positivo de cinco gols.
Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini venceu o Vasco por 1 a 0, em Bragança Paulista. O resultado representou uma recuperação após a derrota por 2 a 1 para o Vitória.
Com três vitórias nas últimas quatro partidas, o Massa Bruta ainda possui chances de terminar a competição entre os seis primeiros colocados, embora dependa de uma combinação de resultados.
Quais são as chances de rebaixamento do Internacional no Brasileirão?
Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional possui 94,7% de chances de rebaixamento para a Série B de 2027.
O Colorado aparece como o clube com maior probabilidade de queda entre as equipes que ainda lutam pela permanência na primeira divisão. Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados.
Com apenas seis pontos em disputa, o Internacional pode chegar, no máximo, aos 44 pontos. Além de buscar resultados positivos contra RB Bragantino e Cruzeiro, o clube gaúcho precisa torcer por tropeços dos concorrentes diretos.
Chances de rebaixamento no Brasileirão, segundo a UFMG
- Remo: 100% (rebaixado);
- Chapecoense: 100% (rebaixada);
- Internacional: 94,7%;
- Mirassol: 44,2%;
- Grêmio: 32,1%;
- Corinthians: 24,9%;
- Botafogo: 4,1%.
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Quais são as chances do RB Bragantino de disputar a Libertadores de 2027?
Apesar de ocupar a oitava colocação, o RB Bragantino ainda possui possibilidades de terminar o Brasileirão no G-6.
De acordo com as projeções da UFMG, o Massa Bruta possui 3,9% de chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027, considerando as seis primeiras posições da tabela.
Por outro lado, a equipe paulista está próxima de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. Segundo os cálculos da universidade, o clube possui 96,1% de chances de disputar a competição continental.
Chances do RB Bragantino nas competições internacionais de 2027
- Copa Libertadores (G-6): 3,9%;
- Copa Sul-Americana: 96,1%.
Histórico de confrontos entre Internacional e RB Bragantino
De acordo com o levantamento do site oGol, Internacional e RB Bragantino já se enfrentaram em 22 partidas, todas válidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, com vantagem para o Colorado no retrospecto geral.
Confira os números do confronto:
- Jogos: 22;
- Vitórias do Internacional: 9;
- Vitórias do RB Bragantino: 4;
- Empates: 9;
- Gols do Internacional: 37;
- Gols do RB Bragantino: 21.
No primeiro turno do Brasileirão de 2026, as equipes se enfrentaram no dia 31 de maio, pela 18ª rodada, no Estádio Cícero de Souza Marques. Na ocasião, o RB Bragantino venceu o Internacional por 3 a 1.
Internacional possui retrospecto favorável como mandante contra o RB Bragantino
Um dos fatores que podem animar a torcida colorada na luta contra o rebaixamento é o histórico de confrontos com mando de campo da equipe gaúcha.
Em 12 partidas disputadas como mandante diante do Bragantino, o Internacional conquistou seis vitórias, empatou cinco vezes e sofreu apenas uma derrota, registrada no Campeonato Brasileiro de 1992.
Além disso, o Colorado venceu os últimos três confrontos como mandante diante da equipe paulista.
Últimos cinco confrontos entre Internacional e RB Bragantino
- 31/05/2026 - RB Bragantino 3 x 1 Internacional;
- 07/12/2025 - Internacional 3 x 1 RB Bragantino;
- 09/08/2025 - RB Bragantino 1 x 3 Internacional;
- 24/11/2024 - Internacional 4 x 1 RB Bragantino;
- 25/09/2024 - RB Bragantino 2 x 2 Internacional.
Onde assistir Internacional x RB Bragantino ao vivo?
A partida entre Internacional e RB Bragantino, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV;
- Pay-per-view: Premiere.
O confronto será disputado neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Prováveis escalações de Internacional e RB Bragantino
Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan; Braian Aguirre, Mercado, Bruno Gomes, Juninho e Matheus Bahia; Ronaldo e Villagra; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.
- Desfalques: Alerrandro (3° amarelo); Bernabei, Benjamin Arhin, Kayky e Sergio Rochet (lesionados)
RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Tiago Volpi; Ryan Augusto, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Wallace Yan, Fernando e Eduardo Sasha.
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Arbitragem de Internacional x RB Bragantino
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistente 1: Brígida Cirilo Ferreira (AL);
- Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO);
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
- Quinto árbitro: Vanessa Santos Azevedo (SE);
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
Ficha técnica de Internacional x RB Bragantino
- Jogo: Internacional x RB Bragantino;
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série A de 2026;
- Rodada: 37ª;
- Data: domingo, 29 de novembro de 2026;
- Horário: 18h30 (de Brasília);
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);
- Transmissão: SporTV e Premiere.
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