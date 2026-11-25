Botafogo recebe o Bahia na penúltima rodada do Brasileirão em busca da permanência na Série A, enquanto o Tricolor luta por uma vaga na Libertadores

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Botafogo e Bahia se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.

O confronto reúne equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. Enquanto o Glorioso busca garantir matematicamente a permanência na elite do futebol nacional, o Esquadrão de Aço tenta encaminhar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Restando apenas duas partidas para cada equipe no Brasileirão, o resultado será importante para as pretensões dos dois clubes na temporada de 2027.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Como chegam Botafogo e Bahia?

Botafogo

O Botafogo chega à penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, com 43 pontos, após conquistar 11 vitórias, dez empates e sofrer 15 derrotas em 36 partidas disputadas.

Na última rodada, a equipe comandada por Tite empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Estádio Nilton Santos. Anteriormente, o Glorioso havia sido goleado por 4 a 0 pelo Corinthians, na Neo Química Arena.

O Alvinegro busca voltar a vencer na competição para garantir a permanência na Série A antes da última rodada, quando enfrentará o Santos, fora de casa.

Para o duelo contra o Bahia, Tite precisará realizar mudanças no sistema defensivo. Ferraresi, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e Marçal, expulso diante do São Paulo, cumprirão suspensão.

Bahia

O Bahia ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 54 pontos, somando 14 vitórias, 12 empates e dez derrotas em 36 partidas disputadas, com saldo positivo de quatro gols.

O time comandado por Rogério Ceni atravessa uma sequência de três partidas sem vencer na competição. Na última rodada, o Esquadrão foi derrotado por 1 a 0 pelo Coritiba, na Arena Fonte Nova.

Antes do revés diante da equipe paranaense, o Bahia empatou sem gols com o Grêmio e perdeu por 3 a 2 para o Cruzeiro, ambos os compromissos fora de casa.

O Tricolor busca reencontrar o caminho das vitórias para defender sua posição no G-6. Na última rodada, a equipe baiana terá um confronto direto contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova.

Quais são as chances de rebaixamento do Botafogo no Brasileirão?

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizados após a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo possui 4,1% de chances de rebaixamento para a Série B de 2027.

Apesar do risco, o Glorioso depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na elite. Uma vitória nas duas rodadas restantes ou dois empates serão suficientes para assegurar a vaga na Série A do próximo ano.

Além disso, de acordo com as projeções da UFMG, o clube carioca possui 16,4% de chances de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.

Chances de rebaixamento no Brasileirão, segundo a UFMG

Remo: 100% (rebaixado);

Chapecoense: 100% (rebaixada);

Internacional: 94,7%;

Mirassol: 44,2%;

Grêmio: 32,1%;

Corinthians: 24,9%;

Botafogo: 4,1%.

Entre no canal do WhatsApp do Bahia!

Quais são as chances do Bahia de disputar a Libertadores de 2027?

Na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Bahia aparece como o principal candidato a ocupar a última posição do G-6 do Campeonato Brasileiro, segundo as projeções da UFMG.

O Esquadrão possui 61,5% de chances de terminar a competição na zona de classificação à Libertadores de 2027. O Atlético-MG aparece na sequência, com 30,9%, seguido por RB Bragantino e Santos.

Caso não consiga uma vaga na principal competição continental, o Tricolor também aparece na disputa pela classificação à Sul-Americana. Segundo a universidade, o Bahia possui 38,5% de chances de disputar o torneio.

Chances do Bahia nas competições internacionais de 2027

Libertadores (G-6): 61,5%;

61,5%; Sul-Americana: 38,5%.

O Bahia depende apenas dos próprios resultados para terminar o Brasileirão no G-6. Caso vença Botafogo e Atlético-MG nas duas últimas rodadas, o Esquadrão chegará aos 60 pontos e garantirá uma posição entre os seis primeiros colocados.

Histórico de confrontos entre Botafogo e Bahia

De acordo com o levantamento do site oGol, Botafogo e Bahia já se enfrentaram em 61 partidas oficiais, com vantagem para a equipe baiana no retrospecto geral.

Confira os números do confronto:

Jogos: 61;

61; Vitórias do Botafogo: 18;

18; Vitórias do Bahia: 24;

24; Empates: 19;

19; Gols do Botafogo: 67;

67; Gols do Bahia: 67.

Considerando apenas os confrontos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, são 47 partidas disputadas, com 18 vitórias do Bahia, 15 do Botafogo e 14 empates.

Já nos confrontos com mando de campo do Botafogo, o Alvinegro leva vantagem. Em 28 partidas, são 11 vitórias dos cariocas, sete triunfos dos baianos e dez empates.

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, as equipes se enfrentaram no dia 30 de maio, pela 18ª rodada, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1.

Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo?

A partida entre Botafogo e Bahia, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere.

O confronto será disputado neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações de Botafogo e Bahia

Botafogo (Técnico: Tite)

Batista; Vitinho, Gabriel Justino, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Danilo Santos; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares.

Desfalques: Ferraresi e Marçal (suspensos); Jordan Barrera (lesionado)



Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.

Desfalques: Acevedo (suspenso); Léo Vieira (lesionado)



Entre no canal do WhatsApp do Bahia!

Arbitragem de Botafogo x Bahia

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Ramon Abatti Abel (SC); Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE); Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC);

Thiaggo Americano Labes (SC); Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE); Quinto árbitro: Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR);

Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR); VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);



Ficha técnica de Botafogo x Bahia

Jogo: Botafogo x Bahia;

Botafogo x Bahia; Competição: Campeonato Brasileiro da Série A de 2026;

Campeonato Brasileiro da Série A de 2026; Rodada: 37ª;

37ª; Data: sábado, 28 de novembro de 2026;

sábado, 28 de novembro de 2026; Horário: 21h (de Brasília);

21h (de Brasília); Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ); Transmissão: Premiere.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!