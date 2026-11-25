Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série A
Botafogo recebe o Bahia na penúltima rodada do Brasileirão em busca da permanência na Série A, enquanto o Tricolor luta por uma vaga na Libertadores
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Botafogo e Bahia se enfrentam neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026.
O confronto reúne equipes com objetivos diferentes na reta final da competição. Enquanto o Glorioso busca garantir matematicamente a permanência na elite do futebol nacional, o Esquadrão de Aço tenta encaminhar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.
Restando apenas duas partidas para cada equipe no Brasileirão, o resultado será importante para as pretensões dos dois clubes na temporada de 2027.
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Como chegam Botafogo e Bahia?
Botafogo
O Botafogo chega à penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, com 43 pontos, após conquistar 11 vitórias, dez empates e sofrer 15 derrotas em 36 partidas disputadas.
Na última rodada, a equipe comandada por Tite empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Estádio Nilton Santos. Anteriormente, o Glorioso havia sido goleado por 4 a 0 pelo Corinthians, na Neo Química Arena.
O Alvinegro busca voltar a vencer na competição para garantir a permanência na Série A antes da última rodada, quando enfrentará o Santos, fora de casa.
Para o duelo contra o Bahia, Tite precisará realizar mudanças no sistema defensivo. Ferraresi, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e Marçal, expulso diante do São Paulo, cumprirão suspensão.
Bahia
O Bahia ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 54 pontos, somando 14 vitórias, 12 empates e dez derrotas em 36 partidas disputadas, com saldo positivo de quatro gols.
O time comandado por Rogério Ceni atravessa uma sequência de três partidas sem vencer na competição. Na última rodada, o Esquadrão foi derrotado por 1 a 0 pelo Coritiba, na Arena Fonte Nova.
Antes do revés diante da equipe paranaense, o Bahia empatou sem gols com o Grêmio e perdeu por 3 a 2 para o Cruzeiro, ambos os compromissos fora de casa.
O Tricolor busca reencontrar o caminho das vitórias para defender sua posição no G-6. Na última rodada, a equipe baiana terá um confronto direto contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova.
Quais são as chances de rebaixamento do Botafogo no Brasileirão?
Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizados após a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo possui 4,1% de chances de rebaixamento para a Série B de 2027.
Apesar do risco, o Glorioso depende apenas dos próprios resultados para garantir a permanência na elite. Uma vitória nas duas rodadas restantes ou dois empates serão suficientes para assegurar a vaga na Série A do próximo ano.
Além disso, de acordo com as projeções da UFMG, o clube carioca possui 16,4% de chances de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2027.
Chances de rebaixamento no Brasileirão, segundo a UFMG
- Remo: 100% (rebaixado);
- Chapecoense: 100% (rebaixada);
- Internacional: 94,7%;
- Mirassol: 44,2%;
- Grêmio: 32,1%;
- Corinthians: 24,9%;
- Botafogo: 4,1%.
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Quais são as chances do Bahia de disputar a Libertadores de 2027?
Na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Bahia aparece como o principal candidato a ocupar a última posição do G-6 do Campeonato Brasileiro, segundo as projeções da UFMG.
O Esquadrão possui 61,5% de chances de terminar a competição na zona de classificação à Libertadores de 2027. O Atlético-MG aparece na sequência, com 30,9%, seguido por RB Bragantino e Santos.
Caso não consiga uma vaga na principal competição continental, o Tricolor também aparece na disputa pela classificação à Sul-Americana. Segundo a universidade, o Bahia possui 38,5% de chances de disputar o torneio.
Chances do Bahia nas competições internacionais de 2027
- Libertadores (G-6): 61,5%;
- Sul-Americana: 38,5%.
O Bahia depende apenas dos próprios resultados para terminar o Brasileirão no G-6. Caso vença Botafogo e Atlético-MG nas duas últimas rodadas, o Esquadrão chegará aos 60 pontos e garantirá uma posição entre os seis primeiros colocados.
Histórico de confrontos entre Botafogo e Bahia
De acordo com o levantamento do site oGol, Botafogo e Bahia já se enfrentaram em 61 partidas oficiais, com vantagem para a equipe baiana no retrospecto geral.
Confira os números do confronto:
- Jogos: 61;
- Vitórias do Botafogo: 18;
- Vitórias do Bahia: 24;
- Empates: 19;
- Gols do Botafogo: 67;
- Gols do Bahia: 67.
Considerando apenas os confrontos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, são 47 partidas disputadas, com 18 vitórias do Bahia, 15 do Botafogo e 14 empates.
Já nos confrontos com mando de campo do Botafogo, o Alvinegro leva vantagem. Em 28 partidas, são 11 vitórias dos cariocas, sete triunfos dos baianos e dez empates.
No primeiro turno do Brasileirão de 2026, as equipes se enfrentaram no dia 30 de maio, pela 18ª rodada, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1.
Onde assistir Botafogo x Bahia ao vivo?
A partida entre Botafogo e Bahia, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere.
O confronto será disputado neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Prováveis escalações de Botafogo e Bahia
Botafogo (Técnico: Tite)
Batista; Vitinho, Gabriel Justino, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Danilo Santos; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares.
- Desfalques: Ferraresi e Marçal (suspensos); Jordan Barrera (lesionado)
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga.
- Desfalques: Acevedo (suspenso); Léo Vieira (lesionado)
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Arbitragem de Botafogo x Bahia
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);
- Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC);
- Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);
- Quinto árbitro: Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR);
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
Ficha técnica de Botafogo x Bahia
- Jogo: Botafogo x Bahia;
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série A de 2026;
- Rodada: 37ª;
- Data: sábado, 28 de novembro de 2026;
- Horário: 21h (de Brasília);
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);
- Transmissão: Premiere.
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