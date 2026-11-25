Equipes vivem boas sequências no campeonato e disputam diretamente a terceira posição; confira os detalhes do confronto no Maracanã.

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Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto é direto pela terceira colocação e pode definir a posição da equipe mineira antes da última rodada.

O Cruzeiro ocupa o terceiro lugar, com 66 pontos, enquanto o Fluminense aparece na quarta posição, com 63. Os dois clubes já garantiram vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas ainda disputam a possibilidade de avançar diretamente à fase de grupos.

Como chegam Fluminense e Cruzeiro

O Cruzeiro chega ao confronto em uma sequência de seis vitórias consecutivas no Brasileirão. Nas últimas rodadas, a equipe venceu Chapecoense, Palmeiras, Bahia, Atlético-MG e Remo, além de outros resultados positivos que sustentaram sua posição entre os primeiros colocados.

O Fluminense também vive um bom momento. O time carioca venceu os últimos quatro compromissos pelo campeonato, contra Mirassol, São Paulo, Vitória e Internacional. Como mandante, ganhou quatro das cinco partidas mais recentes no Maracanã.

Uma vitória garante matematicamente a terceira colocação ao Cruzeiro, que chegaria a 69 pontos. Um empate também assegura a posição aos mineiros, pelo número de vitórias. Caso vença, o Fluminense igualará a pontuação do rival e levará a disputa pelo terceiro lugar para a rodada final.

Onde assistir a Fluminense x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Fluminense e Cruzeiro terá transmissão pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O duelo começa às 20h desta sexta-feira, no Maracanã.

TV fechada: sportv

sportv Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações de Fluminense x Cruzeiro

O Fluminense, comandado por Marcão, tem como provável formação:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules e Nonato; Canobbio, Acosta e Savarino; Hulk.

Do outro lado, o Cruzeiro, treinado por Artur Jorge, deve começar a partida com:

Cruzeiro: Otávio Costa; Fagner, Bruno, Jesus e Gabriel Rojas; Henrique e Zé Lucas; Marquinhos, Pereira e Gerson; Kaio Jorge.

A equipe mineira tem dúvidas envolvendo um volante e um atacante, que passaram por exames após apresentarem problemas físicos. Gabriel Pec, por sua vez, voltou a treinar com o elenco depois de se recuperar de uma lesão grave.

Ficha técnica: Fluminense x Cruzeiro