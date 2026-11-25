Fortaleza recebe o Criciúma na Arena Castelão pelo jogo de volta dos playoffs da Série B, em confronto decisivo por uma vaga na elite em 2027

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Fortaleza e Criciúma se enfrentam neste sábado (28), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pelo jogo de volta dos playoffs de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

Após a vitória da equipe catarinense no primeiro confronto, os dois clubes chegam à partida decisiva com possibilidades de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. O duelo definirá a última vaga na Série A de 2027.

Novorizontino e Juventude, que terminaram a fase classificatória nas duas primeiras colocações, conquistaram o acesso direto à primeira divisão.

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Como chegam Fortaleza e Criciúma?

Fortaleza

O Fortaleza encerrou a fase classificatória da Série B na quarta colocação, com 65 pontos, garantindo a vantagem de decidir o confronto dos playoffs diante da própria torcida.

Na última rodada da fase regular, o Leão do Pici venceu o Vila Nova por 1 a 0, em partida que marcou o retorno do técnico Juan Pablo Vojvoda ao comando da equipe cearense.

Entretanto, no primeiro jogo dos playoffs, o Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, e agora precisa vencer para conquistar o acesso.

O Tricolor contará com o apoio da torcida na Arena Castelão. De acordo com uma parcial divulgada pelo clube, mais de 40 mil torcedores já haviam confirmado presença na partida decisiva, entre ingressos vendidos e check-ins de sócios.

Criciúma

O Criciúma terminou a fase classificatória da Série B na quinta colocação, com 62 pontos, três a menos que o Fortaleza.

A equipe comandada pelo técnico Umberto Louzer perdeu os dois últimos compromissos da fase regular, diante de Vila Nova e Novorizontino, ficando fora das quatro primeiras colocações.

Apesar da sequência negativa, o Tigre conseguiu reagir no primeiro confronto dos playoffs e venceu o Fortaleza por 1 a 0, diante de sua torcida.

Com o resultado, o clube catarinense precisa apenas de um empate na Arena Castelão para garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo de ida entre Criciúma e Fortaleza?

No primeiro confronto dos playoffs, disputado no último domingo (22), no Estádio Heriberto Hülse, o Criciúma venceu o Fortaleza por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral-esquerdo Marcelo Hermes, aos oito minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Otero, o jogador acertou um belo chute no ângulo para garantir a vitória catarinense.

O Criciúma teve as principais oportunidades ofensivas da partida, enquanto o Fortaleza não conseguiu acertar nenhuma finalização no gol adversário.

Apesar da derrota, a equipe cearense ainda depende apenas de uma vitória simples para conquistar o acesso, devido à vantagem regulamentar obtida na fase classificatória.

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O que Fortaleza e Criciúma precisam para conquistar o acesso à Série A?

O regulamento dos playoffs da Série B estabelece que, em caso de igualdade no placar agregado após os dois confrontos, a equipe que terminou a fase classificatória na melhor colocação garante o acesso.

Como o Fortaleza terminou na quarta posição e o Criciúma na quinta, o Leão do Pici possui a vantagem no critério de desempate.

Dessa forma, mesmo após perder o primeiro confronto por 1 a 0, o Fortaleza precisa vencer por qualquer placar para garantir o acesso à Série A de 2027.

Já o Criciúma precisa evitar uma derrota na Arena Castelão para conquistar a vaga na primeira divisão.

Confira os possíveis cenários para o acesso:

Vitória do Fortaleza por um gol de diferença: Fortaleza garante o acesso pela melhor campanha na fase classificatória;

Fortaleza garante o acesso pela melhor campanha na fase classificatória; Vitória do Fortaleza por dois ou mais gols de diferença: Fortaleza garante o acesso pelo placar agregado;

Fortaleza garante o acesso pelo placar agregado; Empate: Criciúma garante o acesso;

Criciúma garante o acesso; Vitória do Criciúma: Criciúma garante o acesso.

Independentemente do resultado da partida, não haverá prorrogação ou disputa de pênaltis nos playoffs da Série B.

Histórico de confrontos entre Fortaleza e Criciúma

De acordo com o levantamento do site oGol, Fortaleza e Criciúma já se enfrentaram em 16 partidas oficiais, com vantagem para a equipe cearense no retrospecto geral.

Confira os números do confronto:

Jogos: 16;

16; Vitórias do Fortaleza: 8;

8; Vitórias do Criciúma: 6;

6; Empates: 2.

Considerando apenas os confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro, são 12 partidas disputadas, com sete vitórias do Fortaleza e cinco do Criciúma, sem nenhum empate.

Fortaleza possui retrospecto favorável como mandante contra o Criciúma

Um dos fatores que podem animar a torcida do Leão do Pici é o histórico de confrontos com mando de campo da equipe cearense.

Em oito partidas disputadas como mandante diante do Criciúma, o Fortaleza conquistou sete vitórias e sofreu apenas uma derrota, registrando um aproveitamento de 87,5%.

Considerando exclusivamente os confrontos pela Série B, o clube cearense possui 100% de aproveitamento como mandante diante do Tigre, com seis vitórias em seis partidas.

Onde assistir Fortaleza x Criciúma ao vivo?

A partida entre Fortaleza e Criciúma, pelo jogo de volta dos playoffs de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026, terá transmissão ao vivo em:

TV aberta: RedeTV!;

RedeTV!; TV fechada: ESPN;

ESPN; Streaming: Disney+;

Disney+; YouTube: SportyNet.

O confronto será disputado neste sábado (28), às 20h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Prováveis escalações de Fortaleza e Criciúma

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Lucas Sasha, Ronald e Rodriguinho; Pedro Henrique, Miritello e Paulo Baya.

Criciúma (Técnico: Umberto Louzer)

Airton; Willean Lepo, César Martins, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Eduardo, Gui Lobo e Fellipe Mateus; Otero, Waguininho e Yuri Tanque.

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Arbitragem de Fortaleza x Criciúma

Árbitro: Raphael Claus (SP);

Raphael Claus (SP); Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ);

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ); Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP);

Alex Ang Ribeiro (SP); Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);

Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ); Quinto árbitro: Henrique Perinelli Oliveira (SP);

Henrique Perinelli Oliveira (SP); VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Ficha técnica de Fortaleza x Criciúma

Jogo: Fortaleza x Criciúma;

Fortaleza x Criciúma; Competição: Campeonato Brasileiro da Série B de 2026;

Campeonato Brasileiro da Série B de 2026; Fase: playoffs de acesso (jogo de volta);

playoffs de acesso (jogo de volta); Resultado da ida: Criciúma 1 x 0 Fortaleza;

Criciúma 1 x 0 Fortaleza; Data: sábado, 28 de novembro de 2026;

sábado, 28 de novembro de 2026; Horário: 20h (de Brasília);

20h (de Brasília); Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE);

Arena Castelão, Fortaleza (CE); Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e SportyNet (YouTube).

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